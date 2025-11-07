एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे के पति विक्की जैन ने इमरान हाशमी और यामी गौतम की फिल्म 'हक' से बतौर एसोसिएट प्रोड्यूसर डेब्यू किया है. इस मौके पर एक्ट्रेस ने अपने पति की तारीफ की. एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे ने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें पोस्ट कीं.

अंकिता ने लिखा-प्रिय पति, आज वो दिन आ गया है, जब आपकी फिल्म हक सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. एक प्रोड्यूसर के तौर पर आपका नया सफर शुरू हो गया है और मुझे आप पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है. मैं खुद को खुशकिस्मत समझती हूं कि मैं आपकी जिंदगी का हिस्सा हूं और इस खास पल को देख पा रही हूं."

विक्की के सफर को किया याद

एक्ट्रेस ने विक्की के सफर को याद करते हुए लिखा, "बिलासपुर से लेकर मुंबई तक आपका सफर रहा है और आपने ये सब कुछ अपनी मेहनत, विश्वास और लगन से हासिल किया है. मुझे यकीन है कि आपको ये सब कुछ एक सपने को सच करने जैसा लग रहा होगा, क्योंकि यह सब आपकी मेहनत और आत्मविश्वास का नतीजा है.

आप जितना भी आगे बढ़ो, हमेशा याद रखो कि आपने शुरुआत कहां से की थी और हमेशा जमीन से जुड़े रहो, नम्र रहो और उन लोगों को कभी मत भूलो, जिन्होंने आपका साथ तब दिया, जब आपके पास कुछ भी नहीं था.

View this post on Instagram A post shared by Ankita Lokhande jain (@lokhandeankita)

अंकिता लोखंडे ने आगे लिखा कि मैं हमेशा आपके साथ हूं. पूरे दिल से और हर कदम में आपका साथ निभाऊंगी. उन्होंने लिखा, "आज मैं खुद को सबसे गर्वित पत्नी महसूस कर रही हूं."

फिल्म मेकर को किया धन्यवाद

एक्ट्रेस ने फिल्ममेकर को धन्यवाद देते हुए लिखा- संदीप सिंह, आपने अब तक हमारे लिए जो कुछ भी किया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद. आप हमेशा परिवार जैसे रहे हैं और आपने यह हर तरह से साबित किया है. आप सच में हमारे लिए भगवान द्वारा भेजे गए इंसान हैं और हम आपको दिल से प्यार करते हैं."

इसी के साथ विशाल गुरनानी और जूही पारेख मेहता को फिल्म के हिट की बधाई देते हुए एक्ट्रेस ने लिखा, "आप दोनों को दिल से बधाई और मुझे यकीन है कि फिल्म हक सुपरहिट साबित होगी. आपने फिल्म में शानदार काम किया है. मुझे भरोसा है कि जब पूरा देश फिल्म देखेगा, तो वह भी आप पर गर्व महसूस करेगा.

यामी गौतम और इमरान हाश्मी की तारीफ की

एक्ट्रेस ने फिल्म के कलाकार यामी गौतम और इमरान हाश्मी के एक्टिंग की तारीफ करते हुए लिखा- 'यामी गौतम, आपने क्या शानदार एक्टिंग की है. आपने फिर से साबित कर दिया कि सच्चा टैलेंट और मेहनत कहीं भी चमक सकती है. हम सब आप पर बहुत गर्व करते हैं और इमरान हाशमी! आपके लिए तो मेरे पास शब्द ही कम पड़ जाते हैं. आपने फिर से साबित किया कि आपकी रोशनी किसी भी हाल में कम नहीं हो सकती. आपकी पावर, कला और स्क्रीन पर मौजूदगी अद्भुत है-सच में शानदार.'

बता दें कि, सुपर्ण एस वर्मा के निर्देशन में बनी फिल्म हक में यामी गौतम और इमरान हाशमी मुख्य भूमिका में हैं. यह फिल्म शुक्रवार यानी आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है.