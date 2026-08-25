'ये कोई वक्त है आने का?' घर लेट पहुंचने पर बिग बी को जया बच्चन से पड़ती है डांट

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अमिताभ बच्चन इन दिनों टीवी के पॉपुलर क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति सीजन 18' होस्ट करते नजर आ रहे हैं. शो में अमिताभ अक्सर अपने पर्सनल लाइफ से जुड़े किस्से भी शेयर करते हैं. इसी बीच उन्होंने अपनी पत्नी और एक्ट्रेस जया बच्चन के साथ अपने रिश्ते को लेकर कुछ दिलचस्प बातें बताईं.

अमिताभ बच्चन ने सुनाया मजेदार किस्सा

दरअसल, शो के दौरान कंटेस्टेंट प्रीति राज ने अमिताभ बच्चन से एक पर्सनल सवाल किया. उन्होंने अमिताभ से पूछा कि जब वो देर रात घर पहुंचते हैं तो क्या उनकी पत्नी जया बच्चन उन्हें डांटती हैं. इस पर अमिताभ ने कहा, 'मुझे पहले से ही पता होता है कि देर से घर पहुंचने पर क्या हो सकता है. इसलिए मैं डांट से बचने के लिए पहले ही अपनी तरफ से तैयारी कर लेता हूं.'

अमिताभ ने कहा, 'मैं सुबह उठते ही फैमिली ग्रुप में मैसेज भेज देता हूं कि मेरी शूटिंग कहां है और मुझे घर पहुंचने में देर हो सकती है. मैं पहले ही हाथ जोड़कर नमस्कार कर देता हूं और कहता हूं, 'आज हमारी शूटिंग इधर-उधर है, तो आज देर से आऊंगा, खाने-वाने का इंतजार मत करना.'

ये भी पढ़ेंः 100 करोड़ कमाने के बाद विवादों में घिरी 'इरुमुडी', रवि तेजा की फिल्म से विवादित सीन्स हटाने की मांग

घर लेट पहुंचने पर बिग बी को पड़ती है डांट

इस पर कंटेस्टें ने पूछा, 'लेकिन अगर आप बिना बताए देर से घर पहुंच जाएं तो क्या होता है?' इस पर अमिताभ जवाब देते हुए कहते हैं, 'ऐसी स्थिति में जया मुझसे सवाल करती हैं कि 'कहां थे आप? आपने बताया नहीं. ये कोई वक्त है आने का?' अगर मुझे बहुत ज्यादा देर हो जाती है तो जया खुद खाना खा लेती हैं और सोने चली जाती हैं.'

स्टाफ न होने पर खुद घर का काम करते हैं बिग बी

बातचीत के दौरान जब अमिताभ बच्चन से पूछा गया कि अगर घर में काम करने वाला स्टाफ मौजूद न हो तो क्या वो खुद घर के काम संभालते हैं. इस पर बिग बी ने कहा, 'घर में चाहे 4 लोग काम करते हों, 8 या 10 लोग, अगर स्टाफ घर पर नहीं होता तो मैं खुद सारा काम संभाल लेता हूं. मैं घर की साफ-सफाई कर लेता हूं. मुझे खाना बनाना नहीं आता. ऐसे में अगर घर में खाना बनाने वाला कोई नहीं होता तो मैं कभी बाहर से खाना मंगा लेता हूं और कभी जया से खाना बनाने के लिए कह देता हूं.'

बिग बी को पसंद है जया बच्चन के हाथ का खाना

उन्होंने बातचीत में आगे बताया, 'जब मैं जया से खाना बनाने के लिए कहता हूं तो वो मेरे लिए अलग-अलग तरह के पकवान बनाती हैं और खाना खिलाने के बाद मुझसे पूछती हैं कि मुझे खाना कैसा लगा. मुझे जया के हाथ का बना खाना बहुत पसंद है.'

बता दें, अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की शादी साल 1973 में हुई थी. उनके दो बच्चे हैं, श्वेता बच्चन और अभिषेक बच्चन. दोनों ने साथ में कई फिल्मों में भी काम किया है.

ये भी पढ़ेंः अभिषेक कुमार की बर्थडे पार्टी में टीवी की बहुओं का धमाल, देखें तस्वीरें