हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअमिताभ बच्चन की पड़ोसन हुई वायरल, फैंस से मिल रहे थे बिग बी, लूट ली हाथ जोड़कर लाइमलाइट

अमिताभ बच्चन की पड़ोसन हुई वायरल, फैंस से मिल रहे थे बिग बी, लूट ली हाथ जोड़कर लाइमलाइट

साल 2026 के पहले रविवार को अमिताभ बच्चन ने जुहू स्थित जलसा पर फैंस के साथ अपनी पहली मुलाकात की. इस दौरान उनकी पड़ोसन का हाथ जोड़कर अभिवादन करना सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 05 Jan 2026 12:13 PM (IST)
Preferred Sources

साल 2026 के पहले रविवार को बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने जुहू स्थित बंगले जलसा पर आए फैंस का खुले दिल से धन्यवाद किया. हमेशा की तरह उन्होंने अपने फैंस के प्रति अपने स्नेह और आभार को व्यक्त किया. फैंस ने भी दूर से ही उन्हें सलाम किया और इस पल को कैमरे में कैद किया.

पड़ोसी का हाथ जोड़कर अभिवादन
इस मौके पर जो सबसे ज्यादा वायरल हुआ वो था उनकी पड़ोसी का अंदाज. वीडियो में देखा जा सकता है कि पड़ोसी अपनी खिड़की से बाहर देख रही थीं. जैसे ही कैमरा उनकी तरफ गया उन्होंने हाथ जोड़कर अभिवादन किया. उनका ये सादगी भरा और विनम्र अंदाज सोशल मीडिया पर फैंस का दिल जीत गया.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)

यूजर्स के रिएक्शन
सोशल मीडिया पर लोगों ने इस पर अपने रिएक्शन दे रहे है. किसी ने लिखा कि ये तो सच में सबसे खुशकिस्मती हैं. किसी ने कहा कि नसीब भाई, एक और यूजर ने मजाक में लिखा, ''अगर ये पड़ोसी हैं तो ये उनसे कम नहीं होंगी. इन प्रतिक्रियाओं से साफ पता चलता है कि लोगों को पड़ोसी की विनम्रता और अमिताभ के प्रति उनका सम्मान बहुत पसंद आया.''

ये वीडियो ये भी दिखाता है कि अमिताभ बच्चन की लोकप्रियता सिर्फ उनके फैंस तक सीमित नहीं है बल्कि उनके पड़ोसी भी उन्हें सम्मान और प्यार देते हैं. छोटे-से-छोटे इशारे, जैसे हाथ जोड़कर अभिवादन करना भी लोगों के लिए खास और दिल को छू लेने वाला लगता है.

एक यादगार पल
साल 2026 का यह पहला रविवार अमिताभ और उनके फैंस के साथ ही उनकी पड़ोसी के बीच जुड़ाव का प्रतीक बन गया. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने इस पल को कई बार देखा और सराहा. अमिताभ बच्चन के लिए ये सिर्फ फैंस का धन्यवाद लेने का मौका नहीं था बल्कि उनके आसपास के लोगों की सादगी और सम्मान को दिखाने वाला पल भी था.  

और पढ़ें
Published at : 05 Jan 2026 12:13 PM (IST)
Tags :
Amitabh Bachchan Juhu Bollywood
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'अब अपनी गर्दन को...', चिकन नेक की बात करने वाले शरजील और उमर को जमानत न मिलने पर बोली BJP
'अब अपनी गर्दन को...', चिकन नेक की बात करने वाले शरजील और उमर को जमानत न मिलने पर बोली BJP
दिल्ली NCR
Delhi Assembly Session: AAP का हंगामा, स्पीकर ने विधायकों को किया बाहर, फिर विपक्ष ने किया वॉकआउट
दिल्ली विधानसभा में AAP का हंगामा, स्पीकर ने विधायकों को किया बाहर, फिर विपक्ष ने किया वॉकआउट
विश्व
ट्रंप के सिर चढ़ा सत्ता का नशा, वेनेजुएला के बाद अब इन दो देशों को दी युद्ध की धमकी
ट्रंप के सिर चढ़ा सत्ता का नशा, वेनेजुएला के बाद अब इन दो देशों को दी युद्ध की धमकी
स्पोर्ट्स
14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अबतक कितने छक्के लगाए हैं, नंबर जानकर यकीन करना मुश्किल
14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अबतक कितने छक्के लगाए हैं, नंबर जानकर यकीन करना मुश्किल
Advertisement

