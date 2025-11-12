दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र अब ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ गए हैं. वो कई दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट थे. उनकी तबीयत काफी खराब थी. हालांकि, अब एक्टर की हालत स्थिर है. धर्मेंद्र से मिलने के लिए एक्टर अमिताभ बच्चन उनके घर पहुंचे हैं. अमिताभ बच्चन खुद गाड़ी चलाकर जिगरी दोस्त से मिलने पहुंचे. सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल है.

