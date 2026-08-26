जब मनीषा कोइराला के ज्यादा शॉट्स देख अनिल कपूर हो गए थे इनसिक्योर, जानिए किस्सा

Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडजब मनीषा कोइराला के ज्यादा शॉट्स देख अनिल कपूर हो गए थे इनसिक्योर, मेकर्स से कही थी ये बात

जब मनीषा कोइराला के ज्यादा शॉट्स देख अनिल कपूर हो गए थे इनसिक्योर, मेकर्स से कही थी ये बात

गाना ‘एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा’ आज भी लोगों के बीच पॉपुलर है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गाने की शूटिंग के दौरान अनिल कपूर को अपने स्क्रीन टाइम को लेकर इनसिक्योरिटी होने लगी थी?

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 26 Aug 2026 11:42 AM (IST)
Preferred Sources

अनिल कपूर की गिनती बॉलीवुड के उन पॉपुलर एक्टर्स में होती है, जिन्होंने अपने लंबे करियर में कई यादगार किरदार निभाए हैं. उनकी फिल्म '1942: ए लव स्टोरी' भी इन्हीं फिल्मों में से एक है. फिल्म की कहानी और गानों को आज भी लोग पसंद करते हैं. खासतौर पर इसका गाना 'एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा' आज भी काफी पॉपुलर है. हालांकि, इस गाने की शूटिंग के दौरान अनिल कपूर को लगा कि उन्हें स्क्रीन पर ज्यादा जगह नहीं मिल रही है. हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने उस वक्त का किस्सा शेयर किया और बताया कि इसे लेकर वो थोड़ा परेशान और इनसिक्योर हो गए थे.

'मुझे इनसिक्योरिटी होने लगी थी'
वैरायटी इंडिया से बातचीत में अनिल कपूर ने बताया कि जब 'एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा' गाने की शूटिंग शुरू हुई, तो उन्होंने नोटिस किया कि ज्यादातर शॉट्स मनीषा कोइराला के लिए लिए जा रहे थे. जबकि गाना उनके किरदार नरेंद्र की तरफ से अपनी गर्लफ्रेंड की तारीफ में था. 

जब मनीषा कोइराला के ज्यादा शॉट्स देख अनिल कपूर हो गए थे इनसिक्योर, मेकर्स से कही थी ये बात

अनिल कपूर ने कहा, 'हम 'एक लड़की को देखा' गाने की शूटिंग कर रहे थे. ये कुमार सानू की आवाज में एक शानदार गाना है. जब इसकी शूटिंग शुरू हुई तो मैंने देखा कि वो मेरे शॉट्स ही नहीं ले रहे हैं. मेरा किरदार नरेंद्र ये गाना गा रहा था, लेकिन वो मेरे शॉट्स नहीं ले रहे थे. कुछ समय बाद मुझे इनसिक्योरिटी होने लगी.'

मनीषा कोइराला पर ही क्यों था पूरा फोकस?
इसके बाद अनिल कपूर फिल्म के निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा, संजय लीला भंसाली और कोरियोग्राफर फराह खान के पास गए और अपनी बात रखी. अनिल ने कहा, 'मैं विनोद, संजय और फराह के पास गया और कहा, "गाना मेरा है! मैं अपनी गर्लफ्रेंड की तारीफ कर रहा हूं, लेकिन आप लोग मेरे शॉट्स ही नहीं ले रहे हैं." मनीषा उस गाने में बहुत खूबसूरत थीं और आज भी हैं. वो फिल्म की इमोशनल थ्रेड थीं. ये एक लव स्टोरी थी, इसलिए लड़की का खूबसूरत दिखना जरूरी था.' 

