अनंत अंबानी के प्री-बर्थडे बैश में छाए 'धुरंधर' रणवीर सिंह, मोहित चौहान संग लगाए सुर, वीडियो वायरल
Anant Ambani Birthday: जामनगर में बड़े धूमधाम से अनंत अंबानी के प्री-बर्थडे का जश्न मनाया जा रहा है. इसी बीच पार्टी में बॉलीवुड के कई सेलेब्स आए, जिसमें सबसे ज्यादा रणवीर सिंह सुर्खियां बटोर रहे हैं.
एक्टर रणवीर सिंह इन दिनों अपनी फिल्म 'धुरंधर 2' की सफलता के बाद जश्न के मूड में नजर आ रहे हैं. हाल ही में वो अनंत अंबानी के प्री-बर्थडे सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए जामनगर पहुंचे, जहां कई बड़े सितारों का जमावड़ा देखने को मिला. वहां की कई तस्वीरें और वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.
हर्षदीप कौर ने की रणवीर की तारीफ
जामनगर में हुए इस ग्रैंड सेलिब्रेशन की कई झलकियां सामने आई है. हाल ही में सिंगर हर्षदीप कौर ने रणवीर सिंह के साथ प्यारी और दिल छू लेने वाली तस्वीर शेयर की. इस फोटो में दोनों की केमिस्ट्री साफ नजर आ रही है. हर्षदीप ने रणवीर की तारीफ करते हुए कहा कि जब भी वो उनसे मिलती हैं, उनकी वही पुरानी एनर्जी और प्यार देखने को मिलता है. उन्होंने रणवीर को 'दिल से अच्छा इंसान' बताया, जो अपने बिहेवियर से हर किसी को खास महसूस कराते हैं.
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इसके अलावा हर्षदीप कौर ने मशहूर म्यूजिक कंपोजर ए आर रहमान के साथ भी तस्वीर शेयर की और बताया कि उनके साथ स्टेज शेयर करना बहुत खास होता है.
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मोहित चौहान संग रणवीर ने लगाए सुर
वहीं एक वीडियो और सामने आया, जिसमें रणवीर सिंह सिंगर मोहित चौहान के साथ 'डूबा डूबा' गाना गाते नजर आए. इस बीच उनका फन और मस्ती भरा अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है. पूरा माहौल सूफी म्यूजिक और शानदार परफॉर्मेंस से भरा हुआ था, जिसने इस सेलिब्रेशन को और भी यादगार बना दिया.
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जामनगर में लगा सितारों का जमावड़ा
बता दें, रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही हैं. पहली फिल्म ने दुनियाभर में जबरदस्त कमाई की थी, वहीं दूसरा पार्ट भी रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रहा है. जामनगर में हुए इस शानदार और भव्य पार्टी में शाहरुख खान, सलमान खान, अनन्या पांडे और शनाया कपूर जैसे कई बड़े सितारे शामिल हुए. ये सेलिब्रेशन सिर्फ एक पार्टी नहीं, बल्कि स्टार्स से सजी एक खास महफिल बन गया है.
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Source: IOCL