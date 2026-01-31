खलती है बच्चे की कमी
बता दें कि किरण खेर की पहली शादी से एक बेटा है, जिसका नाम है सिकंदर खेर. एक्टर सिकंदर खेर, किरण और गौतम बेरी के बेटे हैं जिन्हें अनुपम खेर ने अपने बेटे की तरह पाला है. हालांकि इस इंटरव्यू में अनुपम खेर ने कहा कि अब उन्हें इस बात की कमी खलती है कि उन्होंने बच्चे को बढ़े होते नहीं देखा. उन्होंने कहा कि पिछले 7-8 सालों में उन्हें कभी-कभी लगता है कि बच्चे को बढ़ता देखना और उसके साथ बॉन्डिंग बनाकर अच्छा लगता. हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सिकंदर से भी उन्हें बेटे वाली खुशी ही मिलती है.