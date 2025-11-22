56वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पर अपनी फिल्म देख गर्व से फूले अनुपम खेर, टीम का किया शुक्रिया

हिंदी सिनेमा के वरिष्ठ कलाकार अनुपम खेर अपने करियर में 549 फिल्मों में काम करने के बाद अब भी एक्टिव हैं. एक्टर के लिए ये साल बहुत खास है क्योंकि उनकी फिल्म 'तन्वी द ग्रेट' को खूब पसंद किया जा रहा है. अब 56वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में अपनी फिल्मों की स्क्रीनिंग के बाद अनुपम की खुशी का ठिकाना नहीं है. उन्होंने अपनी टीम को धन्यवाद देते हुए सोशल मीडिया पर खुशी जाहिर की है.

पोस्ट शेयर कर जताई खुशी

अनुपम खेर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 56वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की कुछ झलकियां शेयर की हैं, जिसमें फिल्म की स्क्रीनिंग के बाद उन्होंने कोस्टार्स के साथ कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. उन्होंने लिखा, "कल रात गोवा में "तन्वी द ग्रेट" की स्क्रीनिंग बेहद सफल रही. लोगों को यह बहुत पसंद आई. उनकी प्रतिक्रियाओं से मैं बहुत प्रभावित हूं. सिनेमा के इस उत्सव में शामिल होने वाले सभी लोगों का धन्यवाद. मुझे अपने बाकी कलाकारों और क्रू की बहुत याद आई! फेस्टिवल डायरेक्टर शेखर कपूर को उनके प्यार और गर्मजोशी के लिए विशेष धन्यवाद."

The screening of #TanviTheGreat was a grand success last night at @iffigoa ! People loved it. So moved by their response and reactions. Thank you to everyone who attended this celebration of cinema. Missed my other cast and crew! Special thanks to the festival director… pic.twitter.com/5pf3xZTZp5 — Anupam Kher (@AnupamPKher) November 22, 2025

बता दें कि फेस्टिवल में अनुपम खेर की 'तन्वी द ग्रेट', 'द बंगाल फाइल्स', 1942 ए लव स्टोरी और 'कैलरी' को दिखाया जाएगा. एक्टर की फिल्म 'तन्वी द ग्रेट' की स्क्रीनिंग हो चुकी है और लोगों ने फिल्म को बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है.

'तन्वी द ग्रेट' फिल्म अनुपम खेर के लिए बहुत खास फिल्म है, क्योंकि ये एक्टर के निर्देशन में बनी पहली फिल्म है. अनुपम ने अपनी भांजी से प्रेरित होकर इस फिल्म को बनाया है. इस फिल्म में ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के जिंदगी के संघर्षों को दिखाया गया है. उनकी भांजी भी ऑटिज्म से पीड़ित है लेकिन उसके साथ काफी टैलेंटेड भी हैं. वे बहुत अच्छा गाना गाती हैं.





फिल्म फेस्टिवल के बारे में

बता दें, 56वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 20 नवंबर से शुरू हुआ था और ये 28 नवंबर तक चलने वाला है. फेस्टिवल का उद्घाटन तेलुगु एक्टर नंदमुरी बालकृष्ण, अनुपम खेर और डायरेक्टर शेखर कपूर ने किया था. इस बार अनुपम खेर फिल्म समारोह में एक मास्टर क्लास भी करने वाले हैं, जिसका टॉपिक है "हार मानना ​​कोई विकल्प नहीं है." इस क्लास में अनुपम नए अभिनेता और अभिनेत्रियों को प्रेरित करेंगे और सिनेमा के गुण भी सिखाएंगे.