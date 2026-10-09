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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअमिताभ बच्चन को सताई नाना पाटेकर की याद, एक के बाद एक शेयर किए 5 Video

अमिताभ बच्चन को सताई नाना पाटेकर की याद, एक के बाद एक शेयर किए 5 Video

अमिताभ बच्चन ने नाना पाटेकर को याद करते हुए सोशल मीडिया पर एक के बाद एक पांच वीडियो शेयर किए हैं. इनमें कभी नाना, बिग बी की तो कभी अमिताभ दिवंगत एक्टर की तारीफ करते हुए दिखाई दिए.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 09 Oct 2026 06:38 PM (IST)
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नाना पाटेकर ने गुरुवार को इस दुनिया को अलविद कह दिया. भारतीय सिनेमा के कई बड़े स्टार्स ने उन्हें सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि अर्पित की. 'सदी के महानायक' अमिताभ बच्चन ने भी उन्हें अपने शो 'कौन बनेगा करोड़पति' में याद करते हुए श्रद्धांजलि दी थी. वहीं शुक्रवार को उन्होंने फिर से एक्टर को याद करते हुए सोश मीडिया पर एक के बाद एक पांच वीडियो शेयर किए. 

जब नाना ने की थी बिग बी की की तारीफ

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बिग बी न जो पांच वीडियो अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किए हैं उनमें पहले वीडियो में नाना पाटेकर ने उस पल को याद किया था जब वो 2024 में 'कौन बनेगा करोड़पति 16' में पहुंचे थे. एक इंटरव्यू में उन्होंने एक सीन को लेकर कहा था, 'परसो कौन बनेगा करोड़पति' में हम अमित जी के साथ थे, हालांकि वो उन्होंने रखा नहीं. एडिट हो गया था. मैंने कहा था कि अमित जी आपके आने के बाद तो फिल्मों की मेकिंग बदल गई. हीरो भी आप, कॉमेडियन भी आप, आप नाचते भी थे कभी-कभी साड़ी पहनकर औरत भी बन जाते थे तो कितने लोगों की दुकान बंद हो गई.'

'कोहराम' फिल्म के मुहूर्त का वीडियो

दूसरा वीडियो साल 1999 में आई फिल्म कोहराम' के मुहूर्त के वक्त का है. इसमें स्टेज पर नाना पाटेकर, अमिताभ बच्चन और जैकी श्रॉफ नजर आ रहे हैं. इस दौरान बिग बी और नाना बात करते हुए हुए भी नजर आए थे.

 
 
 
 
 
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जब अमिताभ बोले- ' आज मेरे पास नाना पाटेकर है...'

तीसरा वीडियो कौन बनेगा करोड़पति 16 का है जब नाना, बिग बी के शो में आए थे. नाना ने एक डायलॉग कहा था, 'भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है तुम्हारे पास क्या है?' इस पर बिग बी ने कहा था, 'आज तो मेरे पास नाना पाटेकर है.' फिर नाना ने कहा था, 'अगले 25 साल तक सर केबीसी को संभाल लें, उसके बाद मैं संभाल लूंगा.'

चौथे वीडियो में नाना एक इंटरव्यू में बता रहे हैं कि 'द अटैक्स ऑफ 26/11' फिल्म देखने के बाद बिग बी ने उन्हें लेटर लिखा था और उनकी एक्टिंग की तारीफ की थी. वहीं पांचवे और आखिरी वीडियो में नाना ने 'मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुंए में उड़ाता चला गया' गाना गाते हुए सुनाया था और कहा था कि उनकी लाइफ का सार इसी गाने की तरह है.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 09 Oct 2026 06:38 PM (IST)
Tags :
नाना पाटेकर
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