बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार अन्नू कपूर को एक्टिंग के साथ ही उनकी बेबाकी के लिए भी जाना जाता है. वह अक्सर किसी ना किसी मुद्दे पर अपने विचार रखकर सुर्खियों में आ जाते हैं. कई बार लोग उनकी बातों से सहमति जताते हैं तो कई बार उन्हें ट्रोल्स का सामना करना पड़ता है. ऐसे में एक इंटरव्यू में एक्टर ने तमन्ना भाटिया और उनके गाने 'आज की रात' पर कमेंट किया था. इस दौरान उन्होंने एक्ट्रेस को 'दूधिया बदन' कहा था, जिसके बाद उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था. ऐसे में अब अभिनेता ने इस पूरे मामले पर सफाई दी है.

दरअसल, अन्नू कपूर हाल ही में सिद्धार्थ कनन के पॉडकास्ट में पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने काफी कुछ बातें कीं. करियर से लेकर फिल्मों और प्रियंका चोपड़ा के किसिंग सीन ना देने वाले विवाद पर भी रिएक्शन दिया. इसी बातचीत में अभिनेता के उस कमेंट का भी जिक्र किया गया, जब उन्होंने तमन्ना भाटिया को 'दूधिया बदन' कहा था. जब उनके इस कमेंट का जिक्र होता है तो अन्नू कपूर कमाल का रिएक्शन देते हैं और इसके पीछे की वजह भाषा बताते हैं.

'दूधिया बदन' कहने पर दी सफाई

अन्न कपूर कहते हैं, 'बात ऐसी हुई कि अमेरिका में हमारे शो हुए. इस दौरान मैंने बोला कि कंटेस्टेंट तो बहुत अच्छे हैं कोई एक गूगली वाला गाना बजा दो तो वो गाना आजा की रात चला था. इसकी कंपोजिशन कमाल की थी. उस समय मुझसे कहा गया कि सर ये गाना तो बहुत पॉपुलर है लेकिन इसमें स्कोर नहीं कर पाएंगे. मैंने कहा क्यों? वो कहने लगे कि इसमें मुखड़ा कंप्लीट नहीं होता है. अंताक्षरी में मुखड़े का गेम होता है. मुझे इसका वीडियो दिखाया तो मैंने कहा मेरे गुगली के हिसाब से बढ़िया है और देखो डांस भी कितना अच्छा कर रही है. आहा माशाल्लाह क्या बात है.'

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ट्रोलिंग पर बोले अन्नू कपूर

ट्रोलिंग पर रिएक्शन देते हुए अन्नू कपूर ने कहा, 'मेरा उसमें कुछ नहीं है. मुझे कुछ लोगों ने गाली भी दी. जबकि अंग्रेजी में मिल्की बॉडी तो बोल ही रहे हो. अंग्रेजी में बोलो तो ठीक है और हिंदी में जैसे ही बजता है तो गड़बड़ हो जाता है ना. अपनी भाषा की गालियां चुभ के लगती हैं. लेकिन अंग्रेजी में गाली तो कोई दिक्कत नहीं.' तमन्ना भाटिया को लेकर अन्नू कपूर आगे कहते हैं, 'वो मेरी बच्ची के जैसी है. वो कितने साल की है. 28-30? उतने साल के तो बच्चे हैं मेरे. मैंने उसे दूधिया बदन बोल दिया तो लोग मुझे बुड्ढा बोलने लगे.'

माफी मांगने के लिए तैयार एक्टर

इतना ही नहीं, अन्नू कपूर ने अपने बयान पर सफाई देते हुए आगे कहा कि उन्हें अपने शब्दों की जिम्मेदारी लेने में कोई झिझक नहीं है. अगर जरुरत पड़ी तो वो माफी भी मांगने के लिए तैयार हैं. एक्टर कहते हैं कि अगर वो उनसे पूछें कि उन्होंने ऐसा कहा था? तो वो इसे कबूलेंगे और अगर उन्हें इस बात का बुरा लगा होगा तो वह इसके लिए उनके पैर पकड़कर माफी मांगेंगे.

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तमन्ना को लेकर क्या बोले थे अन्नू कपूर?

बहरहाल, अगर अन्नू कपूर के उस स्टेटमेंट के बारे में बात की जाए तो 2025 में एक्टर शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने तमन्ना भाटिया के गाने 'आज की रात' पर रिएक्शन देते हुए कहा था कि माशाल्लाह क्या दूधिया बदन है? इसके बाद उनका ये स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इसके लिए लोगों ने उन्हें ट्रोल भी किया था.