जब मनीषा कोइराला के ज्यादा शॉट्स देख अनिल कपूर हो गए थे इनसिक्योर, मेकर्स से कही थी ये बात

ये भी पढ़ें:- 'अंदाज अपना अपना' के 32 साल बाद फिर साथ आए संतोषी-सलमान, कॉमेडी फिल्म पर लगी मुहर

मेरे साथ लीड एक्ट्रेस जैसा बर्ताव हुआ
अनिल कपूर ने गाने की शूटिंग के तरीके के बारे में बात करते हुए कहा, 'मेरे शॉट्स बहुत कम थे. ऐसा लग रहा था जैसे मेरे साथ लीड एक्ट्रेस जैसा और मनीषा के साथ लीड एक्टर जैसा बर्ताव हो रहा है.' इसी बातचीत में अनिल कपूर ने बताया कि वो शुरुआत में '1942: ए लव स्टोरी' करने को लेकर एक्साइटेड नहीं थे. उन्होंने कहा, 'मुझे बस ऐसा लगता था कि इस किरदार के लिए एक युवा एक्टर होना चाहिए. लेकिन वीर और विनोद को लगता था कि मुझे ही ये रोल करना चाहिए.'

गानों ने बदल दिया अनिल कपूर का फैसला
अनिल कपूर ने बताया कि उनके किरदार के लिए आमिर खान और बॉबी देओल के नाम पर भी चर्चा हुई थी. उस वक्त आमिर खान रोमांटिक हीरो के तौर पर अपनी पहचान बना चुके थे, वहीं बॉबी देओल ने अभी बॉलीवुड में कदम भी नहीं रखा था. अनिल कपूर ने बताया कि फिल्म के कुछ गाने पहले ही रिकॉर्ड हो चुके थे. जब उन्होंने ये गाने सुने तो उनका नजरिया बदलने लगा. उन्होंने कहा, 'कुछ गाने रिकॉर्ड हो चुके थे. जब मैंने उन्हें सुना, तो मैंने कहा कि इन गानों पर सिर्फ मैं ही लिप-सिंक करूंगा, कोई और नहीं.'

1994 में रिलीज हुई थी '1942: ए लव स्टोरी'
अनिल ने आगे कहा, 'विनोद और मैं हमेशा कहते हैं कि हमें ऐसी फिल्में करनी चाहिए, जिन्हें देखकर हमारे पोते हम पर हंसें नहीं. इसलिए फिल्म का म्यूजिक मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था. मैं विनोद का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि इस किरदार को सिर्फ मैं ही निभा सकता हूं.' बता दें कि साल 1994 में रिलीज हुई '1942: ए लव स्टोरी' में अनिल कपूर और मनीषा कोइराला की जोड़ी नजर आई थी. फिल्म के गाने आज भी लोगों के बीच काफी हिट हैं. 

ये भी पढ़ें:- कृति सेनन के रक्षाबंधन ऐड पर बवाल, इन विज्ञापनों को लेकर भी मचा था हंगामा

और पढ़ें

About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
Read More
Published at : 26 Aug 2026 11:42 AM (IST)
Tags :
Anil Kapoor 1942 A Love Story Ek Ladki Ko Dekha
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
जब मनीषा कोइराला के ज्यादा शॉट्स देख अनिल कपूर हो गए थे इनसिक्योर, मेकर्स से कही थी ये बात
जब मनीषा कोइराला के ज्यादा शॉट्स देख अनिल कपूर हो गए थे इनसिक्योर, जानिए किस्सा
बॉलीवुड
यश की 'टॉक्सिक' की बंपर ओपनिंग तय, सुबह 10 बजे तक 23 करोड़ के पार हुआ कलेक्शन
'टॉक्सिक' की बंपर ओपनिंग तय, सुबह 10 बजे तक 23 करोड़ के हुई पार
बॉलीवुड
Toxic Movie Release Live: 'टॉक्सिक' की जान हैं यश, एक्टर के हर सीन पर थिएटर में बज रही तालियां
लाइव:टॉक्सिक' की जान हैं यश, एक्टर के हर सीन पर थिएटर में बज रही तालियां
बॉलीवुड
आ गया 'टॉक्सिक' का फर्स्ट रिव्यू, हर सीन में कमाल लगे यश, कियारा संग जमी केमिस्ट्री
'टॉक्सिक' की जान हैं यश, हर सीन में लगे कमाल, आ गया फर्स्ट रिव्यू
Advertisement

