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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडKBC 18: 'कोई हीरोइन काम नहीं करेगी...', अमिताभ बच्चन की हाइट देखकर घबरा जाते थे मेकर्स, बिग बी ने सुनाया किस्सा

KBC 18: 'कोई हीरोइन काम नहीं करेगी...', अमिताभ बच्चन की हाइट देखकर घबरा जाते थे मेकर्स, बिग बी ने सुनाया किस्सा

अमिताभ बच्चन भले ही आज बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर एक्टर्स में से एक हैं, लेकिन करियर की शुरुआत में उनकी लंबी हाइट ही उनके लिए परेशानी बन गई थी. 'केबीसी 18' में बिग बी ने खुद इसका खुलासा किया है.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 07 Oct 2026 08:31 AM (IST)
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सदी के महानायक अमिताभ बच्चन आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. वो आज बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर एक्टर्स में से एक हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था, जब उनका लुक और लंबी हाइट उनके करियर की राह में अड़चन बन रही थी. 'कौन बनेगा करोड़पति 18' में अमिताभ बच्चन ने अपने स्ट्रगल के दिनों का एक दिलचस्प किस्सा शेयर किया.

उन्होंने बताया कि शुरुआत में प्रोड्यूसर्स उनकी हाइट और छोटे चेहरे को लेकर परेशान रहते थे. हाइट की वजह से उन्हें काम मिलने में भी दिक्कत होती थी. इसी वजह से उन्होंने अपने बाल बढ़ाने शुरू किए थे. चलिए बताते हैं पूरा किस्सा.

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हाइट की वजह से नहीं मिल रहा था काम

दरअसल, 'केबीसी 18' के एक हालिया एपिसोड में विनम्र नाम के कंटेस्टेंट ने अमिताभ बच्चन के आइकॉनिक हेयरस्टाइल और लंबे साइडबर्न्स के बारे में बात की. विनम्र ने बताया कि उनके दादा फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर थे. इसी दौरान अमिताभ बच्चन ने अपने शुरुआती दिनों को याद किया और बताया कि उनका हेयरस्टाइल किसी फैशन की वजह से नहीं, बल्कि एक खास वजह से था. 

KBC 18: 'कोई हीरोइन काम नहीं करेगी...', अमिताभ बच्चन की हाइट देखकर घबरा जाते थे मेकर्स, बिग बी ने सुनाया किस्सा

अमिताभ बच्चन ने क्या कहा?

अमिताभ बच्चन ने कहा, 'शुरुआत में जब हम फिल्मों में आए तो काम मिलने के लिए प्रोड्यूसर दो चीजों पर हमें बोलते थे कि हमारी हाइट लंबी है तो कोई हीरोइन काम नहीं करेगी और दूसरा कि हमारा चेहरा बहुत छोटा है. तो क्या है, उसको भरने के लिए हमने हमारे बाल बढ़ाए और बालों को कनपटी तक उगाया, जिससे हमारा चेहरा भराभरा लगे.' 

KBC 18: 'कोई हीरोइन काम नहीं करेगी...', अमिताभ बच्चन की हाइट देखकर घबरा जाते थे मेकर्स, बिग बी ने सुनाया किस्सा

'सात हिंदुस्तानी' से रखा बॉलीवुड में पहला कदम

अमिताभ बच्चन ने साल 1969 में फिल्म 'सात हिंदुस्तानी' से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था. इस फिल्म में उन्होंने अनवर अली नाम के कवि का किरदार निभाया था. इसके बाद उन्होंने 'रेशमा और शेरा', 'परवाना', 'संजोग' और 'बंसी बिरजू' जैसी फिल्मों में काम किया. हालांकि, शुरुआती दौर की उनकी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं कर पाईं.

'जंजीर' ने बदल दी बिग बी की किस्मत

इसके बाद फिल्म 'आनंद' (1971) और 'बॉम्बे टू गोवा' (1972) ने उनके करियर को आगे बढ़ाने में मदद की. 'आनंद' में राजेश खन्ना के साथ उनकी एक्टिंग को काफी पसंद किया गया. अमिताभ बच्चन के करियर का सबसे बड़ा मोड़ साल 1973 में आई फिल्म 'जंजीर' से आया. इस फिल्म में उन्होंने पुलिस ऑफिसर विजय खन्ना का किरदार निभाया था. फिल्म की सफलता के बाद अमिताभ बच्चन की पहचान 'एंग्री यंग मैन' के तौर पर बन गई. 

KBC 18: 'कोई हीरोइन काम नहीं करेगी...', अमिताभ बच्चन की हाइट देखकर घबरा जाते थे मेकर्स, बिग बी ने सुनाया किस्सा

इसके बाद उन्होंने 'दीवार', 'शोले', 'अमर अकबर एंथनी', 'डॉन', 'मुकद्दर का सिकंदर' और 'त्रिशूल' जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया. देखते ही देखते वो हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में शामिल हो गए. 

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 07 Oct 2026 08:31 AM (IST)
Tags :
Amitabh Bachchan KBC 18
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