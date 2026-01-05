अमिताभ बच्चन की पड़ोसन हुई वायरल, फैंस से मिल रहे थे बिग बी, लूट ली हाथ जोड़कर लाइमलाइट

साल 2026 के पहले रविवार को बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने जुहू स्थित बंगले जलसा पर आए फैंस का खुले दिल से धन्यवाद किया. हमेशा की तरह उन्होंने अपने फैंस के प्रति अपने स्नेह और आभार को व्यक्त किया. फैंस ने भी दूर से ही उन्हें सलाम किया और इस पल को कैमरे में कैद किया.

पड़ोसी का हाथ जोड़कर अभिवादन

इस मौके पर जो सबसे ज्यादा वायरल हुआ वो था उनकी पड़ोसी का अंदाज. वीडियो में देखा जा सकता है कि पड़ोसी अपनी खिड़की से बाहर देख रही थीं. जैसे ही कैमरा उनकी तरफ गया उन्होंने हाथ जोड़कर अभिवादन किया. उनका ये सादगी भरा और विनम्र अंदाज सोशल मीडिया पर फैंस का दिल जीत गया.

यूजर्स के रिएक्शन

सोशल मीडिया पर लोगों ने इस पर अपने रिएक्शन दे रहे है. किसी ने लिखा कि ये तो सच में सबसे खुशकिस्मती हैं. किसी ने कहा कि नसीब भाई, एक और यूजर ने मजाक में लिखा, ''अगर ये पड़ोसी हैं तो ये उनसे कम नहीं होंगी. इन प्रतिक्रियाओं से साफ पता चलता है कि लोगों को पड़ोसी की विनम्रता और अमिताभ के प्रति उनका सम्मान बहुत पसंद आया.''

ये वीडियो ये भी दिखाता है कि अमिताभ बच्चन की लोकप्रियता सिर्फ उनके फैंस तक सीमित नहीं है बल्कि उनके पड़ोसी भी उन्हें सम्मान और प्यार देते हैं. छोटे-से-छोटे इशारे, जैसे हाथ जोड़कर अभिवादन करना भी लोगों के लिए खास और दिल को छू लेने वाला लगता है.

एक यादगार पल

साल 2026 का यह पहला रविवार अमिताभ और उनके फैंस के साथ ही उनकी पड़ोसी के बीच जुड़ाव का प्रतीक बन गया. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने इस पल को कई बार देखा और सराहा. अमिताभ बच्चन के लिए ये सिर्फ फैंस का धन्यवाद लेने का मौका नहीं था बल्कि उनके आसपास के लोगों की सादगी और सम्मान को दिखाने वाला पल भी था.