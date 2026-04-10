‘ये आदमी देश को भी उठाएगा….’, अनंत अंबानी के बर्थडे पर सलमान ख़ान का पोस्ट

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड‘ये आदमी देश को भी उठाएगा….’, अनंत अंबानी के बर्थडे पर सलमान खान का पोस्ट, शाहरुख से रणवीर तक ने भी दी बधाई

‘ये आदमी देश को भी उठाएगा….’, अनंत अंबानी के बर्थडे पर सलमान खान का पोस्ट, शाहरुख से रणवीर तक ने भी दी बधाई

Anant Ambani Birthday Celebs Wish: अनंत अंबानी आज अपना 31वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस खास मौके पर बॉलीवुड के तमाम सेलेब्स ने उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जन्मदिन की बधाई दी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 10 Apr 2026 10:27 AM (IST)
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अनंत अंबानी 10 अप्रैल को यानी आज जामनगर में एक धमाकेदार सेलिब्रेशन होस्ट करके अपना 31वां जन्मदिन बड़े ही शानदार तरीके से मना रहे हैं. वहीं फिल्म इंडस्ट्री के तमाम सेलेब्स भी जहां जामनगर में अनंत के बर्थडे का जश्न मनाने पहुंचे हुए हैं तो वहीं इन सितारों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अनंत को खास अंदाज में बर्थडे विश किया है. बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान और शाहरुख खान ने भी अनंत के बर्थडे पर खास पोस्ट की है.

सलमान ने अनंत अंबानी को जन्मदिन की बधाई दी
सलमान ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अनंत के साथ कुछ कैंडिड हैप्पी फोटोज शेयर कीं और उन्हें अपना छोटा भाई बताया. एक तस्वीर में सलमान अनंत पर प्यार लुटा रहे हैं और दोनों एक-दूसरे को प्यार से गले लगा रहे हैं. सलमान ने कैजुअल ब्लैक शर्ट और डेनिम पहनी हुई है. वह गले लगने के लिए झुकते हुए दिख रहे हैं, जबकि अनंत आंखें बंद करके बड़ी सी स्माइल फ्लॉन्ट करते दिख रहे हैं. इन तस्वीरों को पोस्ट करते हुए सलमान ने लिखा, “सबसे निस्वार्थ, दयालु इंसान और कई लोगों के लिए प्रेरणा… मेरे छोटे भाई अनंत को जन्मदिन की बधाई.”

 

 
 
 
 
 
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'ये आदमी देश को उठाएगा'
सलमान खान ने एक और पोस्ट की है, जिसमें वे अनंत अंबानी के कंधों पर चढ़े हुए नजर आ रहे हैं और दोनों काफी खुश दिख रहे हैं. इस पोस्ट के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, " यह बात सुनो अगर यादगार कमजोरी हो तो लिख लो… यह आदमी देश को भी उठाएगा… मेरे छोटे भाई अनंत अमर रहें… दिल और दिमाग का अंबानी अनंत अंबानी पवित्र आत्मा." 

 

 
 
 
 
 
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शाहरुख खान ने भी अनंत के लिए की खास बर्थडे पोस्ट
बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख ने भी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर अनंत को शुभकामनाएं देते हुए लिखा, “अनंत अंबानी को जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं… आप जो भी अच्छा काम करते हैं, करते रहें..और जो भी पॉजिटिव और सही है, उसे बनाए रखें. अच्छा काम करते रहें और अपने काम से लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाते रहें, भगवान आपको हमेशा अच्छी सेहत और खुशी दे.”


‘ये आदमी देश को भी उठाएगा….’, अनंत अंबानी के बर्थडे पर सलमान खान का पोस्ट, शाहरुख से रणवीर तक ने भी दी बधाई

रणवीर सिंह ने भी अनंत को किया बर्थडे विश
धुरंधर एक्टर रणवीर सिंह ने भी अपने इंस्टाग्राम हैंडल से अनंत को जन्मदिन की बधाई दी. रणवीर ने अनंत के साथ एक मज़ेदार तस्वीर पोस्ट की और लिखा, “हैप्पी बर्थडे भाई (किस इमोजी).”


‘ये आदमी देश को भी उठाएगा….’, अनंत अंबानी के बर्थडे पर सलमान खान का पोस्ट, शाहरुख से रणवीर तक ने भी दी बधाई

संजय दत्त ने अनंत को दी जन्मदिन की बधाई
एक्टर संजय दत्त ने भी अनंत को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके साथ एक तस्वीर शेयर की. उन्होंने लिखा, “अनंत मेरे भाई, तुम सबसे दयालु और प्यारे भाई हो जो किसी के भी हो सकते हैं. मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं कि तुम अच्छी सेहत में रहो और अपने सभी कामों में सफल हो. हमेशा खुश रहो और मेरे लिए वैसे ही प्यारे भाई बने रहो जैसे तुम हो. जन्मदिन मुबारक हो, भगवान तुम्हारा भला करे! हर हर महादेव.”

 

 
 
 
 
 
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रितेश देशमुख ने भी अनंत को दी जन्मदिन की बधाई
रितेश देशमुख ने भी इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर अनंत को बर्थडे विश किया. उन्होंने अनंत और राधिका मर्चेंट की प्यारी सी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा,” प्यारे अनंत,आज आपका बर्थडे है, और हम आपके लिए खुशियों और अच्छी सेहत से भरी ज़िंदगी की दुआ करते हैं. जब भी हम वंतारा जाते हैं, तो वह सबसे शांति वाला समय होता है. आप और राधिका हमेशा से बहुत अच्छे होस्ट रहे हो.हंसते रहो — आपकी एनर्जी फैलने वाली है. गॉड ब्लेस यू, भाई.”

 

 
 
 
 
 
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कई और सेलेब्स ने भी अनंत को बर्थडे विश किया है. 

 

Published at : 10 Apr 2026 10:06 AM (IST)
Tags :
Mukesh Ambani Nita Ambani Anant Ambani शाहरुख खान Anant Ambani Birthday SALMAN KHAN
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