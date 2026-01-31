अनुपम खेर ने बताई अपनी लव स्टोरी

शुभांकर मिश्रा के साथ खास बातचीत में अनुपम खेर ने अपनी शादी की कहानी बताई. उन्होंने कहा, 'मेरी शादी नहीं हुई थी, किरण शादीशुदा थी और हम 12 साल से अच्छे दोस्त थे. वो कॉलेज में मेरी सीनियर थी. वो स्टार थी, क्लास में फर्स्ट आती थी और बेस्ट एक्ट्रेस थी और एक इंडिया लेवल बैडमिंटन प्लेयर भी. मैं मुंबई आ गया और वो भी गौतम बेरी के साथ शादी के बाद मुंबई आ गई. स्ट्रगलर थे तो मैं और सतीश कौशिक अक्सर किरण और गौतम के घर पर डिनर के लिए जाते थे और वो हमें टैक्सी के लिए 50 रुपये देती थी, लेकिन हम वो पैसे जोड़ते थे और बस से सफर करते थे.'

दोस्ती प्यार में कैसे बदली?

अनुपम ने बताया 'जब वो अपनी शादी में मुश्किल दौर से गुजर रही थी और मेरा भी ब्रेकअप हो चुका था, जब एक लड़की ने मुझे धोखा दिया था, किरण और मुझमें प्यार हो गया और हमने शादी कर ली.' जब अनुपम खेर से पूछा गया कि उन्हें अपनी पत्नी किरण खेर की सबसे अच्छी बात क्या लगती है तो उन्होंने कहा, “वो बहुत ईमानदार इंसान है, बिंदास, खूबसूरत, केयरिंग और उसका वजूद बहुत स्ट्रॉन्ग है. हम अच्छे दोस्त थे और वो दोस्ती ही प्यार में बदली और फिर शादी में बदल गई.'



