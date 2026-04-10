देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी 10 अप्रैल, शुक्रवार को यानी आज अपना 31वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस खास मौके के लिए, शाहरुख खान से लेकर सलमान खान, रणवीर सिंह, संजय दत्त, रितेश देशमुख और शहनाज़ गिल सहित लगभग पूरा बॉलीवुड जामनगर में महफिल सजाने के लिए पहुंचा हुआ हैं. वहीं अब अनंत के बर्थडे सेलिब्रेशन की इनसाइड तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

हर्षदीप ने अनंत के बर्थडे सेलिब्रेशन से शेयर की इनसाइड तस्वीरें

पहले धुरंधर और अब धुरंधर 2 की सक्सेस से खुश रणवीर सिंह जामनगर में खूब मज़े कर रहे हैं. बुधवार को, एक्टर जामनगर एयरपोर्ट पर पहुंचकर खुशी-खुशी पैपराज़ी के लिए पोज़ दे रहे थे. बाद में उसी शाम, सिंगर हर्षदीप कौर ने एक इवेंट से रणवीर के साथ एक फ़ोटो शेयर की.एक्टर की तारीफ़ करते हुए, हर्षदीप ने लिखा, “हर बार जब मैं इस आदमी से मिलती हूं, तो वह वही प्यार और एनर्जी दिखाते हैं. उनका ऑरा, उनका प्यार, उनका गले लगना… आपको बहुत खास महसूस कराता है. एक असली हीरा! लव यू, रणवीर सिंह, आपको और ताकत मिले!”

View this post on Instagram A post shared by Harshdeep Kaur (@harshdeepkaurmusic)

रणवीर सिंह ने 'डूबा डूबा रहता हूं' पर किया डांस

सिंगर हर्षदीप कौर ने अपने इंस्टाग्राम पर अनंत अंबानी के बर्थडे सेलिब्रेशन की कई और फोटो और वीडियो पोस्ट की हैं. एक वीडियो में रणवीर मोहित चौहान और मनकीत सिंह के साथ 'डूबा डूबा रहता हूं' पर डांस करते दिख रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by Mankeet Singh (@mankeet_singh)

ए आर रहमान ने भी किया परफॉर्म

ए.आर. रहमान भी अनंत अंबानी के जामनगर में ग्रैंड बर्थडे सेलिब्रेशन में शामिल हुए और उन्होंने इवेंट में परफॉर्म भी किया. इस दौरान उन्होंने पर्पल कुर्ता और व्हाइट पैंट पहनी थी. वहीं, हर्षदीप ग्रीन सूट में बहुत खूबसूरत लग रही थीं.





अनंत अंबानी के बर्थडे सेलिब्रेशन में दूसरे सेलिब्रिटी

जहां सलमान खान जामनगर पहुंचे, वहां उनका नया लुक देखने को मिला, वहीं उनकी बहन अर्पिता खान और जीजा आयुष शर्मा भी सेलिब्रेशन में शामिल हुए। शाहरुख खान भी अपनी पत्नी गौरी खान और बेटे अबराम खान के साथ इस सेलिब्रेशन में शामिल हो रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by Manav Manglani (@manav.manglani)

राधिका ने अनंत पर लुटाया प्यार

राधिका मर्चेंट ने अपने पति अनंत अंबानी को खास अंदाज में बर्थडे विश किया हैं. वायरल हो रही एक इनसाइड वीडियो में राधिका अनंत को हग करते हुए उनके गाल पर किस करती हुई नजर आ रही हैं. वहीं अनंत खुशी से रधिका का हाथ थामे हुए दिख रहे हैं. इस दौरान वहां मौजूद लोग इस जोड़ी पर गुलाब के फूल बरसाते हुए दिख रहे हैं.

https://www.instagram.com/reel/DW7AhLoE658/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==