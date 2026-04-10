अनंत अंबानी के बर्थडे पर बीवी राधिका ने लुटाया प्यार, किस कर रोमांटिक अंदाज में पति को किया विश

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअनंत अंबानी के बर्थडे पर बीवी राधिका ने लुटाया प्यार, Kiss कर रोमांटिक अंदाज में पति को किया विश, Video वायरल

अनंत अंबानी के बर्थडे पर बीवी राधिका ने लुटाया प्यार, Kiss कर रोमांटिक अंदाज में पति को किया विश, Video वायरल

Anant Ambani Birthday: अनंत अंबानी आज अपना 31वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस बीच उनकी पत्नी राधिका का उन्हें खास अंदाज में बर्थडे विश करने का प्यारा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 10 Apr 2026 12:59 PM (IST)
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मुकेश और नीता अंबानी के सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी 10 अप्रैल को अपना 31वां जन्मदिन मना रहे हैं, जामनगर में ग्रैंड सेलिब्रेशन पहले से ही चल रहा है. यह मौका शानदार है, बॉलीवुड के बड़े नाम और टॉप एंटरटेनमेंट हस्तियां अनंत के इस खास दिन का हिस्सा बनने के लिए जामनगर में पहुंचे हुए हैं. इस बीच अनंत और उनकी पत्नी राधिका मर्चेंट की एक प्यारी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. वीडियो में राधिका बर्थडे बॉय अनंत पर प्यार लुटाती हुई नजर आ रही हैं.

राधिका मर्चेंट ने अनंत अंबानी को किस किया
वायरल वीडियो में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट एक रोमांटिक पल शेयर करते हुए दिख रहे हैं. क्लिप में, राधिका अनंत को किस करती दिख रही हैं. वहीं अनंत अपनी पत्नी के इस प्यार भरे बर्थडे विश पर खुशी से झूमते दिखते हैं. बाद में वे राधिका का हाथ थामे नजर आते हैं. वहीं इस दौरान मेहमान उन पर फूल बरसाते हुए दिख रहे हैं. वीडियो में अंबानी खानदान की छोटी बहू ऑरेंज कुर्ता पहने हुए सादगी भरे अंदाज में हैं. उन्होंने लाइट मेकअप किया हुआ है और खुले स्ट्रेट हेयरस्टाइल हैं, जबकि अनंत नेवी ब्लू कुर्ते में दिख रहे हैं.

https://www.instagram.com/reel/DW7zsFED6Zl/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==

 


अनंत अंबानी के बर्थडे पर बीवी राधिका ने लुटाया प्यार, Kiss कर रोमांटिक अंदाज में पति को किया विश, Video वायरल

शाहरुख खान ने अनंत अंबानी को जन्मदिन की प्यारी सी बधाई दी
इस बीच बॉलीवुड सेलेब्स अनंत को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बर्थडे विश कर हे हैं. र रात 12 बजने से पहले, बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने अनंत अंबानी को ढेर सारी शुभकामनाएं दीं. अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर, उन्होंने एक दिल को छू लेने वाला नोट शेयर किया, जिसमें लिखा था, “अनंत अंबानी को जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं… आप जो भी अच्छा काम करते हैं, करते रहें..और जो भी पॉजिटिव और सही है, उसे बनाए रखें. अच्छा काम करते रहें और अपने काम से लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाते रहें. भगवान आपको हमेशा अच्छी सेहत और खुशियां दे.”


अनंत अंबानी के बर्थडे पर बीवी राधिका ने लुटाया प्यार, Kiss कर रोमांटिक अंदाज में पति को किया विश, Video वायरल

सलमान खान ने अपने ‘छोटे भाई’ अनंत किया बर्थडे विश
सलमान खान ने भी अपने ‘छोटे भाई’ अनंत को उनके 31वें जन्मदिन पर बधाई दी. सलमान खान ने अनंत के साथ दो दिल को छू लेने वाली तस्वीरें शेयर कीं, साथ में कैप्शन लिखा, “सबसे निस्वार्थ, दयालु इंसान और कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन… मेरे छोटे भाई अनंत को जन्मदिन की शुभकामनाएं.”

 

 
 
 
 
 
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जामनगर में हो रहा अनंत का बर्थडे सेलिब्रेट
बता दें कि रणवीर सिंह, संजय दत्त और रितेश देशमुख सहित कई और सितारों ने भी अनंत अंबानी को पोस्ट कर बर्थडे विश किया है. वहीं अनंत का बर्थडे सेलिब्रेशन जामनगर में जारी है. यहां तमाम सेलेब्स अनंत के बर्थडे का जश्न मनाने पहुंचे हुए हैं. अनंत का बर्थडे बैश बुधवार रात को सूफी कॉन्सर्ट के साथ शुरु हुआ था. इस दौरान ए आर रहमान ने भी परफॉर्म किया. वहीं रणवीर सिंह भी डांस करते नजर आए. वहीं अनंत ने अपने 31वें दिन जन्मदिन पर कई समाज सेवा के काम भी किए. उन्होंने गौ सेवा की साथ ही हाथियों के लिए भी 3000 किलो का फलो का बुके लगावाया. इसके अलावा उन्होंने मंदिरो में भी दान-पुण्य किया है. 

 

Published at : 10 Apr 2026 12:11 PM (IST)
Tags :
Mukesh Ambani Nita Ambani Anant Ambani Radhika Merchant Anant Ambani Birthday
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