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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसारा की मां अमृता सिंह को हर महीने 5.85 लाख रुपये देगा AI स्टूडियो, 5 साल के लिए हुई डील

सारा की मां अमृता सिंह को हर महीने 5.85 लाख रुपये देगा AI स्टूडियो, 5 साल के लिए हुई डील

जानी-मानी एक्ट्रेस अमृता सिंह ने मुंबई के अंधेरी वेस्ट में अपनी एक प्रॉपर्टी को लेकर 5 साल की डील की है. एक AI स्टूडियो को अमृता ने अपना ऑफिस स्पेस किराये पर दिया है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 19 Oct 2026 06:30 PM (IST)
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80 और 90 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस और अभिनेत्री सारा अली खान की मां अमृता सिंह ने अपनी एक लग्जरी प्रॉपर्टी को लेकर बड़ी डील की है. अमृता सिंह ने मुंबई स्थित अपने एक ऑफिस स्पेस को किराये पर दिया है. इसके जरिए उन्हें हर महीने करीब 6 लाख रुपये का किराया मिलेगा.

अमृता सिंह ने किराये पर दिया अपना ऑफिस

CRE Matrix की रिपोर्ट के मुताबिक अमृता सिंह का ये ऑफिस स्पेस मुंबई के अंधेरी वेस्ट में देसाई रोड पर 'सिग्नेचर' नाम की बिल्डिंग में है. सारा और उनकी मां अमृता ने अपनी ये कमर्शियल यूनिट 'अपसर्ज लैब्स LLP' को दी है, जो AI स्टूडियो फर्म है. 

5 साल के लिए हुई डील

प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन दस्तावेजों के मुताबिक फिलहाल 'अपसर्ज लैब्स एलएलपी' सौमय जैन के अंडर में है. अमृता ने उन्हें ही अपनी कमर्शियल यूनिट 5.85 लाख रुपये के मंथली किराये पर दी है. ये समझौता टोटल पांच साल के लिए हुआ. अमृता को कुल किराया 3.76 करोड़ रुपये मिलेगा. इसका कारपेट एरिया 2,545 वर्ग फुट का है. AI स्टूडियो को 3 कार पार्किंग स्पेस भी मिलेगी. लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट 29 सितंबर, 2026 को रजिस्टर हुआ था. सिक्योरिटी डिपॉजिट 35,12,100 रुपये है.

बता दें कि किराया 1 दिसंबर 2026 से लिया जाएगा. हालांकि अक्टूबर से ही लीज शुरू हो चुकी है, लेकिन अक्टूबर और नवंबर के लिए किरायेदार को किराया नहीं चुकाना होगा. क्योंकि फिलहाल इस प्रॉपर्टी में ये वक्त तैयारी के काम के लिए तय है.

अमृता सिंह की फिल्में

अमृता सिंह ने सनी देओल के साथ साल 1983 की सुपरहिट फिल्म 'बेताब' से किया था. उन्होंने 'मर्द', 'कर्मदाता', 'खुदगर्ज', 'बटवारा', 'जादूगर', 'तूफान', 'क्रोध', 'अकेला', 'सूर्यवंशी' और 'आईना' सहित कई फिल्मों में काम किया था. अमृता आखिरी बार फिल्म 'हीरोपंती 2 में नजर आई थीं. टाइगर श्रॉफ की मुख्य भूमिका वाली फिल्म में अमृता ने हेमा नाम का किरदार अदा किया था.

अमृता की पर्सनल लाइफ

अमृता सिंह ने अपने करियर के पीक पर खुद से 12 साल छोटे सैफ अली खान से साल 1991 में शादी की थी. इसके बाद दोनों ने बेटी सारा अली खान और बेटी इब्राहिम अली खान का वेलकम किया था. हालांकि सैफ और अमृता साल 2004 में शादी के 13 साल बाद तलाक लेकर अलग हो गए थे.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 19 Oct 2026 06:26 PM (IST)
Tags :
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