खलती है बच्चे की कमी
बता दें कि किरण खेर की पहली शादी से एक बेटा है, जिसका नाम है सिकंदर खेर. एक्टर सिकंदर खेर, किरण और गौतम बेरी के बेटे हैं जिन्हें अनुपम खेर ने अपने बेटे की तरह पाला है. हालांकि इस इंटरव्यू में अनुपम खेर ने कहा कि अब उन्हें इस बात की कमी खलती है कि उन्होंने बच्चे को बढ़े होते नहीं देखा. उन्होंने कहा कि पिछले 7-8 सालों में उन्हें कभी-कभी लगता है कि बच्चे को बढ़ता देखना और उसके साथ बॉन्डिंग बनाकर अच्छा लगता. हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सिकंदर से भी उन्हें बेटे वाली खुशी ही मिलती है.
एक्सप्लोरर
अनुपम खेर का टूटा था दिल, 12 साल की दोस्ती के बाद इस एक्ट्रेस से हुआ प्यार, जानिए कैसी हुई उनकी और किरण खेर की शादी
Anupam-Kirron Love Story: अनुपम खेर ने एक इंटरव्यू में अपनी लव स्टोरी पर बात की. उन्होनें बताया किरण अपनी शादी में मुश्किल दौर से गुजर रही थीं और उसी वक्त मेरा भी ब्रेकअप हुआ था. फिर हमने शादी कर ली.
अनुपम खेर और किरण खेर की शादी को 40 साल हो चुके हैं. कपल ने साल 1985 में शादी रचाई थी. दोनों पहले अच्छे दोस्त थे और वक्त आने पर इनकी दोस्ती प्यार में बदल गई. हाल ही में अनुपम खेर ने किरण के साथ अपने रिश्ते पर बात की और बताया कि कैसे दोनों के बीच प्यार हुआ. जब अनुपम खेर करियर की शुरुआत में स्ट्रगल कर रहे थे तब किरण खेर पहले से ही शादीशुदा थीं, मगर दोनों की किस्मत में कुछ और ही लिखा था.
