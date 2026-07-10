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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'गुलाबी साड़ी' गाने की सक्सेस पर अंजलि आनंद ने किया रिएक्ट, बोलीं- 'ये मेरा पहला गाना है...'

'गुलाबी साड़ी' गाने की सक्सेस पर अंजलि आनंद ने किया रिएक्ट, बोलीं- 'ये मेरा पहला गाना है...'

Anjali Anand on Gulabi Saree Song: कुछ समय पहले रिलीज हुआ अंजली आनंद और रितेश देशमुख का नया गाना 'गुलाबी साड़ी' खूब ट्रेंड कर रहा हैं. इसी बीच एक्ट्रेस ने इसपर खुशी जताते हुए कई बातें शेयर की.

Written By : कलीम सलमानी |  Edited By: श्रेया शर्मा |  Updated at : 10 Jul 2026 07:54 PM (IST)
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अजय देवगन और रितेश देशमुख की आने वाली फिल्म 'धमाल 4' खूब सुर्खियों में हैं. कुछ दिनों पहले ही फिल्म का एक गाना 'गुलाबी साड़ी' रिलीज हुआ, जिसमें रितेश और अंजलि आनंद की जोड़ी देखने को मिली. इस गाने को दर्शकों ने इतना प्यार दिया कि सोशल मीडिया पर सभी इसपर रील्स बनाने लगे. इसी बीच गाने की सफलता पर अंजलि आनंद ने खुलकर बात की है. 

अंजलि ने जाहिर की खुशी 

अंजलि आनंद ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, 'गुलाबी साड़ी और चटनी, ये दो गाने है, जिसमें मैं हूं. चटनी में तो सभी स्टारकास्ट है, लेकिन गुलाबी साड़ी में सिर्फ मैं और रितेश देशमुख हैं. ये मेरा पहला गाना है, जो पूरी तरह मुझपर पिक्चराइज किया गया है और इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूं. डायरेक्टर इंद्र कुमार और टी-सीरीज ने मुझे ऐसी ऑपर्च्युनिटी दी. इसके लिए मैं बहुत खुश हूं क्योंकि ये बहुत बड़ी पिक्चर है और ये मेरे लिए सरप्राइज से कम नहीं हैं.'

 
 
 
 
 
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फैंस ने भेजी रील्स

उन्होंने आगे कहा, 'रितेश देशमुख बहुत एक्सपीरियंस है और मैं भी एक डिसेंट डांसर हूं, तो रीटेक्स का ऐसा कुछ नहीं है. इंदु कुमार हमेशा साथ रहे और मोटिवेट करते रहे, जो बहुत खास था. इस गाने को इतना प्यार मिल रहा है, जिससे मैं बहुत खुश हूं. सोशल मीडिया पर भी ये ट्रेंड कर रहा है और कई लोगों ने मुझे रील्स भेजी है. साथ ही मुझे उम्मीद है की मेरी वजह से गुलाबी साड़ियों की सेल्स बढ़ गई होगी.'

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अंजलि के बारे में

बता दें कि अंजलि ने अपने करियर की शुरुआत 2017 में 'उटांग' से की थी, जो एक वेब सीरीज थी. इसके बाद उन्होंने स्टार प्लस के शो 'ढाई किलो प्रेम' में देखा गया, जिसके किरदार से उन्होंने घर-घर पहचान हासिल की. वहीं कुल्फी कुमार बाजेवाला, रात जवान है और डब्बा कार्टेल जैसे प्रोजेक्ट्स में अंजलि नजर आ चुकी हैं.

कब रिलीज होगी फिल्म 

वहीं बात करें फिल्म की, तो ये आज यानी 10 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है, जो 2007 में आई 'धमाल' का चौथा पार्ट है. फिल्म में अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, जावेद जाफरी, संजय मिश्रा, रवि किशन, ईशा गुप्ता, अंजली आनंद और विजय पाटकर जैसे कलाकार शामिल हैं. 

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About the author कलीम सलमानी

कलीम सलमानी ABP News के पॉपुलर शो 'सास बहू और साज़िश' (SBS) में पिछले 11 वर्षों से एसोसिएट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं. एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का लंबा अनुभव रखने वाले कलीम को ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर शो प्रोडक्शन तक का गहरा और बारीक अनुभव है. वह पिछले डेढ़ दशक से टीवी और मनोरंजन जगत की हर बड़ी हलचल को दर्शकों तक पूरी विश्वसनीयता के साथ पहुँचा रहे हैं.
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Published at : 10 Jul 2026 07:54 PM (IST)
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Riteish Deshmukh Anjali Anand Dhamaal 4
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