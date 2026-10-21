एक्टर टाइगर श्रॉफ पर रविवार रात फायरिंग हुई. एक्टर पर 7 राउंड फायरिंग हुई थी. एक्टर इस फायरिंग में बाल-बाल बचे. टाइगर पर फायरिंग करने वाले शूटर करीब एक महीने पहले मुंबई आए थे. वो ए लिस्ट सितारों के घरों की रेकी कर रहे थे. उन्होंने एक ऑटोरिक्शा किया और फिर उससे मुंबई की सैर की. वो लोग बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के घर गए थे रेकी करने.

ऑटोरिक्शा वाला इन लोगों को अलग अलग सेलिब्रिटीज जैसे अमिताभ बच्चन, आमिर खान, अक्षय कुमार, सलमान खान के घर लेकर गये थे. अब टाइगर पर हमले के बाद अमिताभ बच्चन ने एक पोस्ट किया है.

अमिताभ बच्चन का पोस्ट

महानायक अमिताभ बच्चन अक्सर खबरों में बने रहते हैं. अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया भी काफी सक्रिय रहते हैं. हालांकि, बुधवार को उन्होंने पोस्ट कर बतायाकि वो सोशल मीडिया पर कुछ लिख नहीं पा रहे हैं.

अमिताभ बच्चन ने एक्स पोस्ट कर लिखा, 'क्षमा प्रार्थी हूं, कुछ दिनों के लिए आराम और संवरने का समय निकालने को कहा गया है. सो कुछ लिख नहीं पा रहा हूं.' अमिताभ की इस पोस्ट के बाद फैंस परेशान हो गए हैं और वो अमिताभ से पूछ रहे हैं कि उन्हें क्या हुआ है. फैंस अमिताभ से उनकी सेहत को लेकर पूछ रहे हैं कि वो ठीक हैं या नहीं.





अमिताभ बच्चन को पिछली बार फिल्म Vettaiyan में देखा गया था. ये तमिल फिल्म थी. इसके अलावा वो डॉक्यूमेंट्री 'द रियल सुपरस्टार' में दिखे. 2025 में उन्होंने '120 बहादुर' में वॉइसओवर दिया था. अब वो फिल्म 'कल्कि 2898 एडी: पार्ट 2' में दिखेंगे. वो फिल्म में 'अश्वत्थामा' के रोल में होंगे. इस फिल्म के पहले पार्ट में भी अमिताभ बच्चन नजर आए थे. फिल्म को बहुत पसंद किया गया था. फिल्म के पहले पार्ट में प्रभास और दीपिका पादुकोण लीड रोल में थे.

अब दूसरे पार्ट से दीपिका पादुकोण बाहर हो गई हैं. फिल्म में प्रभास और कमल हासन भी नजर आएंगे. फिल्म में फीमेल लीड कौन होंगी इसे लेकर अभी खबरें नहीं आई हैं.