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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'हमें खुशी चाहिए या मन में चुभन?' अमिताभ बच्चन ने दिवाली पर फैंस से मांगी माफी, शेयर किया इमोशनल नोट

'हमें खुशी चाहिए या मन में चुभन?' अमिताभ बच्चन ने दिवाली पर फैंस से मांगी माफी, शेयर किया इमोशनल नोट

अमिताभ बच्चन ने दिवाली पर अपने चाहने वालों के लिए खास मैसेज शेयर किया है. इसके साथ ही उन्होंने अपनी सेहत का जिक्र करते हुए लोगों से माफी भी मांगी है.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 08 Nov 2026 12:37 PM (IST)
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बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अमिताभ बच्चन ने दिवाली के मौके पर अपने फैंस को खास अंदाज में शुभकामनाएं दी हैं. इसके साथ ही उन्होंने अपने ब्लॉग पर एक इमोशनल पोस्ट भी शेयर किया है. बिग बी ने बताया कि इन दिनों उनकी तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वो लोगों के मैसेज और शुभकामनाओं का जवाब नहीं दे पा रहे हैं. ऐसे में उन्हें बार-बार लोगों से माफी मांगनी पड़ रही है.

'माफी मांगने में अब देर नहीं लगती'

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अमिताभ बच्चन ने अपने टम्बलर ब्लॉग पर लिखा कि वो सभी की शुभकामनाओं का जवाब देना चाहते हैं, लेकिन उनकी सेहत इसकी इजाजत नहीं दे रही है. उन्होंने माफी मांगने को लेकर अपने विचार भी शेयर किए. बिग बी ने लिखा, 'पिछले कुछ दिनों से ऐसी स्थिति हो गई है कि बार-बार 'क्षमा प्रार्थी' कहना पड़ रहा है. अब क्या करें, हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि माफी मांगने में देर नहीं लगती. माफी मांग लेनी चाहिए. ऐसा करने में कोई बुराई तो नहीं है. सामने वाला या तो मना कर देगा, आपकी बात को नजरअंदाज कर देगा या फिर आपकी माफी को समझ जाएगा.'

'हमें खुशी और संतुष्टि चाहिए या मन में चुभन?'

उन्होंने आगे लिखा, 'अगर सामने वाला माफी को समझ जाएगा, तो हमारा मन खुश हो जाएगा. अगर उसने माफ नहीं किया, तो उसके मन में नाराजगी बनी रहेगी. ऐसे में सवाल ये है कि हमें खुशी और संतुष्टि चाहिए या मन में चुभन? एक तरफ शांति और संतोष है, तो दूसरी तरफ मन में एक कसक रह जाती है. अब आप खुद फैसला कीजिए कि आपको संतुष्टि चाहिए या चुभन. कई लोगों को इस चुभन में भी खुशी मिलती है, तो कुछ को संतुष्टि में. जिंदगी में यही विविधता इसके रहस्य को बनाए रखती है.'

तबीयत की वजह से रुकी 'कौन बनेगा करोड़पति' की शूटिंग

हाल ही में अमिताभ बच्चन की सेहत को लेकर एक और खबर सामने आई है. आईएएनएस को सूत्रों ने बताया कि बिग बी की तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से उनके होस्ट किए जाने वाले क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति' की शूटिंग पिछले एक हफ्ते से रुकी हुई है.

सूत्रों के मुताबिक, शो का आखिरी बड़ा सेलिब्रिटी एपिसोड 'रामायण' की स्टारकास्ट के साथ शूट किया गया था. इसमें रणबीर कपूर, साई पल्लवी और रवि दुबे नजर आए थे. सोर्स ने ये भी बताया कि शो की शूटिंग अगले हफ्ते फिर से शुरू हो सकती है, लेकिन ये पूरी तरह अमिताभ बच्चन की सेहत पर निर्भर करेगा. 

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 08 Nov 2026 12:37 PM (IST)
Tags :
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