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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअनिल कपूर से शादी के बाद अकेले हनीमून पर गई थीं सुनीता, रखी थी ये शर्त

अनिल कपूर से शादी के बाद अकेले हनीमून पर गई थीं सुनीता, रखी थी ये शर्त

एक्टर अनिल कपूर इन दिनो शो 'इंडिया के टॉप 1 परसेंट' होस्ट कर रहे हैं. हाल ही में शो में एक्टर ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर एक खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी हनीमून पर अकेले गई थी.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 28 Sep 2026 04:17 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर गेम शो 'इंडिया के टॉप 1 परसेंट: द अनिल कपूर शो' को होस्ट कर रहे हैं. ये शो स्टार प्लस पर टेलिकास्ट हो रहा है. हाल ही के एक एपिसोड में, एक कंटेस्टेंट के साथ बातचीत के दौरान अनिल ने अपनी पर्सनल जिंदगी से जुड़ा एक किस्सा शेयर किया.

एक्टर ने बताया कि कैसे उनकी पत्नी सुनीता कपूर एक बार अकेले ही हनीमून पर चली गई थीं. इतना ही नहीं शादी से पहले सुनीता ने एक शर्त भी रखी थी.

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शादी के बाद अकेले हनीमून पर गई थीं सुनीता
बातचीत के दौरान कंगना रनौत की फिल्म 'क्वीन' का जिक्र आया, जिससे अनिल कपूर को वो समय याद आ गया जब उनकी पत्नी सुनीता हनीमून पर अकेले गई थीं. साथ बिताए शुरुआती दिनों का एक किस्सा याद करते हुए उन्होंने कहा, 'सुनीता हनीमून पर अकेले गई थीं, मैं उनके साथ नहीं गया था.' इसके बाद 'मिस्टर इंडिया' फिल्म के एक्टर ने प्यार से अपनी पत्नी को अपने दिल की रानी कहा. उन्होंने कहा, 'सुनीता ही मेरी क्वीन हैं और हमेशा रहेंगी.'

अनिल कपूर से शादी के बाद अकेले हनीमून पर गई थीं सुनीता, रखी थी ये शर्त

शादी से पहले सुनीत कपूर ने रखी थी शर्त
शो में ही अनिक कपूर से उस शर्त का जिक्र किया जो सुनीता ने उनसे शादी करने से पहले रखी थी. एक्टर ने बताया कि सुनीता ने किचन में जाने से मना कर दिया था. 

कभी किचन में नहीं गईं सुनीता 
उन्होंने कहा, 'मेरी पत्नी सुनीता ने एक शर्त रखी थी कि वो मुझसे तभी शादी करेंगी जब उन्हें कभी किचन में न जाना पड़े. उनकी शर्त सुनकर मैंने सोचा कि मुझे इतनी मेहनत करनी होगी और इतना सक्सेसफुल होना होगा कि उन्हें किचन में जाने की जरूरत ही न पड़े. मैंने वो जिम्मेदारी उठाई और आज तक सुनीता किचन में नहीं गईं.'

बता दें, अनिल कपूर की शादी 9 मई 1984 को सुनीता कपूर के साथ हुई थी.  कपल के तीन बच्चे हैं, सोनम कपूर, रिया कपूर और हर्षवर्धन कपूर.  उनकी शादी को 42 साल हो चुके हैं.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 28 Sep 2026 04:17 PM (IST)
Tags :
Anil Kapoor
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