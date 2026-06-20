अनिल कपूर की बेटी रिया के 1.35 करोड़ रुपये कीमत के डायमंड के झुमके चोरी, पुलिस ने दर्ज की FIR

अनिल कपूर की छोटी बेटी और प्रोड्यसूर रिया कपूर से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है. दरअसल रिया को करोड़ों रुपये की चपत लग गई है. उनके डायमंड और गोल्ड से बने कान के झुमके चोरी हो गए हैं. ये जूलरी उन्होंने मेट गाला इवेंट के लिए किराए पर ली थी. हालांकि जब बॉक्स खोलकर देखा तो उसमें झुमके नहीं मिले. फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है. इसे लेकर मुंबई के सहार पुलिस स्टेशन में अज्ञात शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है.

किराए पर लिए थे गोल्ड-डायमंड के झुमके

रिया कपूर अप्रैल 2026 में न्यूयॉर्क पहुंची थीं. वो यहां मेट गाला इवेंट के लिए आई थीं. हालांकि विदेश पहुंचने पर उन्हें एक बड़ा झटका लगा था. न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस को दी शिकायत में बताया गया है कि हीरे जड़े इयररिंग्स न्यूयॉर्क में एक फैशन शो के लिए जाते वक्त चोरी हो गए. इनकी कीमत 1.35 करोड़ रुपये थी. जानकारी के मुताबिक ये ज्वैलरी रिया की मेकअप आर्टिस्ट सवलीन सिंह के हैंडबैग से गायब हुई थी. बैग में दो जोड़ी ईयररिंग थे. इनमें 18 कैरेट एमरल्ड स्टोन और ज़ाम्बियन एमरल्ड स्टोन से बनी इयररिंग्स शामिल थी.

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मुंबई से किराए पर ली थी ज्वैलरी

रिया कपूर ने ये ज्वैलरी मुंबई के मेहता और गोयंका ज्वेलर्स से फैशन शो के लिए किराये पर ली थी. रिया कपूर को मेट गाला इवेंट के लिए बुलाया गया था जो 29 अप्रैल 2026 को था. रिया यहां अपनी टीम के साथ गई थीं. सभी मुंबई से दुबई होते हुए फ्लाइट से 28 अप्रैल को न्यूयॉर्क पहुंचे थे और होटल पियर में ठहरे थे.

बॉक्स खोला तो उड़ गए होश

जब होटल में ज्वैलरी के बॉक्स खोले गए तो वो दोनों खाली पाए गए. बताया जा रहा है कि जो पन्ना स्टोन डायमंड इयररिंग्स मेहता ज्वेलर्स से किराए पर लिए थे उनकी कीमत 66 लाख रुपये थी. वहीं गोयंका ज्वेलर्स वाली ज्वैलरी 69 लाख रुपये की थी. ये जाम्बियन स्टोन सोने की बॉर्डर वाले इयररिंग्स थे. मुंबई आकर इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई. फिलहाल मामले की जांच जारी है.

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रिया कपूर के बारे में

रिया कपूर अनिल कपूर की छोटी बेटी हैं. जहां अनिल के बेटे हर्षवर्धन कपूर और सोनम कपूर ने एक्टिंग फील्ड में हाथ आजमाया तो वहीं रिया ने ऐसा नहीं किया. उन्होंने बतौर प्रोड्यूसर और फैशन स्टाइलिस्ट नाम कमाया. वो खूबसूरत, वीरे दी वेडिंग, आयशा और क्रू जैसी फिल्मों को प्रोड्यूस कर चुकी हैं.