वीडियोज

गर्लफ्रेंड की मोहब्बत पर मौत की स्क्रिप्ट !
कचरे में फेंकी एक्सपायर्ड चॉकलेट, लूटने उमड़ी भीड़!
'ऑल इंडिया पॉलिसी'..रोजगार मांगोगे,मिलेगी लाठी !
Kriti Sanon के रक्षाबंधन ऐड पर भड़कीं Kangana Ranaut
युवाओं की आवाज क्यों नहीं सुन रही सम्राट सरकार? पटना में बवाल!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इस्लामाबाद के अस्पताल में भीषण आग, 15 नवजातों की मौत
इस्लामाबाद के अस्पताल में भीषण आग, 15 नवजातों की मौत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
स्कूलों में हिजाब विवाद पर मायावती की प्रतिक्रिया, BSP चीफ ने की ये अपील
स्कूलों में हिजाब विवाद पर मायावती की प्रतिक्रिया, BSP चीफ ने की ये अपील
इंडिया
'आप कौन होते हैं...', स्कूल में हिजाब वाले मामले पर भड़के ओवैसी
'आप कौन होते हैं...', स्कूल में हिजाब वाले मामले पर भड़के ओवैसी
क्रिकेट
भारत के खिलाफ शतक ठोक सोनल दिनुषा ने रचा इतिहास, 44 साल में पहली बार हुआ ऐसा
भारत के खिलाफ शतक ठोक सोनल दिनुषा ने रचा इतिहास, 44 साल में पहली बार हुआ ऐसा
बॉलीवुड
आ गया 'टॉक्सिक' का फर्स्ट रिव्यू, हर सीन में कमाल लगे यश, कियारा संग जमी केमिस्ट्री
'टॉक्सिक' की जान हैं यश, हर सीन में लगे कमाल, आ गया फर्स्ट रिव्यू
विश्व
अमेरिकी वीजा अपॉइंटमेंट पर रोक, ट्रंप प्रशासन का बड़ा फैसला
अमेरिकी वीजा अपॉइंटमेंट पर रोक, ट्रंप प्रशासन का बड़ा फैसला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'BJP सरकार है या दुकानदार?', JPNIC निजी हाथों में सौंपने पर भड़के अखिलेश
'BJP सरकार है या दुकानदार?', JPNIC निजी हाथों में सौंपने पर भड़के अखिलेश
ट्रेंडिंग
छुट्टी मांगने पर बॉस ने दिया ऐसा रिप्लाई, चैट हो गई वायरल
छुट्टी मांगने पर बॉस ने दिया ऐसा रिप्लाई, चैट हो गई वायरल
ENT LIVE
Koffee With Karan 9 में Salman Khan का सोलो जलवा! Karan Johar के सवालों का देंगे जवाब
Koffee With Karan 9 में Salman Khan का सोलो जलवा! Karan Johar के सवालों का देंगे जवाब
ENT LIVE
The Traitors 2: Parul Gulati पर CHEATING के आरोप, Shahneel Gill ने कहा- ‘ये Unfair है
The Traitors 2: Parul Gulati पर CHEATING के आरोप, Shahneel Gill ने कहा- ‘ये Unfair है
ABP NEWS
Viral Video: हरिद्वार में भोले बाबा का अवतार, 21 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन
Viral Video: हरिद्वार में भोले बाबा का अवतार, 21 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन
ABP NEWS
Viral Video: सावन के आखिरी सोमवार पर चिराग पासवान ने शिवजी की पूजा की तस्वीरें की शेयर!
Viral Video: सावन के आखिरी सोमवार पर चिराग पासवान ने शिवजी की पूजा की तस्वीरें की शेयर!
ABP NEWS
Viral Video: ‘ले देकर FIR कर दो’, नेहा सिंह राठौर का आया गुस्सा!
Viral Video: ‘ले देकर FIR कर दो’, नेहा सिंह राठौर का आया गुस्सा!
Embed widget