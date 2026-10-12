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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअमिताभ बच्चन ने फैन से नहीं मिलाया हाथ, किसी ने नाना को किया याद, तो किसी ने सलमान से की तुलना

अमिताभ बच्चन ने फैन से नहीं मिलाया हाथ, किसी ने नाना को किया याद, तो किसी ने सलमान से की तुलना

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक छोटी बच्ची अमिताभ बच्चन से हैंडशेक की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन वे हाथ नहीं मिलाते. ये देखकर किसी ने नाना पाटेकर को याद किया तो किसी ने सलमान खान से उनकी तुलना की.

Written By : हिमांशी चौधरी |  Updated at : 12 Oct 2026 01:28 PM (IST)
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बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अमिताभ बच्चन ने 11 अक्टूबर को अपना 84वां जन्मदिन मनाया. हर साल की तरह इस बार भी वो अपने घर के बाहर इकट्ठा हुए फैंस से मिलने पहुंचे. इस दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें कुछ बच्चे सिक्योरिटी चेन पार कर उनके पास पहुंचने की कोशिश करते दिख रहे हैं.

इस वीडियो में एक छोटी बच्ची अमिताभ बच्चन से हैंडशेक करने की अपील करती है. लेकिन बार-बार रिक्वेस्ट करने पर भी अमिताभ बच्चन उस से हाथ नहीं मिलाते. अब इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स की अलग-अलग रिएक्शंस सामने आ रहे हैं. कुछ लोग अमिताभ की तुलना सलमान खान से कर रहे हैं, तो कुछ लोगों को ये वीडियो देखकर नाना पाटेकर की याद आ गई.

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नाना पाटेकर को याद कर रहे लोग

अमिताभ बच्चन के इस वीडियो को देखने के बाद कई सोशल मीडिया यूजर्स ने नाना पाटेकर को याद किया. कई लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट करके नाना पाटेकर के वय्वहार की तारीफ की है. लोगों का कहना है कि अगर नाना पाटेकर उनकी जगह होते, तो वह फैंस से हाथ मिलाने के साथ उन्हें गले भी लगा लेते.

एक यूजर ने लिखा, ‘नाना पाटेकर बहुत साफ दिल के थे और वो होते तो जरूर गले मिलते. मिस यू नाना पाटेकर सर.’ वहीं, एक दूसरे सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, ‘नाना इसलिए अच्छे लगते हैं. ऑलवेज ए लेजेंड’

अमिताभ बच्चन ने फैन से नहीं मिलाया हाथ, किसी ने नाना को किया याद, तो किसी ने सलमान से की तुलना

सलमान खान से भी हुई अमिताभ की तुलना

वीडियो सामने आने के बाद कुछ लोगों ने अमिताभ बच्चन की तुलना सलमान खान से भी की. एक यूजर ने कमेंट किया, ‘डिफरेंस बिटवीन बच्चन एंड सलमान’. एक अन्य यूजर ने लिखा, ‘हर कोई सलमान शाहरुख नहीं होता है.’ एक और कमेंट में सलमान खान के एक फैन ने सिर्फ इतना लिखा है, ‘सलमान भाई रिस्पेक्ट’


अमिताभ बच्चन ने फैन से नहीं मिलाया हाथ, किसी ने नाना को किया याद, तो किसी ने सलमान से की तुलना

कुछ लोगों ने किया अमिताभ बच्चन का बचाव

जहां कुछ यूजर्स अमिताभ बच्चन के बर्ताव पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं कुछ लोग उनके पक्ष में भी बोल रहे हैं.

एक यूजर ने लड़की हरकत के लिए लिखा, ‘ऐसा करने की कोई जरूरूत नहीं थी. वहीं एक और कमेंट में दावा किया गया कि डॉक्टर ने अमिताभ बच्चन को किसी से हाथ न मिलाने की सलाह दी है.

कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर अमिताभ से मिलने वाले एक कंटेस्ट के पारिवारिक सदस्य ने लिखा, ‘दरअसल, डॉक्टर ने उनकी उम्र को देखते हुए इंफेक्शन से बचने के लिए किसी से भी हाथ मिलाने के लिए मना किया है. दूसरी तरफ की परिस्थिति को समझने की भी कोशिश करो’

अमिताभ बच्चन ने फैन से नहीं मिलाया हाथ, किसी ने नाना को किया याद, तो किसी ने सलमान से की तुलना

हालांकि, यह बात सोशल मीडिया यूजर ने अपने कमेंट में कही है. अमिताभ बच्चन को डॉक्टर ने ऐसी सलाह दी है या नहीं, इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.

जया बच्चन का भी किया जिक्र

इस पूरे मामले पर कुछ यूजर्स ने अमिताभ बच्चन की पत्नी और अभिनेत्री जया बच्चन का भी जिक्र किया. कुछ कमेंट्स में अमिताभ के व्यवहार को जया बच्चन के व्यवहार से जोड़कर तंज कसा गया कि अमिताभ जया बच्चन से ट्रेनिंग ले रहे हैं. बता दें जया बच्चन अक्सर फैंस से दूरी बनाए रखती हैं. यहां तक कि वे बिना पूछे फोटो लेने के लिए भी पपराजी को फटकार लगा देती हैं. इसलिए अमिताभ का ये व्यवहार देखकर लोगों को उनका व्यवहार उनकी पत्नी जया बच्चन जैसा लगा.

अमिताभ बच्चन ने फैन से नहीं मिलाया हाथ, किसी ने नाना को किया याद, तो किसी ने सलमान से की तुलना

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About the author हिमांशी चौधरी

हिमांशी चौधरी पत्रकारिता में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर चुकीं हैं और फिलहाल ABP Live के साथ बतौर इंटर्न एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इससे पहले वे 'मैं भी भारत' में मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने ट्राइबल बीट से जुड़ी न्यूज रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग, वॉयसओवर और डिजिटल कंटेंट प्रोडक्शन की जिम्मेदारी संभाली थी. पत्रकारिता के साथ उन्हें डिजिटल स्टोरीटेलिंग और वीडियो कंटेंट प्रोडक्शन का भी अनुभव है. संपर्क करें-  himanshi.8012@gmail.com
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Published at : 12 Oct 2026 01:28 PM (IST)
Tags :
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