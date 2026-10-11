ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडबिग बी के जन्मदिन पर जलसा के बाहर जुटे फैंस, अमिताभ बच्चन की एक झलक पाने को बेताब दिखे चाहने वाले

बिग बी के जन्मदिन पर जलसा के बाहर जुटे फैंस, अमिताभ बच्चन की एक झलक पाने को बेताब दिखे चाहने वाले

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन आज अपना 84वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस खास मौके पर उन्हें बधाई देने और उनकी एक झलक पाने के लिए मुंबई में उनके घर 'जलसा' के बाहर फैंस की भीड़ जुट गई.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 11 Oct 2026 11:34 AM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन 84 साल के हो गए हैं. उनके जन्मदिन के मौके पर हर साल की तरह इस बार भी फैंस अपने चहेते सितारे की एक झलक पाने के लिए उनके घर के बाहर जुटे. बिग बी के लिए फैंस का ये प्यार एक बार फिर देखने को मिला. सोशल मीडिया पर भी अमिताभ बच्चन को जन्मदिन की बधाइयां देने वालों का तांता लगा हुआ है.

अमिताभ बच्चन के घर के बाहर लगा फैंस का जमावड़ा
आज 10 अक्टूबर को अमिताभ बच्चन के 84वें जन्मदिन के मौके पर  मुंबई के जुहू स्थित उनके घर 'जलसा' के बाहर बीती रात से ही चाहने वालों का जमावड़ा लगने लगा. कोई अपने साथ केक लेकर पहुंचा, तो कोई बिग बी के पोस्टर और मिठाइयां लेकर आया.

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
'कुछ एक्ट्रेसेस पैप्स को पैसे देकर पीछे से तस्वीरें खिंचवाती हैं...' सलमान खान ने खोली बॉलीवुड की पोल
'बिग बॉस 20' में सलमान खान ने फिर लगाई पैप्स को फटकार, बोले- 'अब बड़ा एक्शन लूंगा'
बॉलीवुड
शनिवार को गरजी 'दृश्यम 3', 'हनुमान अंश' निकली आगे, 'द वन' का ऐसा रहा बॉक्स ऑफिस पर हाल
शनिवार को गरजी 'दृश्यम 3', 'हनुमान अंश' निकली आगे, 'द वन' का ऐसा रहा बॉक्स ऑफिस पर हाल
बॉलीवुड
सलमान खान के YouTube चैनल पर कैसा होगा कंटेंट? भाईजान ने खुद बताया, फैंस का जताया आभार
कैसा होगा सलमान खान के यूट्यूब चैनल का कंटेंट? भाईजान ने खुद बताया
बॉलीवुड
जन्म के बाद तांगे में घर लाए गए थे अमिताभ बच्चन, अब हैं भारत के दूसरे सबसे रईस एक्टर
जन्म के बाद तांगे में घर लाए गए थे अमिताभ, अब हैं भारत के दूसरे सबसे रईस एक्टर

रात के 12 बजते ही फैंस ने अमिताभ बच्चन को जन्मदिन की बधाइयां दीं. केक काट कर जन्मदिन मनाया. इस दौरान उनके नाम के नारे लगाए गए और ढोल-नगाड़ों की धुन पर लोग झूमते नजर आए. फैंस ने अपने पसंदीदा सितारे की लंबी उम्र और अच्छी सेहत की कामना भी की. सोशल मीडिया पर इस जश्न के कई फोटोज और वीडियोज वायरल हो रहे हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tinsel Town Tales (@tinsel_town_tales)

बता दें, अमिताभ बच्चन के जन्मदिन पर 'जलसा' के बाहर फैंस का जुटना सालों पुरानी परंपरा है. इस बार भी उन्हें बधाई देने के लिए देश के अलग-अलग हिस्सों से लोग मुंबई पहुंचे.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)

वहीं बिग बी भी हर रविवार अपने घर के बाहर आकर फैंस से मुलाकात करते हैं. 

अमिताभ बच्चन ने जन्मदिन पर किया ट्वीट
अमिताभ बच्चन ने अपने 84वें जन्मदिन पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, 'सुबह हो गई, और बैठे हैं आप के साथ!'

