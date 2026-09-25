गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'आपको हर दिन याद करते हैं', पिता बिशन सिंह बेदी की बर्थ एनिवर्सरी पर इमोशनल हुए अंगद बेदी

'आपको हर दिन याद करते हैं', पिता बिशन सिंह बेदी की बर्थ एनिवर्सरी पर इमोशनल हुए अंगद बेदी

अंगद बेदी ने पिता बिशन सिंह बेदी के 80वें बर्थ एनिवर्सरी पर भावुक पोस्ट शेयर की. उन्होंने परिवार और अपनी जिंदगी की बातें बताते हुए कहा कि वह उन्हें हर दिन याद करते हैं और बहुत मिस करते हैं.

Written By : आईएएनएस |  Updated at : 25 Sep 2026 03:19 PM (IST)
Preferred Sources

अभिनेता अंगद बेदी ने शुक्रवार को अपने पिता व भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और महान स्पिन गेंदबाज बिशन सिंह बेदी के बर्थ एनिवर्सरी पर उन्हें याद किया. अभिनेता ने पिता को याद करते हुए इंस्टा पोस्ट पर इमोशनल नोट लिखा है.

पिता को याद कर इमोशनल हुए अंगद
अंगद बेदी ने  इंस्टाग्राम पर पिता के साथ कुछ वीडियो पोस्ट किए, जिसमें उनके पिता बिशन बेदी द्वारा परिवार के साथ बिताए गए पल शामिल हैं.अभिनेता ने लिखा, "पापा को 80वीं बर्थ एनिवर्सपी की हार्दिक शुभकामानएं . उम्मीद है कि आप जहां भी हैं, शांति से होंगे. मेहर और गुरिक अच्छे से बड़े हो रहे हैं. गुरिक को क्रिकेट और फुटबॉल का शौक चढ़ा है और मेहर स्विमिंग और एथलेटिक्स में खूब मेहनत कर रही है और नेहा भी ठीक है. सुहावी गुश पा के मार्गदर्शन में अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है.

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
The Paradise Vs The Vvaan BO Live Updates: शुक्रवार को 'द पैराडाइज' 3 बजे तक 52 करोड़ के हुई पार, जानें- 'द वन' का कलेक्शन
Live: 'द पैराडाइज' 3 बजे तक 52 करोड़ के पार, जानें- 'द वन' का कलेक्शन
बॉलीवुड
'द पैराडाइज' की ओपनिंग डे पर वर्ल्डवाइड तबाही, 'बाहुबली' और 'वॉर' के तोड़े रिकॉर्ड
'द पैराडाइज' की ओपनिंग डे पर वर्ल्डवाइड तबाही, 'बाहुबली' और 'वॉर' के तोड़े रिकॉर्ड
बॉलीवुड
The Vvaan Box Office Collection Live: 'द वन' का ओपनिंग डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, 2.30 बजे तक 2 करोड़ के पार हुई कमाई
Live: 'द वन' का ओपनिंग डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, 2.30 बजे तक 2 करोड़ के पार हुई कमाई
बॉलीवुड
'टॉक्सिक' के फ्लॉप होने के बाद परिवार संग टाइम बिता रहे यश, पत्नी ने शेयर की वेकेशन की तस्वीरें
'टॉक्सिक' के फ्लॉप होने के बाद परिवार संग टाइम बिता रहे यश, पत्नी ने शेयर की तस्वीरें

आपको बताना चाहता था कि आपकी पत्नी आज आपकी किताब लॉन्च कर रही हैं और उन्होंने पूरे कार्यक्रम को अपने दम पर संभालते हुए शानदार काम किया है, जिसका श्रेय उन्हें मिलना चाहिए.गौतम भी ठीक है"

'हर दिन याद आते हैं आप'                                                                       
अंगद ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा, "हम आपको हर दिन याद करते हैं, आज का दिन बस थोड़ा ज्यादा खास है. मैं आपको बहुत मिस करता हूं और आपको यह जानकर खुशी होगी कि मैं अभी भी दौड़ रहा हूं.
काफी समय हो गया आपको अपडेट दिए हुए..हम नए घर में शिफ्ट हो गए हैं.. और क्या!!! हां बाकी सब अभी भी वैसा ही है, ओह एक और बात..मैंने आपके नाम को अपने नाम में जोड़ लिया है..जल्द बात करते हैं...आपका बेटा..अंगद बिशन सिंह बेदी.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ANGAD BISHAN SINGH BEDI (@angadbedi)

'डिगर' के प्रीमियर में 24 साल की अवनीत कौर का जलवा, टॉम क्रूज संग आईं नजर, देखें फोटो

बिशन सिंह बेदी का क्रिकेट सफर
बिशन सिंह बेदी भारत के महानतम बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाजों में से एक थे, जिन्होंने 1960 और 1970 के दशक में भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयां दीं. वे अपनी रंगीन पगड़ी और क्रिकेट मामलों पर बेबाक तथा स्पष्ट राय रखने के लिए जाने जाते थे.

बिशन सिंह बेदी प्रसिद्ध भारतीय स्पिन चौकड़ी (बेदी, प्रसन्ना, चंद्रशेखर और वेंकटराघवन) के प्रमुख सदस्य थे. उन्होंने अपनी फ्लाइट और सटीक नियंत्रण से बड़े-बड़े बल्लेबाजों को परेशान किया. साल 2023 में उम्र संबंधी बीमारियों के कारण बिशन सिंह बेदी का निधन हो गया था.

सिद्धार्थ-तमन्ना की 'द वन' इस 400 साल पुराने मंदिर पर है बेस्ड, जानें क्या है इसकी कहानी

और पढ़ें
Published at : 25 Sep 2026 03:19 PM (IST)
Tags :
Angad Bedi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
The Paradise Vs The Vvaan BO Live Updates: शुक्रवार को 'द पैराडाइज' 3 बजे तक 52 करोड़ के हुई पार, जानें- 'द वन' का कलेक्शन
Live: 'द पैराडाइज' 3 बजे तक 52 करोड़ के पार, जानें- 'द वन' का कलेक्शन
बॉलीवुड
'द पैराडाइज' की ओपनिंग डे पर वर्ल्डवाइड तबाही, 'बाहुबली' और 'वॉर' के तोड़े रिकॉर्ड
'द पैराडाइज' की ओपनिंग डे पर वर्ल्डवाइड तबाही, 'बाहुबली' और 'वॉर' के तोड़े रिकॉर्ड
बॉलीवुड
The Vvaan Box Office Collection Live: 'द वन' का ओपनिंग डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, 2.30 बजे तक 2 करोड़ के पार हुई कमाई
Live: 'द वन' का ओपनिंग डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, 2.30 बजे तक 2 करोड़ के पार हुई कमाई
बॉलीवुड
'टॉक्सिक' के फ्लॉप होने के बाद परिवार संग टाइम बिता रहे यश, पत्नी ने शेयर की वेकेशन की तस्वीरें
'टॉक्सिक' के फ्लॉप होने के बाद परिवार संग टाइम बिता रहे यश, पत्नी ने शेयर की तस्वीरें
Advertisement

वीडियोज

बिहार में शैतानों की टोली का अटैक !
ECI के खिलाफ राहुल ने नई 'फाइल' खोली
Samastipur Viral Video: समस्तीपुर में 'जमुई पार्ट-2' | Jamui Viral Video | Breaking | Bihar Police
Chitra Tripathi | Gyanesh Kumar: SIR से वोट चोरी..Rahul Gandhi के दावे में कितना दम? | Congress
EC विवाद पर ज्ञानेश कुमार मौन क्यों?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
PM मोदी ने बताई भारत की 5500 परसेंट ग्रोथ की कहानी, 4 फोटोज किए शेयर
PM मोदी ने बताई भारत की 5500 परसेंट ग्रोथ की कहानी, 4 फोटोज किए शेयर
बिहार
SIR विवाद में कांग्रेस का पटना में प्रदर्शन, पुलिस ने चलाया वॉटर कैनन
SIR विवाद में कांग्रेस का पटना में प्रदर्शन, पुलिस ने चलाया वॉटर कैनन
क्रिकेट
भारत के 7 दिग्गज क्रिकेटर, जिन्हें BCCI ने नहीं दिया फेयरवेल मैच
भारत के 7 दिग्गज क्रिकेटर, जिन्हें BCCI ने नहीं दिया फेयरवेल मैच
विश्व
भारत की स्थाई सदस्यता के लिए UN में खड़ा हुआ ये देश, बोला- 'इंडिया को...'
भारत की स्थाई सदस्यता के लिए UN में खड़ा हुआ ये देश, बोला- 'इंडिया को...'
बॉलीवुड
The Vvaan X Review: 'रहस्य, रोमांच और छठी मैया की आस्था से भरपूर' , सिद्धार्थ-तमन्ना की 'द वन’ ने जीता लोगों का दिल
सिद्धार्थ-तमन्ना की 'द वन’ लोगों को कैसी लगी? आ गया फैसला
इंडिया
UP चुनाव का BJP बना रही तगड़ा प्लान, केशव प्रसाद मौर्य की अमित शाह संग मीटिंग, बोले- '2027 में...'
UP चुनाव का BJP बना रही तगड़ा प्लान, केशव प्रसाद मौर्य की अमित शाह संग मीटिंग, बोले- '2027 में...'
इंडिया
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, कहा- सभी फैसले रद्द कर दें
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, कहा- सभी फैसले रद्द कर दें
Home Tips
कम बजट में ज्यादा जगह, ये हैं बेस्ट फोल्डेबल रूम रैक ऑप्शंस
कम बजट में ज्यादा जगह, ये हैं बेस्ट फोल्डेबल रूम रैक ऑप्शंस
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget