हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअमिताभ बच्चन की विरासत आगे नहीं बढ़ाएंगे नाती अगस्त्य नंदा, कहा- 'बच्चन मेरी लीगेसी नहीं, मेरा सरनेम नंदा है...'

अमिताभ बच्चन की विरासत आगे नहीं बढ़ाएंगे नाती अगस्त्य नंदा, कहा- 'बच्चन मेरी लीगेसी नहीं, मेरा सरनेम नंदा है...'

Agastya Nanda On Bachchan Legacy: अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा का कहना है कि वो बिग बी की विरासत को आगे बढ़ाने का प्रेशर नहीं लेते. उनका सरनेम 'नंदा' है और वो इसी लीगेसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 05 Jan 2026 09:36 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख लिया है. उनकी पहली फिल्म 'इक्कीस' 1 जनवरी 2026 को थिएटर्स में रिलीज हुई है. अभिषेक बच्चन के बाद अगस्त्य बच्चन फैमिली से तीसरी जेनरेशन है जो एक्टिंग में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. लेकिन हाल ही में अगस्त्य ने कहा है कि वो बच्चन फैमिली की विरासत को आगे बढ़ाने का दवाब नहीं लेते, क्योंकि ये उनकी लीगेसी है ही नहीं.

अगस्त्य नंदा हाल ही में आईएमडीबी के लिए 'इक्कीस' के डायरेक्टर श्रीराम राघवन और को-एक्ट्रेस सिमर भाटिया के साथ बातचीत करते नजर आए. इस दौरान उनसे बच्चन जैसे प्रतिष्ठित फिल्मी परिवार से आने के दबाव के बारे में पूछा गया. जिसपर एक्टर ने साफ किया कि उनका सरनेम नंदा है और वो अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने में भरोसा रखते हैं.

अमिताभ बच्चन की विरासत आगे नहीं बढ़ाएंगे नाती अगस्त्य नंदा, कहा- 'बच्चन मेरी लीगेसी नहीं, मेरा सरनेम नंदा है...

'वो मेरी विरासत नहीं है, मेरा सरनेम नंदा है...'
श्रीराम राघवन ने अगस्त्य नंदा से पूछा- 'आप दोनों तरफ से इतने प्रतिष्ठित परिवार से आते हैं, वास्तव में दिग्गज परिवार से आते हैं. क्या इससे आप पर बहुत दबाव पड़ता है?' इसका जवाब देते हुए 'इक्कीस' एक्टर ने कहा- 'मैं उस दबाव को जरा भी नहीं लेता क्योंकि वो मेरी विरासत नहीं है. मेरा सरनेम नंदा है इसलिए है क्योंकि मैं सबसे पहले अपने पिता का बेटा हूं. मेरा ध्यान उन्हें गर्व महसूस कराने पर है. यही वो विरासत है जिसे मैं बहुत सीरियसली निभाता हूं.'

'मेरे परिवार के दूसरे सदस्य, जो एक्टर हैं...'
अगस्त्य नंदा ने आगे कहा- 'मेरे परिवार के दूसरे सदस्य, जो एक्टर हैं, मैं उनके काम की तारीफ करता हूं और मुझे उनका काम पसंद है. लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं कभी उनके जैसा बन सकता हूं, इसलिए इस बारे में सोचने में समय बर्बाद करना बेकार है.'

'इक्कीस' के बारे में
'इक्कीस' 1971 के इंडिया-पाकिस्तान के वॉर पर बेस्ड है. फिल्म में अगस्त्य ने परमवीर चक्र विजेता अरुण खेत्रपाल का किरदार अदा किया है. फिल्म में सिमर भाटिया, धर्मेंद्र और जयदीप अहलावत जैसे कलाकार भी नजर आए हैं.

