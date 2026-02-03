ऑल-ग्रे लुक में अनिल कपूर ने अपने ट्रांसफॉर्मेशन से किया हैरान, रितेश देशमुख ने एक्टर का लुक देख किया ऐसा कमेंट
Anil Kapoor New Look: अनिल कपूर ने हाल ही में अपनी एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें वो सफेद बालों और मूंछों में नजर आ रहे हैं. उनका ये नया लुक रितेश देशमुख को काफी पसंद आया और उन्होनें उनकी तारीफ की.
वेटरन एक्टर अनिल कपूर न सिर्फ अपनी दमदार एक्टिंग बल्कि अपने स्टाइल और लुक्स को लेकर भी हमेशा चर्चा में रहते हैं. 69 साल के होने के बावजूद वो यंग एक्टर्स को फिटनेस और स्टाइल के मामले में कड़ी टक्कर देते नजर आते हैं. हर बार जब वह सोशल मीडिया पर अपनी नई तस्वीर शेयर करते हैं, तो फैंस उनकी तारीफ किए बिना नहीं रहते.
अनिल कपूर का नया ट्रांसफॉर्मेशन
वहीं अब एक्टर ने एक बार फिर अपने स्टाइल से सबका ध्यान खींच लिया है. उन्होंने अपना ऑल-ग्रे लुक दिखाते हुए साबित कर दिया कि उम्र उनके लिए सिर्फ एक नंबर है. अनिल कपूर ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपनी एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें वो सफेद बालों और मैचिंग मूंछों के साथ बेहद स्टाइलिश नजर आ रहे हैं. उनका यह लुक उन्हें सादा लेकिन काफी क्लासी और मैच्योर दिखा रहा है. तस्वीर के साथ अनिल कपूर ने कैप्शन में लिखा, 'दिन को नहीं पता कि आगे क्या आने वाला है.'
रितेश देशमुख ने की जमकर तारीफ
अनिल कपूर का यह नया लुक एक्टर रितेश देशमुख को भी काफी पसंद आया. रितेश ने कमेंट सेक्शन में जाकर उनके लुक की जमकर तारीफ की और लिखा, 'कमाल लग रहे हो, कितने अच्छे दिख रहे हो.' हालांकि अनिल कपूर ने अभी तक यह नहीं बताया है कि उन्होंने यह नया लुक किस वजह से अपनाया है.
अनिल कपूर का वर्क फ्रंट
वर्क फ्रंट की बात करें तो अनिल कपूर आखिरी बार ‘वॉर 2’ में नजर आए थे, जिसका निर्देशन अयान मुखर्जी ने किया है. यह फिल्म YRF स्पाई यूनिवर्स की छठी फिल्म है और साल 2019 में आई ‘वॉर’ का सीक्वल है. फिल्म में ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी अहम भूमिकाओं में नजर आते हैं.
इन फिल्मों में आएंगे नजर
वहीं अनिल कपूर जल्द ही फिल्म ‘सूबेदार’ में नजर आएंगे, जिसकी कहानी भारत के दिल कहे जाने वाले इलाकों में सेट है. इस फिल्म में वो अर्जुन सिंह का किरदार निभा रहे हैं, जो एक पूर्व सैनिक है और रिटायरमेंट के बाद आम जिंदगी की मुश्किलों से जूझता है.
इसके अलावा अनिल कपूर के पास फिल्म ‘अल्फा’ भी है, जो YRF स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है, ठीक ‘वॉर 2’ की तरह. इस फिल्म में वह आलिया भट्ट और ‘मुंज्या’ फेम शरवरी के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे. खास बात यह है कि ‘अल्फा’ स्पाई यूनिवर्स की पहली फीमेल-लीड एक्शन फिल्म होगी.