अमिताभ बच्चन का वर्क फ्रंट
वर्क फ्रंट की बात करें तो बिग बी अपकमिंग फिल्म 'कल्कि 2898 AD' के सीक्वल में नजर आएंगे. फिलहाल वो टीवी शो 'कौन बनेगा करोड़पति' (KBC) के 18वें सीजन को होस्ट कर रहे हैं. फिल्म में प्रभास और कमल हासन भी नजर आएंगे.

और पढ़ें

About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
Read More
Published at : 11 Oct 2026 11:34 AM (IST)
Tags :
Amitabh Bachchan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'कुछ एक्ट्रेसेस पैप्स को पैसे देकर पीछे से तस्वीरें खिंचवाती हैं...' सलमान खान ने खोली बॉलीवुड की पोल
'बिग बॉस 20' में सलमान खान ने फिर लगाई पैप्स को फटकार, बोले- 'अब बड़ा एक्शन लूंगा'
बॉलीवुड
शनिवार को गरजी 'दृश्यम 3', 'हनुमान अंश' निकली आगे, 'द वन' का ऐसा रहा बॉक्स ऑफिस पर हाल
शनिवार को गरजी 'दृश्यम 3', 'हनुमान अंश' निकली आगे, 'द वन' का ऐसा रहा बॉक्स ऑफिस पर हाल
बॉलीवुड
सलमान खान के YouTube चैनल पर कैसा होगा कंटेंट? भाईजान ने खुद बताया, फैंस का जताया आभार
कैसा होगा सलमान खान के यूट्यूब चैनल का कंटेंट? भाईजान ने खुद बताया
बॉलीवुड
जन्म के बाद तांगे में घर लाए गए थे अमिताभ बच्चन, अब हैं भारत के दूसरे सबसे रईस एक्टर
जन्म के बाद तांगे में घर लाए गए थे अमिताभ, अब हैं भारत के दूसरे सबसे रईस एक्टर
Advertisement

वीडियोज

CJP का 'चलो दिल्ली' मार्च...पूरी तरह फ्लॉप!
फसल तबाह...कौन देगा सहारा? महाराष्ट्र से राजस्थान...परेशान किसान
'वोट चोरी' पर सियासत...हल है हिरासत!
सख्ती का असर...'जंतर-मंतर 2.0' बेअसर!
SIR पर लड़ाई...मीर जाफर तक कैसे आई? बड़ा विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'GenZ को वही सब बातें...', PM मोदी का पुराना ट्वीट शेयर कर शशि थरूर ने कसा तंज
'GenZ को वही सब बातें...', PM मोदी का पुराना ट्वीट शेयर कर शशि थरूर ने कसा तंज
दिल्ली NCR
1 साल तक नहीं..., अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को इस शर्त पर किया रिहा
1 साल तक नहीं..., अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को इस शर्त पर किया रिहा
इंडिया
TMC विधायक बिभास सरदार पर हमला, कार शीशे भी तोड़े, किस पर लगा आरोप?
TMC विधायक बिभास सरदार पर हमला, कार शीशे भी तोड़े, किस पर लगा आरोप?
बॉलीवुड
'मैं कितना खुशकिस्मत हूं', रकुल प्रीत के बर्थडे पर पति जैकी भगनानी ने लुटाया प्यार
'मैं कितना खुशकिस्मत हूं', रकुल प्रीत के बर्थडे पर पति जैकी भगनानी ने लुटाया प्यार
स्पोर्ट्स
'बांग्लादेश ने हमें डरा दिया...', क्रिस गेल ने क्यों कहा ऐसा
'बांग्लादेश ने हमें डरा दिया...', क्रिस गेल ने क्यों कहा ऐसा
इंडिया
ध्रुव राठी हिरासत से छूटे, CJP प्रोटेस्ट में जाएंगे तो एक्शन लेगी दिल्ली पुलिस
ध्रुव राठी हिरासत से छूटे, CJP प्रोटेस्ट में जाएंगे तो एक्शन लेगी दिल्ली पुलिस
रिलेशनशिप
सुबह उठकर अपनी गर्लफ्रेंड को कभी न करें ऐसे मैसेज, बिगड़ सकता है रिश्ता
सुबह उठकर अपनी गर्लफ्रेंड को कभी न करें ऐसे मैसेज, बिगड़ सकता है रिश्ता
टेक्नोलॉजी
Bluetooth हमेशा ऑन रखने से फोन पर क्या असर पड़ता है? जानें
Bluetooth हमेशा ऑन रखने से फोन पर क्या असर पड़ता है? जानें
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget