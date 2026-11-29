रणबीर कपूर और यश की फिल्म 'रामायण' बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई कर रही है. फिल्म को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. देश ही नहीं, विदेशों में भी इस फिल्म की चर्चा हो रही है.

इसी बीच भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी थिएटर जाकर यह फिल्म देखी है. फिल्म के निर्माता नमित मल्होत्रा ने यह जानकारी दी है. खास बात यह है कि वे अपनी पोती की जिद की वजह से थिएटर गए थी.

पोती की जिद पर थिएटर पहुंचे थे अमित शाह

हाल ही में फिल्म के निर्माता नमित मल्होत्रा ने टाइम्स नाउ को दिए एक इंटरव्यू में अमित शाह के साथ हुई मुलाकात और फिल्म को लेकर उनके रिएक्शन के बारे में बात की. इस दौरान उन्होंने बताया कि अमित शाह पहले ही थिएटर में 'रामायण' देख चुके थे.

नमित ने बताया, ‘वह खुश थे. उन्होंने खुद फिल्म देखी थी. उन्होंने बताया कि उनकी पोती ने फिल्म देखने के लिए काफी जिद की थी. इसी वजह से वह अहमदाबाद के एक थिएटर में फिल्म देखने पहुंचे थे. उन्होंने कहा कि उन्हें फिल्म बहुत पसंद आई और इसे देखने का अनुभव भी काफी अच्छा रहा.’

अमित शाह से मिली थी 'रामायण' की टीम

बता दें कि 26 नवंबर को फिल्म की टीम ने नई दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की थी. इस दौरान फिल्म के निर्माता नमित मल्होत्रा, निर्देशक नितेश तिवारी, रणबीर कपूर और साई पल्लवी मौजूद थे. टीम ने इस मुलाकात की फोटो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया था.

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वहीं, अमित शाह ने भी इस मुलाकात की तस्वीरें साझा की थीं. उन्होंने फिल्म की पूरी टीम को बधाई देते हुए लिखा था, ‘भगवान राम के जीवन से मिलने वाले कर्तव्य, त्याग और ईमानदारी जैसे आदर्शों को आधुनिक सिनेमाई तकनीक के जरिए नई पीढ़ी तक पहुंचाने की यह एक अच्छी कोशिश है.’

'रामायण' में नजर आ रहे हैं ये सितारे

नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता, यश रावण और रवि दुबे लक्ष्मण की भूमिका में हैं. इनके अलावा काजल अग्रवाल, लारा दत्ता, अरुण गोविल, रकुल प्रीत सिंह और विवेक ओबेरॉय भी अहम किरदारों में नजर आ रहे हैं.