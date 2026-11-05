'रामायण' के साथ टूटेगा 'एनिमल' का रिकॉर्ड? ये हैं रणबीर कपूर की टॉप 10 ओपनिंग फिल्में

बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर की मचअवेटेड फिल्म 'रामायण' आज यानी 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में रणबीर भगवान राम के किरदार में नजर आ रहे हैं. फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. वहीं, बॉक्स ऑफिस पर भी इससे शानदार कमाई की उम्मीद की जा रही है. आइए जानते हैं रणबीर कपूर की उन 10 फिल्मों के बारे में, जिन्होंने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर शानदार ओपनिंग की थी.

'एनिमल'

रणबीर कपूर की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म 'एनिमल' है. संदीप रेड्डी वांगा के निर्देशन में बनी यह फिल्म 1 दिसंबर 2023 को रिलीज हुई थी. इसमें रणबीर के साथ रश्मिका मंदाना, अनिल कपूर, बॉबी देओल और तृप्ति डिमरी अहम भूमिकाओं में नजर आए थे.

फिल्म की कहानी रणविजय सिंह के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने पिता बलबीर सिंह से बेहद प्यार करता है. पिता के साथ रिश्ते में आई कड़वाहट और उन पर हुए हमले के बाद रणविजय बदले की राह पर निकल पड़ता है. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक, 'एनिमल' ने पहले दिन 63.8 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था.

'ब्रह्मास्त्र: पार्ट वन- शिवा'

इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर अयान मुखर्जी के निर्देशन में बनी 'ब्रह्मास्त्र: पार्ट वन- शिवा' है. यह फिल्म 9 सितंबर 2022 को रिलीज हुई थी. इसमें रणबीर के साथ आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन, मौनी रॉय और नागार्जुन नजर आए थे. फिल्म की कहानी शिवा नाम के एक लड़के की है, जिसे पता चलता है कि उसका आग से एक खास रिश्ता है और उसके अंदर कुछ असाधारण शक्तियां हैं.

इसके बाद वह ब्रह्मास्त्र और उससे जुड़े रहस्यों की तलाश में निकल पड़ता है. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने पहले दिन करीब 37 करोड़ रुपये कमाए थे.

'संजू'

राजकुमार हिरानी के निर्देशन में बनी 'संजू' 29 जून 2018 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. यह अभिनेता संजय दत्त की जिंदगी पर आधारित बायोपिक थी. फिल्म में रणबीर कपूर ने संजय दत्त का किरदार निभाया था.

इसमें परेश रावल, विक्की कौशल, दीया मिर्जा और मनीषा कोइराला जैसे कलाकार भी नजर आए थे. फिल्म में संजय दत्त के बचपन, फिल्मी करियर, नशे की लत, विवादों और निजी जिंदगी के उतार-चढ़ाव को दिखाया गया था. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने पहले दिन करीब 34.74 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था.

'बेशरम'

अभिनव कश्यप के निर्देशन में बनी 'बेशरम' 2 अक्टूबर 2013 को रिलीज हुई थी. फिल्म में रणबीर कपूर के साथ पल्लवी शारदा नजर आई थीं. खास बात यह है कि इसमें रणबीर के असल जिंदगी के माता-पिता ऋषि कपूर और नीतू कपूर ने ही उनके माता-पिता का किरदार निभाया था.

फिल्म की कहानी बबली नाम के एक चोर की है, जो अपनी जिंदगी अपने अंदाज में जीता है. हालांकि, एक घटना के बाद उसकी मुलाकात पुलिस अधिकारी जोड़ी से होती है और उसकी जिंदगी में कई मोड़ आते हैं. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने पहले दिन 21.56 करोड़ रुपये की कमाई की थी.

'ये जवानी है दीवानी'

अयान मुखर्जी के निर्देशन में बनी 'ये जवानी है दीवानी' 31 मई 2013 को रिलीज हुई थी. फिल्म में रणबीर कपूर के साथ दीपिका पादुकोण, आदित्य रॉय कपूर और कल्कि कोचलिन नजर आए थे. कहानी चार दोस्तों की है, जो एक ट्रिप के दौरान मिलते हैं.

