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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मैंने घर बेच दिया, भाई ने मदद नहीं की...' राजू खेर ने अनुपम खेर पर किया चौंकाने वाला खुलासा

'मैंने घर बेच दिया, भाई ने मदद नहीं की...' राजू खेर ने अनुपम खेर पर किया चौंकाने वाला खुलासा

राजू खेर ने अपने एक हालिया इंटरव्यू में अपने बुरे दौर को लेकर बात की है. उन्होंने बताया कि एक चैनल के लिए उन्होंने अपना घर तक बेच दिया था, हालांकि वो अचानक से गायब हो गया था.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 06 Oct 2026 03:16 PM (IST)
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बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर को लेकर उनके भाई और एक्टर राजू खेर ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है. राजू ने बताया है कि एक बार जब वो आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे उस वक्त उनके भाई अनुपम खेर ने भी उनकी मदद नहीं की थी. जबकि उस वक्त राजू अपना घर तक बेच चुके थे.

'मैंने अपना मकान भी बेच दिय था...'

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राजू खेर ने अपने बुरे दौर को याद करते हुए कहा, 'मैं बहुत ही गलत फेज से गुजर रहा था, मैंने उस वक्त अपना मकान भी बेच दिया था, क्योंकि एक चैनल आने वाला था. मैंने फ्लैट ले लिया था. बुक कर दिया था और पैसे भी दे दिए थे और अचानक से पता चला कि वो चैनल गायब हो गया है. वो नया चैनल आने वाला था जिसमें बड़े-बड़े लोग थे जो उस चैनल के लिए पायलट्स बना रहे थे. एग्रीमेंट साइन हुआ और उसके लिए मैंने भी एक प्रोग्राम बनाया 'लाइफ के लिए कुछ भी करेगा'. और जो पैसे मुझे फ्लैट के लिए मिले थे वो मैंने उस प्रोग्राम में लगा दिए थे और मैं रेंट पर रहने लगा था.'

भाई अनुपम खेर ने नहीं की मदद

राजू ने आगे कहा, 'उसी बीच मैंने दूसरी जगह एक फ्लैट बुक कर लिया था. तो मैंने सोचा कि लाइफ फर्स्ट क्लास हो जाएगी. मां-बाप के लिए, बच्चों के लिए और हमारे हसबैंड वाइफ के लिए. लेकिन, अचानक से वो चैनल गायब हो गया. महीनों तक पता ही नहीं चला. वहां ताला लगा हुआ था.'

राजू आगे कहते हैं, 'वो एक सेट बैक था. लगा कि अब क्या करना है? जो फ्लैट लिया था वहां का भी लगा कि अब क्या करना है? तो अब कोई नहीं, भाई से ही बात कर सकते हैं. वही करेगा मदद मेरी और भाई ने भी काम करना छोड़ दिया था. कारण ये था कि मैं ऊटपटांग फिल्में नहीं करूंगा. उन्हें अच्छे रोल चाहिए थे. तो मुझे लगा कि मेरे भाई ने मेरी मदद नहीं की. उस वक्त मुझे लगा था कि 'वह ऐसा कर सकते थे'.

भाई का पूरा खर्च उठाते हैं अनुपम खेर

बता दें कि ये वक्त की बात है जब खुद अनुपम खेर भी काम नहीं कर रहे थे तो जाहिर है कि वो कैसे भाई की मदद कर सकते थे. हालांकि दोनों भाईयों का रिश्ता हमेशा से ही बेहद खास रहा है. इसी साल मार्च में यूट्यूब शो 'जिंदगी' पर ऋचा के साथ बातचीत में अनुपम ने खुलासा किया था कि मैं राजू और अन्य चीजों के लिए चेक साइन करके अलग रखता था और मैनेजर से साफ कह दिया था कि मुझसे कभी ये मत पूछना कि मैं अपने भाई को कितने पैसे देता हूं.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 06 Oct 2026 03:13 PM (IST)
Tags :
Anupam Kher
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