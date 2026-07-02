अर्जुन कपूर की बहन अंशुला की वेडिंग डेट कंफर्म, इस दिन बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर संग लेंगी सात फेरे

बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं. अंशुला ने पिछले साल अक्टूबर ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर से सगाई की थी. अब अंशुला जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाली हैं. वो जुलाई में अपने बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर संग सात फेरे लेने वाली हैं. अब अंशुला और रोहन की वेडिंग डेट रिवील हो गई है.

6 जुलाई को होगी अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर की शादी

अंशुला की शादी की रस्में 21 जून से शुरू हो गई थीं. इसकी शुरुआत रोहन ठक्कर के परिवार की ओर से आयोजित 'माता की चौकी' के साथ हुई, जिसमें दोनों परिवारों के करीबी लोग शामिल हुए. अब दोनों की शादी की तारीख पक्की हो गई है. अंशुला और रोहन 6 जुलाई 2026 को शादी के बंधन में बंधने वाले हैं.

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बोनी कपूर ने किया कंफर्म

बॉलीवुड के जाने-माने फिल्ममेकर और अंशुला के पिता बोनी कपूर ने खुद IWMBuzz को बताया कि उनकी बेटी 6 जुलाई को दुल्हन बनने वाली हैं. बोनी ने कहा, 'ये शादी दोनों परिवारों की रस्मों के अनुसार होगी और सभी रीति-रिवाज एक ही दिन में पूरे किए जाएंगे.'

कॉकटेल पार्टी में आएंगे बॉलीवुड सेलेब्स

ई-टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, शादी की रस्में पूरी होने के बाद एक कॉकटेल पार्टी का आयोजन किया जाएगा. इस पार्टी में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारों के शामिल होने की उम्मीद है. वहीं, मेहमानों से इस खास मौके के लिए 'मॉडर्न इंडियन' ड्रेस कोड फॉलो करने को कहा गया है.

क्या करते हैं रोहन ठक्कर?

अंशुला कपूर के मंगेतर रोहन ठक्कर ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से फिल्म और क्रिएटिव राइटिंग का कोर्स किया है. वो सोशल मीडिया के लिए कॉपी राइटिंग भी कर चुके हैं. रोहन ने 2016 में रिलीज हुई फिल्म 'द नोबलिस्ट' का स्क्रीनप्ले भी लिखा था. फिलहाल रोहन ठक्कर बॉलीवुड के फेमस फिल्म मेकर करण जौहर की कंपनी धर्मेटिक एंटरटेनमेंट के साथ काम कर रहे हैं.

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