इस दौरान नैना और बनी के बीच नजदीकियां बढ़ती हैं, लेकिन दोनों के अलग-अलग सपने उन्हें अलग रास्तों पर ले जाते हैं. फिल्म दोस्ती, प्यार और अपने सपनों को पूरा करने की कहानी दिखाती है. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने पहले दिन 19.45 करोड़ रुपये की कमाई की थी.

'तू झूठी मैं मक्कार'

लव रंजन के निर्देशन में बनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'तू झूठी मैं मक्कार' 8 मार्च 2023 को रिलीज हुई थी. इसमें रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर लीड रोल में नजर आए थे. फिल्म की कहानी रोहन अरोड़ा और निशा मल्होत्रा की है, जो एक-दूसरे से प्यार करने लगते हैं.

लेकिन जब रिश्ते को शादी तक ले जाने की बात आती है, तो दोनों के बीच कई उलझनें पैदा हो जाती हैं. फिल्म में डिंपल कपाड़िया, बोनी कपूर और अनुभव सिंह बस्सी भी नजर आए थे. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने पहले दिन 15.73 करोड़ रुपये की कमाई की थी.

'ऐ दिल है मुश्किल'

करण जौहर के निर्देशन में बनी 'ऐ दिल है मुश्किल' 28 अक्टूबर 2016 को रिलीज हुई थी. फिल्म में रणबीर कपूर के साथ अनुष्का शर्मा और ऐश्वर्या राय बच्चन अहम भूमिकाओं में थीं. यह एकतरफा प्यार और दोस्ती की कहानी है. फिल्म में अयान नाम का लड़का अपनी दोस्त अलीजेह से प्यार करता है, लेकिन अलीजेह उसे सिर्फ अपना दोस्त मानती है.

इस रिश्ते में प्यार, दूरी और अधूरेपन के कई पहलू देखने को मिलते हैं. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने पहले दिन 13.30 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था.

'रॉकस्टार'

इम्तियाज अली के निर्देशन में बनी 'रॉकस्टार' 11 नवंबर 2011 को रिलीज हुई थी. फिल्म में रणबीर कपूर के साथ नरगिस फाखरी, अदिति राव हैदरी और कुमुद मिश्रा नजर आए थे. इसकी कहानी जनार्दन जाखड़ नाम के एक लड़के की है, जो बड़ा रॉकस्टार बनना चाहता है.

प्यार और जिंदगी में मिले दर्द के बाद उसका व्यक्तित्व बदल जाता है और वह मशहूर संगीतकार बन जाता है. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक, इस फिल्म ने पहले दिन करीब 11 करोड़ रुपये कमाए थे.

'तमाशा'

इम्तियाज अली के निर्देशन में बनी 'तमाशा' 27 नवंबर 2015 को रिलीज हुई थी. फिल्म में रणबीर कपूर के साथ दीपिका पादुकोण मुख्य भूमिका में थीं. इसकी कहानी वेद और तारा की है, जिनकी मुलाकात कॉर्सिका में होती है. दोनों तय करते हैं कि वे एक-दूसरे को अपना असली नाम और पहचान नहीं बताएंगे.

बाद में जब उनकी मुलाकात भारत में होती है, तो वेद की जिंदगी का एक अलग ही पहलू सामने आता है. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने पहले दिन करीब 10.87 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था.

'रामायण'

रणबीर कपूर की हालिया रिलीज फिल्म 'रामायण' भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी यह फिल्म 5 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. इसमें रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता, यश रावण, रवि दुबे लक्ष्मण और सनी देओल हनुमान के किरदार में नजर आ रहे हैं.

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक, 5 नवंबर को सुबह 11 बजे तक फिल्म ने 12.69 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर लिया है. हालांकि, यह फिल्म का फाइनल ओपनिंग डे कलेक्शन नहीं है. ऐसे में अब सभी की नजरें दिनभर के कलेक्शन पर टिकी हैं.