और पढ़ें

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read
Published at : 05 Jan 2026 09:16 PM (IST)
Tags :
Amitabh Bachchan Agastya Nanda Ikkis
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
SC का अहम फैसला, सरकारी नौकरी में चयन की मेरिट पर बने लिस्ट, अच्छे अंक पाने वाले रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट को GEN में मिले जगह
SC का अहम फैसला, सरकारी नौकरी में चयन की मेरिट पर बने लिस्ट, अच्छे अंक पाने वाले रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट को GEN में मिले जगह
बिहार
बिहार: कई जगहों पर गिरा तापमान, 7 जनवरी तक कोहरे से राहत नहीं, पछुआ हवा पर भी अपडेट
बिहार: कई जगहों पर गिरा तापमान, 7 जनवरी तक कोहरे से राहत नहीं, पछुआ हवा पर भी अपडेट
विश्व
वेनेजुएला में अमेरिका की एयरस्ट्राइक के बाद उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के घर पर अटैक, टूटी खिड़कियों की फोटो आई सामने
वेनेजुएला में US की एयरस्ट्राइक के बाद जेडी वेंस के घर पर अटैक, टूटी खिड़कियों की फोटो आई सामने
क्रिकेट
फैंस के लिए आई बुरी खबर, विजय हजारे ट्रॉफी का अगला मैच नहीं खेलेंगे विराट कोहली; कोच ने किया कंफर्म
फैंस के लिए आई बुरी खबर, विजय हजारे ट्रॉफी का अगला मैच नहीं खेलेंगे विराट कोहली; कोच ने किया कंफर्म
Advertisement

वीडियोज

कटियाबाजों को योगी का खुला अ​ल्टीमेटम!
ठाकुर-ब्राह्मण सम्मेलन के बाद अब 'यादव' दांव! 2027 की बिसात में क्या फिर उलझेगा विपक्ष?
Venezuela Oil Game: क्या Reliance बनेगा सबसे बड़ा Winner? | Paisa Live
Breaking News: यूपी में जल्द हो सकता है कैबिनेट का विस्तार | BJP | PM Modi
MP News: अधिकारियों के लिए RO, जनता के लिए गंदा पानी! 16 मौतों के बाद खुली पोल |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
SC का अहम फैसला, सरकारी नौकरी में चयन की मेरिट पर बने लिस्ट, अच्छे अंक पाने वाले रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट को GEN में मिले जगह
SC का अहम फैसला, सरकारी नौकरी में चयन की मेरिट पर बने लिस्ट, अच्छे अंक पाने वाले रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट को GEN में मिले जगह
बिहार
बिहार: कई जगहों पर गिरा तापमान, 7 जनवरी तक कोहरे से राहत नहीं, पछुआ हवा पर भी अपडेट
बिहार: कई जगहों पर गिरा तापमान, 7 जनवरी तक कोहरे से राहत नहीं, पछुआ हवा पर भी अपडेट
विश्व
वेनेजुएला में अमेरिका की एयरस्ट्राइक के बाद उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के घर पर अटैक, टूटी खिड़कियों की फोटो आई सामने
वेनेजुएला में US की एयरस्ट्राइक के बाद जेडी वेंस के घर पर अटैक, टूटी खिड़कियों की फोटो आई सामने
क्रिकेट
फैंस के लिए आई बुरी खबर, विजय हजारे ट्रॉफी का अगला मैच नहीं खेलेंगे विराट कोहली; कोच ने किया कंफर्म
फैंस के लिए आई बुरी खबर, विजय हजारे ट्रॉफी का अगला मैच नहीं खेलेंगे विराट कोहली; कोच ने किया कंफर्म
बॉलीवुड
अदनान सामी की एक्स बीवी की 10 तस्वीरें, बॉलीवुड एक्ट्रेसेस से कम खूबसूरत नहीं पाकिस्तानी हसीना
अदनान सामी की एक्स बीवी की 10 तस्वीरें, बॉलीवुड एक्ट्रेसेस से कम खूबसूरत नहीं पाकिस्तानी हसीना
इंडिया
2020 दिल्ली दंगा केस: सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उमर खालिद और शरजील इमाम को ही क्यों नहीं दी जमानत?
2020 दिल्ली दंगा केस: सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उमर खालिद और शरजील इमाम को ही क्यों नहीं दी जमानत?
जनरल नॉलेज
Vande Bharat Cost: कितने रुपये में बनकर तैयार होती है एक वंदे भारत, राजधानी और शताब्दी से कितनी महंगी?
कितने रुपये में बनकर तैयार होती है एक वंदे भारत, राजधानी और शताब्दी से कितनी महंगी?
ट्रेंडिंग
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस-वे पर भयानक हादसा, राहगीरों ने दौड़कर बचाई परिवार की जान- डरा रहा वीडियो
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस-वे पर भयानक हादसा, राहगीरों ने दौड़कर बचाई परिवार की जान- डरा रहा वीडियो
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget