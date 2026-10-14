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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअनीत पड्डा की फेयरीटेल थीम वाली बर्थडे पार्टी में पहुंचे अहान पांडे, आलिया भट्ट ने लूटी महफिल

अनीत पड्डा की फेयरीटेल थीम वाली बर्थडे पार्टी में पहुंचे अहान पांडे, आलिया भट्ट ने लूटी महफिल

एक्ट्रेस अनीत पड्डा ने अपना 24वां बर्थडे धूमधाम से मनाया. बर्थडे पार्टी में उनके को-एक्टर अहान पांडे और आलिया भट्ट ने शिरकत की. सेलब्रेशन की फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हैं.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 14 Oct 2026 01:54 PM (IST)
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फिल्म 'सैयारा' फेम एक्ट्रेस अनीत पड्डा ने 13 अक्टूबर को अपना 24वां बर्थडे मनाया. इस खास मौके पर उन्होंने फेयरीटेल थीम वाली पार्टी रखी, जिसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. 

इस सेलिब्रेशम में उनके करीबी दोस्तों के अलावा फिल्म 'सैयारा' के को-स्टार अहान पांडे, उनकी मां डीन पांडे और आलिया भट्ट भी शामिल हुईं.

अनीत पड्डा की बर्थडे पार्टी में पहुंचे अहान-आलिया
इन तस्वीरों को एक्टर आलम खान ने सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसके बाद ये फैंस के बीच चर्चा में आ गईं. पार्टी में अनीत पीच कलर की शॉर्ट ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही थी, वहीं अहान पांडे ब्लैक जींस के साथ शिमरी ब्लैक शर्ट में दिखाई दिए.

एक तस्वीर में अनीत पड्डा और डीन पांडे कैमरे के सामने क्यूट फेस बनाते हुए पोज देती नजर आईं. हालांकि, पार्टी में आलिया भट्ट की मौजूदगी ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा. आलिया ग्रीन ड्रेस में बला की हसीन लग रही थी. उन्होंने एक्टर आलम संग पोज दिए.

Aneet Padda's birthday party - Alia Bhatt in attendance
by u/Honest_Arachnid_5616 in BollyBlindsNGossip

बता दें, अनीत पड्डा के बर्थडे पर अहान पांडे ने एक खास पोस्ट शेयर कर उन्हें विश किया. अहान ने अपने इंस्टाग्राम पर अनीत की कई सारी फोटोज शेयर की और दिल छू लेने वाला नोट लिखा. अहान का पोस्ट सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में हैं.

अहान पांडे और अनीत पड्डा को फिल्म सैयारा से खूब पॉपुलैरिटी मिली. फिल्म में दोनों का कैमेस्ट्री को लोगों ने खूब पसंद किया. सोशल मीडिया पर खबरें हैं कि दोनों के एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. हालांकि उनकी तरफ से इन रूमर्स पर अभी कोई रिएक्शन नहीं आया है. 

अनीत पड्डा की अपकमिंग फिल्म
वर्क फ्रंट की बाच करें तो 'सैयारा' की सफलता के बाद अनीत पड्डा अब 'शक्ति शालिनी' में नजर आने वाली हैं, जो मैडॉक हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स का हिस्सा है. वहीं, बॉलीवुड टॉकीज की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अनीत निर्देशक मोहित सूरी की फिल्म 'सतरंगा' में लीड रोल निभाती नजर आएंगी.

इस फिल्म में अनीत एक बार फिर अहान पांडे के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी. बताया जा रहा है कि फिल्म की कहानी कॉलेज रोमांस पर आधारित होगी. मेकर्स ने इसके लिए पांच महीने का शूटिंग शेड्यूल तैयार किया है और फिल्म की शूटिंग फरवरी तक पूरी होने की उम्मीद है.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 14 Oct 2026 01:54 PM (IST)
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Aneet Padda
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