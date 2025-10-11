बॉलीवुड के शंहशाह अमिताभ बच्चन कई सालों से इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं. फैंस अमिताभ बच्चन के दीवाने हैं और उनके बर्थडे को किसी त्योहार की तरह सेलिब्रेट करते हैं. अमिताभ बच्चन के बर्थडे पर हर साल उनके घर जलसा के बाहर लोग इकट्ठा होते हैं. अमिताभ बच्चन भी अपने फैंस से उतना ही प्यार करते हैं और हर हफ्ते उनसे मिलने के लिए घर के बाहर आते हैं. फैंस के साथ सेलेब्स भी बिग बी को बहुत प्यार करते हैं. वो उनके बर्थडे पर खास मैसेज शेयर करना नहीं भूलते हैं. शत्रुघ्न सिन्हा से लेकर प्रभास तक कई सेलेब्स ने बिग बी को बर्थडे विश किया है.

शत्रुघ्न सिन्हा ने बिग बी के साथ ढेर सारी फोटोज शेयर की हैं. उन्होंने फोटोज शेयर करते हुए लिखा- 'हमारे आइकन और रोल मॉडल को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं.'

Happy bday to the half-turn of Deewar, simmering of Shakti, hesitation of Main Azad Hoon, slurring of Amar Akbar Anthony, swag of Don, eyes of Nishabd, helplessness of Khakee, anger of Namak Haram, loneliness of Mili, quipping of Sholay, silence of Sarkar & stubbornness of Alaap. — Srijit Mukherji (@srijitspeaketh) October 10, 2025

सेलेब्स ने लुटाया प्यार

फिल्ममेकर श्रीजीत मुखर्जी ने बिग बी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा, 'दीवार के सार, शक्ति की तीव्रता, मैं आजाद हूं की अनिश्चितता, अमर अकबर एंथनी का चार्म, डॉन की प्रतिभा, निशब्द की निगाहें, खाकी की भेद्यता, नमक हराम का रोष, मिली का एकांत, शोले की बुद्धि, सरकार की शांति और अलाप की दृढ़ता को जन्मदिन की शुभकामनाएं.'

Many many happy returns of the day for our icon, role model, for everybody @SrBachchan. https://t.co/3NwDIkyggQ pic.twitter.com/c6ZoRgN45b — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) October 11, 2025

फरहान अख्तर ने भी केबीसी के सेट से एक तस्वीर शेयर की है. उन्होंने फोटो शेयर करते हुए लिखा- जन्मदिन मुबारक हो अमित अंकल. आपके जन्मदिन के इस खास मौके पर आपके साथ होना कितना सुखद और सौभाग्य की बात थी. आपको और पापा को अपने जीवन और साथ बिताए पलों के बारे में याद करते हुए सुनना वाकई एक सुखद अनुभव था. यह अनुभव अपने आप में शो में जीतने वाली किसी भी राशि से कहीं ज़्यादा अनमोल है. आपके अच्छे स्वास्थ्य और हमेशा खुश रहने की कामना करता हूं. ढेर सारा प्यार.

जलसा के बाहर इकट्ठा हुए फैंस

अमिताभ बच्चन का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उनके फैंस घर के बाहर इकट्ठा हो गए थे. जलसा के बाहर आज के दिन बहुत भीड़ है. फैंस अमिताभ बच्चन के गानों पर भी डांस कर रहे हैं.

