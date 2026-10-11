बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन 84 साल के हो गए हैं. उनके जन्मदिन के मौके पर हर साल की तरह इस बार भी फैंस अपने चहेते सितारे की एक झलक पाने के लिए उनके घर के बाहर जुटे. बिग बी के लिए फैंस का ये प्यार एक बार फिर देखने को मिला. सोशल मीडिया पर भी अमिताभ बच्चन को जन्मदिन की बधाइयां देने वालों का तांता लगा हुआ है.

अमिताभ बच्चन के घर के बाहर लगा फैंस का जमावड़ा

आज 10 अक्टूबर को अमिताभ बच्चन के 84वें जन्मदिन के मौके पर मुंबई के जुहू स्थित उनके घर 'जलसा' के बाहर बीती रात से ही चाहने वालों का जमावड़ा लगने लगा. कोई अपने साथ केक लेकर पहुंचा, तो कोई बिग बी के पोस्टर और मिठाइयां लेकर आया.

रात के 12 बजते ही फैंस ने अमिताभ बच्चन को जन्मदिन की बधाइयां दीं. केक काट कर जन्मदिन मनाया. इस दौरान उनके नाम के नारे लगाए गए और ढोल-नगाड़ों की धुन पर लोग झूमते नजर आए. फैंस ने अपने पसंदीदा सितारे की लंबी उम्र और अच्छी सेहत की कामना भी की. सोशल मीडिया पर इस जश्न के कई फोटोज और वीडियोज वायरल हो रहे हैं.

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बता दें, अमिताभ बच्चन के जन्मदिन पर 'जलसा' के बाहर फैंस का जुटना सालों पुरानी परंपरा है. इस बार भी उन्हें बधाई देने के लिए देश के अलग-अलग हिस्सों से लोग मुंबई पहुंचे.

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वहीं बिग बी भी हर रविवार अपने घर के बाहर आकर फैंस से मुलाकात करते हैं.

अमिताभ बच्चन ने जन्मदिन पर किया ट्वीट

अमिताभ बच्चन ने अपने 84वें जन्मदिन पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, 'सुबह हो गई, और बैठे हैं आप के साथ!'

T 5882 - सुबह हो गई, और बैठे हैं आप के साथ ! — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) October 11, 2026

अमिताभ बच्चन का वर्क फ्रंट

वर्क फ्रंट की बात करें तो बिग बी अपकमिंग फिल्म 'कल्कि 2898 AD' के सीक्वल में नजर आएंगे. फिलहाल वो टीवी शो 'कौन बनेगा करोड़पति' (KBC) के 18वें सीजन को होस्ट कर रहे हैं. फिल्म में प्रभास और कमल हासन भी नजर आएंगे.