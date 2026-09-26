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गणेश विसर्जन के बाद जुहू बीच की सफाई में जुटीं अमृता फडणवीस, अजय देवगन ने भी दिया साथ

गणपति विसर्जन के बाद महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने जुहू बीच की सफाई की. इस अभियान में बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन ने भी हिस्सा लिया.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 26 Sep 2026 04:07 PM (IST)
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महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी और 'दिव्यज फाउंडेशन' की फाउंडर अमृता फडणवीस हर साल गणेश विसर्जन के बाद जुहू बीच की सफाई के लिए अभियान चलाती हैं. इस बार भी उन्होंने 'सी शोर शाइन 2026' कैंपेन के तहत सफाई अभियान की कमान संभाली, जिसमें अजय देवगन भी शामिल हुए.

अजय देवगन और अमृता फडणवीस दोनों जुहू बीच पर सफाई करते नजर आए. सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं.

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अमृता फडणवीस और अजय देवगन ने की सफाई
इस कार्यक्रम में अमृता फडणवीस और एक्टर अजय देवगन के अलावा, बीएमसी आयुक्त अश्विनी भिड़े, कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार मंत्री मंगल प्रभात लोढा और भाजपा मुंबई अध्यक्ष व विधायक अमित साटम भी मैजूद रहे.

गणेश विसर्जन के बाद जुहू बीच की सफाई में जुटीं अमृता फडणवीस, अजय देवगन ने भी दिया साथ

​अभियान की भावना और स्थिरता (सस्टेनेबिलिटी) के संदेश को आगे बढ़ाते हुए, इस पहल के तहत अतिथियों का स्वागत फूलों के बजाय हरे-भरे पौधों के गमले तोहफे में दे कर किया गया.

गणेश विसर्जन के बाद जुहू बीच की सफाई में जुटीं अमृता फडणवीस, अजय देवगन ने भी दिया साथ

​​इस पहल के बारे में बात करते हुए अमृता फडणवीस ने कहा, 'समुद्र मुंबई को उसकी पहचान, सुंदरता और आत्मा देता है. अपने तटों को साफ रखना सिर्फ एक नागरिक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह उस शहर के प्रति हमारी भावनात्मक प्रतिबद्धता है जिससे हम प्यार करते हैं. 'सी शोर शाइन' के माध्यम से हमें उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग, खासकर युवा, हमारे पर्यावरण की जिम्मेदारी लेंगे और इसकी सुरक्षा में सक्रिय भागीदार बनेंगे.'

गणेश विसर्जन के बाद जुहू बीच की सफाई में जुटीं अमृता फडणवीस, अजय देवगन ने भी दिया साथ

क्या बोले अजय देवगन?
इस पहल का समर्थन करते हुए अभिनेता अजय देवगन ने कहा, 'साफ-सुथरे समुद्र तट केवल किसी एक संगठन या प्राधिकरण की जिम्मेदारी नहीं हैं. वे नागरिकों के सामूहिक अनुशासन और चिंता को दर्शाते हैं. मुझे दिव्याज फाउंडेशन की इस पहल का समर्थन करते हुए खुशी हो रही है, जो हमें याद दिलाती है कि वास्तविक बदलाव तब शुरू होता है जब लोग किसी बड़े उद्देश्य के लिए एक साथ आते हैं.'

गणेश विसर्जन के बाद जुहू बीच की सफाई में जुटीं अमृता फडणवीस, अजय देवगन ने भी दिया साथ

अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म
बता दें, अजय देवगन अपनी अपकमिंग फिल्म 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म में जयदीप अहलावत, तब्बू, श्रिया सरन, रजत कपूर, प्रकाश राज, इशिता दत्ता और मृणाल जाधव नजर आएंगे. फिल्म 2 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज होगी.

इसके बाद अजय देवगन 'गोलमाल 5' में भी धमाल मचाते दिखाई देंगे.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 26 Sep 2026 04:07 PM (IST)
Tags :
Ajay Devgn
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