वीडियोज

Delhi Riot Case: लंबे समय तक जेल में रहना जमानत का आधार नहीं- SC | Umar Khalid
Delhi Riot Case: 7 आरोपियों की जमानत पर फैसला जारी रहेगी जेल या आज मिलेगी बेल? | Umar Khalid
Delhi Riot Case: दिल्ली दंगा केस, High Court ने जमानत की मांग ठुकराई- Supreme Court | Umar Khalid
Delhi News: देश की राजधानी में बीच सड़क पर गुंडागर्दी | Delhi | Laxmi Nagar | Latest News
Weather Update: बर्फबारी ने बदली पहलगाम की तस्वीर, सैलानियों ने उठाया सर्द मौसम का लुत्फ |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'अब अपनी गर्दन को...', चिकन नेक की बात करने वाले शरजील और उमर को जमानत न मिलने पर बोली BJP
'अब अपनी गर्दन को...', चिकन नेक की बात करने वाले शरजील और उमर को जमानत न मिलने पर बोली BJP
दिल्ली NCR
Delhi Assembly Session: AAP का हंगामा, स्पीकर ने विधायकों को किया बाहर, फिर विपक्ष ने किया वॉकआउट
दिल्ली विधानसभा में AAP का हंगामा, स्पीकर ने विधायकों को किया बाहर, फिर विपक्ष ने किया वॉकआउट
विश्व
ट्रंप के सिर चढ़ा सत्ता का नशा, वेनेजुएला के बाद अब इन दो देशों को दी युद्ध की धमकी
ट्रंप के सिर चढ़ा सत्ता का नशा, वेनेजुएला के बाद अब इन दो देशों को दी युद्ध की धमकी
स्पोर्ट्स
14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अबतक कितने छक्के लगाए हैं, नंबर जानकर यकीन करना मुश्किल
14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अबतक कितने छक्के लगाए हैं, नंबर जानकर यकीन करना मुश्किल
टेलीविजन
'ये रिश्ता' में फिर से आएगा लीप, मायरा बन ये हसीना मारेगी एंट्री, खत्म होगी अरमान-अभिरा की कहानी
'ये रिश्ता' में मायरा बन ये हसीना मारेगी एंट्री, खत्म होगी अरमान-अभिरा की कहानी
हेल्थ
Sugar Side Effects: ना तला-भुना और न ही प्रोसेस्ड... आपके ब्रेन के लिए ये है सबसे खराब चीज, 99% लोग रोज खाते हैं इसे
ना तला-भुना और न ही प्रोसेस्ड... आपके ब्रेन के लिए ये है सबसे खराब चीज, 99% लोग रोज खाते हैं इसे
यूटिलिटी
एक ही टिकट से कर सकते हैं कई शहरों की यात्राएं, रेलवे का ये वाला नियम जानते हैं आप?
एक ही टिकट से कर सकते हैं कई शहरों की यात्राएं, रेलवे का ये वाला नियम जानते हैं आप?
नौकरी
स्ट्रीट फूड से मिठाइयों तक! जानिए फूड इंस्पेक्टर कैसे बनते हैं और कितनी मिलती है सैलरी?
स्ट्रीट फूड से मिठाइयों तक! जानिए फूड इंस्पेक्टर कैसे बनते हैं और कितनी मिलती है सैलरी?
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget