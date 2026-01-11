तलाक के बाद करीबी दोस्त से जुड़ा माही विज का नाम तो भड़कीं अंकिता लोखंडे, कहा-' कर्मा सब देख रहा है'
Ankita Lokhande Supports Mahi Vij: माही विज को लेकर उड़ रहीं अफवाहों पर अंकिता लोखंडे ने जवाब दिया. उन्होंने साफ किया कि नदीम नाज माही और जय के लिए पिता जैसे हैं.
टीवी एक्ट्रेस माही विज हाल ही में अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में आ गईं. जय भानुशाली से अलग होने के बाद सोशल मीडिया पर कुछ ट्रोल्स ने माही का नाम उनके करीबी दोस्त नदीम नाज के साथ जोड़ना शुरू कर दिया. इन अफवाहों ने उस वक्त जोर पकड़ा जब माही ने नदीम के जन्मदिन पर उनके लिए एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया. अब इस पूरे मामले में माही की करीबी दोस्त अंकिता लोखंडे खुलकर सामने आई हैं और उन्होंने इन बातों को गलत बताया है.
बर्थडे पोस्ट से शुरू हुई बातें
दरअसल माही विज ने नदीम नाज के बर्थडे पर इंस्टाग्राम पर एक दिल से लिखा गया पोस्ट शेयर किया था. इस पोस्ट में उन्होंने नदीम को अपना 'बेस्ट फ्रेंड' बताया था. इसी पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह की बातें शुरू हो गईं और लोगों ने दोनों के रिश्ते को अलग नजर से देखना शुरू कर दिया. तलाक के बाद माही की जिंदगी को लेकर बेवजह अटकलें लगाई जाने लगीं.
अंकिता लोखंडे ने इंस्टाग्राम पर दी सफाई
11 जनवरी को अंकिता लोखंडे ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए इन अफवाहों पर साफ शब्दों में जवाब दिया. उन्होंने लिखा कि नदीम नाज हमेशा से माही और जय भानुशाली के लिए एक पिता जैसी शख्सियत रहे हैं. इतना ही नहीं वो उनकी बेटी तारा के लिए भी पिता की तरह हैं. अंकिता ने साफ किया कि कुछ रिश्ते सालों की इज्जत, भरोसे और समझ से बनते हैं और बाहर वाले उन्हें जज नहीं कर सकते.
ट्रोल्स को लगाई फटकार
अंकिता ने ट्रोल्स की सोच पर नाराजगी जताते हुए कहा कि लोग बिना सच्चाई जाने किसी की निजी जिंदगी पर उंगली उठाने लगते हैं. उन्होंने माही और जय की को-पैरेंटिंग की तारीफ करते हुए कहा कि दोनों अपनी बेटी की परवरिश को लेकर पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं. अंकिता ने ट्रोल्स को चेतावनी देते हुए लिखा, 'कर्मा सब देख रहा है.'
माही ने चुप रहकर दिखाया सपोर्ट
माही विज ने इस पूरे मामले पर सीधे तौर पर कोई बयान नहीं दिया लेकिन उन्होंने अंकिता की इंस्टाग्राम स्टोरी को रीपोस्ट कर उनका सपोर्ट जरूर किया. इससे साफ हो गया कि माही इस मुश्किल वक्त में अफवाहों से दूर रहना चाहती हैं और अपने करीबी लोगों के साथ मजबूती से खड़ी हैं.
