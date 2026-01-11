बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की दीवानगी किसी से छुपी नहीं रही. उनके चाहने वालों की भीड़ इतनी बेकाबू थी कि लोग उन्हें भगवान की तरह पूजते थे. घर के बाहर खड़ी उनकी कार तक को लोग किस्मत से जोड़कर देखते थे. इसी चमक-धमक और स्टारडम के बीच काका की ज़िंदगी में एक खास नाम आया एक्ट्रेस अंजू महेंद्रू.

दोनों की नजदीकियां इंडस्ट्री में किसी से छुपी नहीं थीं, लेकिन वक्त के साथ यह रिश्ता टूट गया. अचानक परिस्थितियों बदली और नए फैसलों ने काका की जिंदगी की दिशा बदल दी, और एक अधूरी मोहब्बत यादों में सिमट कर रह गई. आज अंजू महेंद्रू अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. इस मौके पर आइए जानते है उनकी लव स्टोरी के बारे में.

कौन हैं अंजू महेंद्रू?

राजेश खन्ना हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार माने जातें हैं. अंजु महेंद्रू के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सिर्फ 13 साल की छोटी उम्र से ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था. वह एक मॉडल थी और फिल्मों में हीरोइन बनना चाहती थी, उन्होंने कई फिल्मों में साइड रोल करते हुए कई सीरियल्स में भी काम किया.

लिव-इन में रहें दोनों

60 के दशक में जब राजेश खन्ना बॉलीवुड में अपना नाम कमाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे उस दौरान अंजू भी एक स्ट्रगलर हुआ करती थी. दोनों की मुलाकात हुई. दोनों अपने करियर को बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे और उस दौर में दोनों ने लिव-इन-रिलेशनशिप में रहने का फैसला किया था. कई फिल्मों के फ्लॉप होने के बाद एक दिन ऐसा भी आया जब राजेश की फिल्म ‘आराधना’ ने उन्हें रातों-रात स्टार का दर्जा दे दिया. वो युवा दिलों की धड़कन बन गए और निर्देशकों की पहली पंसद बन गए.





ऐसे आई थी रिश्ते में दरार

कहा जाता है कि राजेश चाहते थे कि अंजू हमेशा उनके साथ हो. शूंटिग को दौरान भी वो उन्हें अपने साथ देखना चाहते थे कई बार अगर अंजू साथ नहीं होती थी तो दोनों में बहस हो जाती थी. धीरे-धीरे राजेश की ये बातें अंजू को नापंसद आने लगी क्योंकि वो खुद को एक सफल एक्ट्रेस को तौर पर स्थापित करना चाहती थी लेकिन राजेश ऐसा नहीं चाहते थे. एक तरफ अंजू और राजेश के रिश्ते में दरार पड़ रही थी, तो वहीं राजेश खन्ना की फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होने लगीं. फिल्में फ्लॉप होने से राजेश खन्ना का स्वभाव बदलने लगा. उनके गुस्से की वजह से अंजू का उनके साथ रहना मुश्किल हो गया.