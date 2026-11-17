बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन अपने परिवार से बेहद प्यार करते हैं. खासकर अपनी पोती आराध्या बच्चन के साथ उनका खास रिश्ता है. 16 नवंबर को आराध्या ने अपना 15वां बर्थडे सेलिब्रेट किया. इस खास मौके पर दादा अमिताभ बच्चन ने भी अपनी लाडली पोती को बेहद खास अंदाज में जन्मदिन की बधाई दी और उसके खुशहाल भविष्य के लिए भगवान से प्रार्थना की.

उन्होंने अपने ब्लॉग पर एक खास मैसेज लिखकर आराध्या को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. साथ ही पोती को प्यार और आशीर्वाद देने वाले सभी लोगों का शुक्रिया भी अदा किया.

अमिताभ बच्चन ने आराध्या के लिए लिखा खास मैसेज

अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग पर पोती आराध्या के जन्मदिन पर एक प्यारा सा नोट लिखा. इसमें उन्होंने पोती के अच्छे भविष्य और खुशियों की कामना की. साथ ही उन सभी लोगों का आभार जताया, जिन्होंने आराध्या को जन्मदिन की बधाई और आशीर्वाद दिया. बिग बी ने लिखा, 'घर की पोती का जन्म दिवस सुनहरा और भाग्यशाली रहे, ईश्वर से यही प्रार्थना...और जो प्यार रविवार से मिला, वो हमेशा याद रहेगा. आप सभी की प्रार्थनाओं का अभिनंदन.'

दिवाली पर भी साथ नजर आया था बच्चन परिवार

दिवाली के मौके पर श्वेता बच्चन नंदा की बेटी नव्या नवेली नंदा ने भी परिवार के साथ त्योहार मनाते हुए कुछ तस्वीरें शेयर की थीं. उन्होंने अपनी मां श्वेता और मामा अभिषेक बच्चन के साथ दिवाली की झलक दिखाई थी. इसके अलावा नव्या ने अपने भाई अगस्त्य नंदा और आराध्या की एक प्यारी तस्वीर भी शेयर की थी. इसमें अगस्त्य अपनी छोटी बहन आराध्या को गले लगाते नजर आए. इस तस्वीर को फैंस ने खूब पसंद किया था.

ऐश्वर्या-अभिषेक की बेटी आराध्या बच्चन?

आराध्या बच्चन बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन और एक्टर अभिषेक बच्चन की बेटी हैं. वो अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की पोती हैं. उनके बड़े कजिन नव्या नवेली नंदा और अगस्त्य नंदा हैं. आराध्या फिलहाल अपनी पढ़ाई कर रही हैं.

उन्हें अक्सर स्कूल में होने वाले नाटक और दूसरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी हिस्सा लेते देखा जाता है. वो अक्सर अपने मम्मी-पापा के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट होती हैं. ऐश्वर्या राय भी अक्सर सोशल मीडिया पर आराध्या के साथ अपनी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.