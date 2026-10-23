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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मेरा कोई जुड़वां भाई बन सकता है, तो वो सिर्फ सतीश कौशिक था', दोस्त को याद कर इमोशनल हुए अनिल कपूर

'मेरा कोई जुड़वां भाई बन सकता है, तो वो सिर्फ सतीश कौशिक था', दोस्त को याद कर इमोशनल हुए अनिल कपूर

बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर हाल ही में दिवंगत एक्टर और फिल्मकार सतीश कौशिक की याद में काफी इमोशनल हो गए. शो 'इंडिया के टॉप 1%' में उन्होंने उनसे जुड़े कई किस्से शेयर किए.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 23 Oct 2026 01:43 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर इस दिनों शो 'इंडिया के टॉप 1% - द अनिल कपूर शो' होस्ट कर रहे हैं. शो के अपकमिंग एपिसोड में वे काफी इमोशनल होते नजर आ रहे हैं. दिवंगत एक्टर और फिल्मकार सतीश कौशिक से मिलती-जुलती शक्ल वाले प्रतियोगी गगन को देखकर अनिल कपूर को अपने जिगरी दोस्त की याद आ गई और उन्होंने उनसे जुड़े कई किस्से साझा किए.

बातचीत के दौरान गगन ने बताया कि लोग अक्सर उनकी शक्ल की तुलना सतीश कौशिक से करते हैं. उन्होंने दिल्ली में टेलीविजन शो 'सुमित संभाल लेगा' की शूटिंग के दौरान सतीश कौशिक से हुई मुलाकात का किस्सा भी सुनाया. उनकी बातों ने अनिल कपूर की पुरानी यादें ताजा कर दीं. सतीश के साथ उनका रिश्ता सिर्फ साथ काम करने तक सीमित नहीं था, बल्कि दोनों एक-दूसरे के बेहद करीब थे.

सतीश कौशिक को याद कर इमोशनल हुए अनिल कपूर
अपनी दोस्ती को याद करते हुए अनिल कपूर ने कहा, 'उनके साथ मेरा जो रिश्ता था, उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता. यह शूट अगर 70 मिनट का भी हो, तो भी उनके किस्से सुनाने के लिए वक्त कम पड़ जाएगा. वो मुझसे कहा करते थे, 'तेरा टैलेंट लाजवाब है.'' अनिल ने ये भी बताया कि वो प्यार से सतीश को 'डैनी डेविटो' बुलाते थे. दोनों को फिल्म 'ट्विन्स' बेहद पसंद थी और वे अक्सर साथ में जुड़वां भाइयों का किरदार निभाने की कल्पना किया करते थे.

इसी खास जुड़ाव को याद करते हुए अनिल ने कहा, 'अगर मेरा कोई जुड़वां भाई बन सकता है, तो वो सिर्फ सतीश था, क्योंकि उसको मेरे बारे में हर चीज पता थी. मेरा गुस्सा, मेरी खुशी, हर चीज. वो मुझे बहुत अच्छी तरह जानता था.'

 
 
 
 
 
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इस भावुक बातचीत के बीच हंसी का एक पल भी आया, जब गगन और अनिल कपूर ने मंच पर सतीश कौशिक का यादगार डायलॉग दोहराया, 'मेरा नाम है कैलेंडर, मैं चला किचन के अंदर!' इस डायलॉग ने सतीश के चिरपरिचित मजाकिया अंदाज की याद दिला दी और दर्शकों के चेहरों पर मुस्कान आ गई. गगन की इस कोशिश से खुश होकर अनिल ने उनसे कहा, 'आपने मेरा दिल जीत लिया है.' फिर माहौल को हल्का करते हुए उन्होंने दर्शकों से मजाक में कहा कि अगर किसी के पास 'ट्विन्स' से प्रेरित फिल्म बनाने के पैसे हों, तो वह उन्हें और गगन को जुड़वां भाइयों के किरदार में जरूर कास्ट करे.

बता दें, 'इंडिया के टॉप 1% - द अनिल कपूर शो', हर शनिवार और रविवार रात 8 बजे, स्टार प्लस और जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रहा है.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 23 Oct 2026 01:24 PM (IST)
Tags :
Anil Kapoor
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