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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मजनू भाई' बनने के लिए अनिल कपूर को नहीं करनी पड़ी थी ज्यादा मेहनत, सालों पहले कर ली थी तैयारी

'मजनू भाई' बनने के लिए अनिल कपूर को नहीं करनी पड़ी थी ज्यादा मेहनत, सालों पहले कर ली थी तैयारी

Anil Kapoor on Welcome: अनिल कपूर ने बताया कि वेलकम का ‘मजनू भाई’ किरदार उन्होंने सालों पहले आवारगी के गैंगस्टर रोल से तैयार किया था, जिसे बाद में कॉमिक अंदाज में पेश किया.

By : आईएएनएस | Edited By: अर्पित | Updated at : 30 Apr 2026 08:59 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर इन दिनों कुछ समय पहले रिलीज हुई फिल्म 'सूबेदार' को लेकर सुर्खियों में हैं. फिल्म में अभिनेता के एक्शन और अग्रेशन ने फैंस का दिल पूरी तरह से जीत लिया है लेकिन इसी बीच अभिनेता ने अपनी दूसरी फिल्म और किरदारों को लेकर बड़ा खुलासा किया है. उनका कहना है कि फिल्म वेलकम में 'मजनू भाई' के किरदार के लिए उन्होंने वर्षों पहले तैयारी कर ली थी.

अनिल कपूर अपने हर किरदार को पूरी शिद्दत के साथ निभाते हैं और किरदार को पर्दे पर जीवत करने के लिए पूरी जान लगा देते हैं. यही कारण है कि उनके द्वारा निभाए गए किरदार वर्षों तक उनके जेहन में जिंदा होते हैं, और मौके पर उन्हीं किरदारों में बदलाव करके वह पर्दे पर नया किरदार निभाते हैं. ऐसा ही उन्होंने 1990 की फिल्म 'आवारगी' के गैंगस्टर के किरदार के साथ किया, जिसने उन्हें वेलकम में मजनू भाई बनने की प्रेरणा दी.

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एक यूजर के ट्वीट को री-ट्वीट करते हुए अनिल कपूर ने लिखा, "आवारगी शायद मेरी सबसे चर्चित फिल्म न रही हो, लेकिन यह किरदार मेरे दिल से कभी नहीं निकला. सालों बाद वही किरदार मजनू भाई के पीछे प्रेरणा बनकर लौटा, बस थोड़ा हल्के अंदाज में, कंधे झुकाने का तरीका, हाव-भाव, पागलपन, पहले महेश भट्ट की दुनिया में, बाद में अनीस बज़्मी के अंदाज में जिंदगी का चक्र पूरा होता है.

'आवारगी' में अनिल कपूर का किरदार खतरनाक गैंगस्टर का था, जो अपने उसूलों के खिलाफ जाकर वेश्यालय से मीनाक्षी शेषाद्री को बचाता है. फिल्म एक लव-ट्राएंगल बन जाती है, क्योंकि गोविंदा भी मीनाक्षी से प्यार करते हैं. इस फिल्म में अभिनेता के किरदार को सबसे ज्यादा पसंद किया गया था, क्योंकि पर्दे पर कॉमेडी और रोमांस करने अनिल कपूर को दर्शकों ने पहली बार खतरनाक गैंगस्टर के निगेटिव किरदार में देखा गया था. वहीं फिल्म 'वेलकम' का सीन भी कुछ ऐसा ही है. फिल्म में अभिनेता गैंगस्टर बने हैं, लेकिन उनके किरदार में कॉमेडी का तड़का है. साथ ही वह मल्लिका शेरावत से प्यार कर बैठते हैं, जिससे गैंगस्टर उदय शेट्टी (नाना पाटेकर) का भी दिल लगा है.

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Published at : 30 Apr 2026 08:59 PM (IST)
Tags :
Anil Kapoor Majnu Bhai Subedar
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