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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअयोध्या में पिता हरिवंश राय बच्चन के नाम पर धर्मशाला बनवा रहे अमिताभ, जानें पूरी डिटेल्स

अयोध्या में पिता हरिवंश राय बच्चन के नाम पर धर्मशाला बनवा रहे अमिताभ, जानें पूरी डिटेल्स

अमिताभ बच्चन अयोध्या में अपने पिता हरिवंश राय बच्चन के नाम पर धर्मशाला बनवाने जा रहे हैं. ये धर्मशाला 20 कमरों की होगी. जानें पूरी डिटेल्स.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 16 Sep 2026 03:00 PM (IST)
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महानायक अमिताभ बच्चन जुलाई में अयोध्या में जमीन खरीदने को लेकर सुर्खियों में रहे थे. अब दो महीने बाद खबरें हैं कि अमिताभ बच्चन उस पर धर्मशाला बनवा रहे हैं. इस धर्मशाला में 20 से ज्यादा कमरे होंगे. इस धर्मशाला का नाम प्रसिद्ध कवि और पूर्व राज्यसभा सदस्य हरिवंश राय बच्चन के नाम पर रखा जाएगा.

20 कमरे की होगी धर्मशाला

अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अनुराग जैन ने मंगलवार को पीटीआई-भाषा को ये जानकारी दी. उन्होंने बताया कि प्रस्तावित धर्मशाला में अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को रहने और बाकी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी. उन्होंने कहा, 'देश भर के प्रतिष्ठित लोगों ने अयोध्या के भव्य स्वरूप में योगदान दिया है. अमिताभ बच्चन ने भी एक धर्मशाला के नक्शे के लिए आवेदन किया है. इसमें 20 से अधिक कमरे होंगे.'

ये भी पढ़ें- आदित्य धर ने शाहरुख खान को रिलीज से पहले दिखा दी थी 'धुरंधर 2', अब खुला राज

उन्होंने आगे कहा, 'निर्धारित समय-सीमा पूरी होने के बाद प्रस्ताव की जांच की जाएगी. नियमों के अनुसार मंजूरी दी जाएगी.' अधिकारियों के मुताबिक, प्रस्तावित धर्मशाला अयोध्या में बच्चन द्वारा खरीदी गई जमीन पर बनाई जाएगी. इसका नाम उनके पिता हरिवंश राय बच्चन के नाम पर रखा जाएगा.

अमिताभ बच्चन की रिटायरमेंट की अफवाहें
बता दें कि अमिताभ बच्चन 83 साल के हैं. हाल ही में उनके रिटायरमेंट की अफवाहें आई थीं. हालांकि, बाद में अमिताभ बच्चन ने उन खबरों को खारिज किया. अमिताभ ने ब्लॉग में लिखा, 'मैंने ब्लॉग में लिखा कि लेट हो गया है, रिटायमेंट का टाइम है. इसका मतलब था कि लेट हो गया है और बेड पर जाने का समय हो गया है. मेरी इस बात को गलत तरीके से दिखाया गया. जी नहीं हुजूर, मैं काम से रिटायर नहीं हो रहा हूं. अंग्रेजी में इसका मतलब होता है कि अब मैं सोने जा रहा हूं. और वहां मान्यवर आपको आने का निमंत्रण नहीं है.'

ये भी पढ़ें- अमिताभ बच्चन के वो 2 सबसे महंगे शौक, जिन पर खर्च होते हैं करोड़ों रुपये

अमिताभ बच्चन के वर्क फ्रंट की बात करें तो वो शो कौन बनेगा करोड़पति होस्ट कर रहे हैं. शो को काफी पसंद किया जा रहा है. अब वो कल्कि 2898 एडी 2 में दिखेंगे. फिल्म में प्रभास और कमल हासन भी नजर आएंगे.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 16 Sep 2026 02:36 PM (IST)
Tags :
Amitabh Bachchan
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