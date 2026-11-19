मशहूर फिल्ममेकर करण जौहर इन दिनों अपने टॉक शो 'कॉफी विद करण सीजन 9' को होस्ट कर रहे हैं. बुधवार को इसका लेटेस्ट एपिसोड आया जिसमें बतौर गेस्ट अनन्या पांडे, शनाया कपूर और अनन्या बिड़ला शामिल हुई थीं. इस दौरान अनन्या अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहीं. उन्होंने बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन को अपने बचपन का क्रश बताया. जबकि शो पर ही अपने एक्स बॉयफ्रेंड्स आदित्य रॉय कपूर, ईशान खट्टर और कार्तिक आर्यन को फोन भी लगाया.

अनन्या पांडे ने किया अपने सभी Ex को कॉल

कॉफी विद करण सीजन 9 के फोन-कॉल सेगमेंट के दौरान अनन्या पांडे ने अपने तीनों एक्स को फोन लगाया. खास बात ये रही कि सभी ने फोन उठाया था. बता दें कि आदित्य रॉय कपूर, ईशान खट्टर और कार्तिक आर्यन, इन तीनों एक्टर्स के साथ अनन्या का अफेयर रह चुका है.

सबसे पहले अनन्या ने आदित्य रॉय कपूर को फोन किया. इसके बाद उन्होंने ईशान खट्टर को फोन लगाया. अनन्या को ऐसा करते करण जौहर ने उनसे सवाल किया, 'तुम सिर्फ अपने एक्स को ही फोन कर रही हो?' इस पर एक्ट्रेस ने कहा, 'मैं क्या कर सकती हूं?'

Ananya Pandey calling all her exes Aditya Roy, Kartik Aryan and Ishaan Khattar, and Kartik just talking about how he won the National Award and getting late for receiving it 😭😭 Even Ishaan was Ananya's bf 💔 https://t.co/Dry8MU0R6s — Raj (@pictureabhmd) November 18, 2026

कार्तिक आर्यन को किया वीडियो कॉल

ईशान खट्टर और आदित्य रॉय कपूर को कॉल करने के बाद अनन्या पांडे ने कार्तिक आर्यन को वीडियो कॉल किया. इस पर करण और अनन्या बिड़ला दोनों हैरान हो गए. फिर अनन्या बिड़ला ने कहा, 'आपने अपने सभी एक्स को कॉल कर दिया है.' आगे इस मजेदार वाकये को अनन्या पांडे ने रिकॉर्ड ब्रेकर बताया.

फिलहाल सिंगल हैं अनन्या पांडे

कार्तिक और अनन्या ने साल 2019 की फिल्म 'पति पत्नी और वो' में काम किया था. तब उनकी डेटिंग की खबरें आई थीं. वहीं ईशान संग साल 2020 की फिल्म 'खाली पीली' में काम करने के दौरान दोनों की नजदीकियों को लेकर चर्चा हुई थी.

बाद में अनन्या का नाम खुद से 13 साल बड़े आदित्य रॉय कपूर से जुड़ा. लेकिन, एक्ट्रेस का ये रिश्ता भी ज्यादा लंबा नहीं चल पाया. वहीं पूर्व मॉडल और वाइल्डलाइफ प्रेमी वॉकर ब्लैंको संग भी उनका रिश्ता रहा. लेकिन, जल्द ही ब्रेकअप हो गया. फिलहाल अनन्या सिंगल हैं.