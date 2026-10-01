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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडयामी गौतम की 'नई नवेली' में कॉमेडी के पीछे छिपा है बड़ा मैसेज, आनंद एल राय ने बताया क्या है खास

यामी गौतम की 'नई नवेली' में कॉमेडी के पीछे छिपा है बड़ा मैसेज, आनंद एल राय ने बताया क्या है खास

बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम की फिल्म 'नई नवेली' रिलीज से पहले चर्चा में है. अब आनंद एल राय ने फिल्म की कहानी और इसके पीछे छिपे खास मैसेज के बारे में खुलकर बात की है.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 01 Oct 2026 01:39 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'नई नवेली' को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं. बालाजी मोहन ने फिल्म को डायरेक्ट किया है, वहीं आनंद एल. राय और हिमांशु शर्मा ने इसे प्रोड्यूस किया है. हाल ही में फिल्म का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हुआ, जिसे दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है.

ट्रेलर लॉन्च के दौरान जब आनंद एल राय से पूछा गया कि क्या समाज में अक्सर अपनी बात खुलकर रखने वाली या प्रभावशाली महिलाओं को 'डायन' जैसे टैग दे दिए जाते हैं. साथ ही उनसे यह भी पूछा गया कि फिल्म इस सोच को किस तरह दिखाती है. इस पर आनंद एल राय ने फिल्म के पीछे की सोच के बारे में बात की.

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आनंद एल राय ने क्या कहा?

आनंद एल राय ने बताया कि किसी भी फिल्म में सिर्फ वही मायने नहीं रखता, जो पर्दे पर दिखाई देता है. उसके पीछे राइटर्स की सोच भी होती है. उन्होंने कहा, 'एक होती है कहानी जो आप पर्दे पर चलते हुए देखते हैं. एक होती है लेखकों की उसके अंदर की सोच, जो उसके पीछे होती है और जो गहरी होती है. और खास तौर पर, क्योंकि मैंने हिमांशु के साथ बहुत सारा काम किया है, दिव्या के साथ हम काम कर रहे हैं... ये वो वाले लेखक हैं जो सिर्फ कॉमेडी इसलिए नहीं लिखते कि तुम्हें हंसाना है या सिर्फ दर्शकों को हंसाना है.' 

यामी गौतम की 'नई नवेली' में कॉमेडी के पीछे छिपा है बड़ा मैसेज, आनंद एल राय ने बताया क्या है खास

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'ये फिल्म आपको एक मैसेज देगी...'

उन्होंने आगे कहा कि फिल्म में कॉमेडी के पीछे एक गहरी बात रखी गई है. आनंद एल राय ने कहा, 'हमें इसके पीछे कोई बहुत बड़ी बात कहनी है, इसीलिए ये कॉमेडी इतनी गहरी होनी चाहिए. तो मुझ पर भरोसा रखिए, ये सिर्फ 'डायन' शब्द का इस्तेमाल भर नहीं है. आप एक ऐसी फिल्म देखेंगे जो बहुत सी बातों को सही ठहराएगी. ये कॉमेडी होने के बावजूद, हर किसी के लिए बहुत अच्छी सीख और मैसेज है.'

 
 
 
 
 
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कब रिलीज होगी 'नई नवेली'?

'नई नवेली' में यामी गौतम एक बिल्कुल अलग और अनदेखे अंदाज में नजर आने वाली हैं. फिल्म में वह मोहिनी का किरदार निभा रही हैं. फिल्म की कहानी मेरठ की पृष्ठभूमि पर आधारित है. 'नई नवेली' 16 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 01 Oct 2026 01:39 PM (IST)
Tags :
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