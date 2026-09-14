आमिर खान-माधुरी दीक्षित का 36 साल पुराना गाना, डायरेक्टर को नहीं था पसंद, फिर बना कल्ट

1990 के दशक में ना केवल फिल्में ही कल्ट होती थीं बल्कि कई फ्लॉप और हिट फिल्मों के गाने भी कल्ट रहे हैं, जो आज भी सालों साल के बाद भी लोगों के दिलो में रहे हैं. खासकर रोमांटिक सॉन्ग तो आज भी आशिकों के पसंदीदा गाने हैं. ऐसे में आज आपको आमिर खान और माधुरी दीक्षित के रोमांटिक सॉन्ग के बारे में बता रहे हैं, जो 36 साल पहले रिलीज किया गया था और कल्ट साबित हुआ था लेकिन इसे डायरेक्टर अपनी फिल्म में लेना नहीं चाहते थे क्योंकि उनका मानना था कि इस गाने की लाइन काफी पुरनी थी. चलिए बताते हैं इस किस्से के बारे में...

दरअसल, आमिर खान और माधुरी दीक्षित के जिस रोमांटिक गाने के बारे में बता रहे हैं, वो साल 1990 में आई फिल्म 'दिल' का है. इसका टाइटल 'मुझे नींद ना आए चैन ना आए...' है. गीतकार समीर अंजान हाल ही में कोमल नाहता के पॉडकास्ट में पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने काफी कुछ शेयर किया. इसी बातचीत में उन्होंने आमिर और माधुरी की रोमांटिक फिल्म 'दिल' के सॉन्ग 'मुझे नींद ना आए' का भी जिक्र किया.

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कैसे तैयार हुआ 'दिल' का कल्ट सॉन्ग?

वो बताते हैं, 'इंद्र कुमार एक फिल्म बना रहे थे दिल. इसके म्यूजिक डायरेक्टर नदीम श्रवण थे, तो आमिर खान ने उन्हें महबूब स्टूडियो में बुलाया. वो कोई शूट कर रहे थे. इंद्र कुमार गए तो उन्होंने कहा देखो मैं नदीम को किसी को नहीं जानता. मेरी पिक्चर में म्यूजिक उसी का होगा, जिसने कयामत से कयामत तक का दिया था. म्यूजिक आनंद मिलिंद का होगा. तुमको पिक्चर बनानी है तो आनंद मिलिंद को लो. अब एक्टर ने कहा तो उनको मजबूरी में करना पड़ेगा.'

समीर अंजान बताते हैं, 'म्यूजिक देने की बात तय हो गई थी. फिर ये हुआ कि राइटर किसको लें? इंद्र ने बक्शी साहब का नाम सुझाया. तो आनंद ने बोला कि किसी को भी ले लो. ये समीर जी हैं तो मैंने इनके साथ बहुत काम किया है. आप आओ घर पर आपको कुछ गाने सुनाते हैं. वो उसी वक्त आए और उन्होंने पहला गाना ही सुना दिया खंबे जैसी खड़ी है लगता है कि जैसे छड़ी है. वो उनको जम गया. बोले गाना अच्छा है. देखिए समीर जी ये गाना पसंद है लेकिन बाद में करेंगे. अभी एक रोमांटिक गाना करना है उस पर काम करो.'

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यूं कल्ट बना 'मुझे नींद ना आए...'

समीर 'मुझे नींद ना आए' सॉन्ग को लेकर कहते हैं, 'फिर हमें रोमांटिक गाने की सिचुएशन दी गई और हमने गाना लिख दिया, मुझे नींद ना आए चैन ना आए...हमने इसे पूरे जोश के साथ इंद्र कुमार को सुनाया. लेकिन वो अटक गए. बोले ये लाइन मुझे नींद ना आए 500 गानों में सुन चुका हूं. इसे बदल दो. मैंने बोला बात तो सही कह रहे हैं लेकिन बदलेंगें कैसे क्योंकि उसका मुखड़ा ही उससे कनेक्ट था. मैंने बहुत कोशिश की लेकिन उससे बेहतर लाइन नहीं मिल पाई. यहां तक झगड़ा हो गया कि नहीं समझ आ रहा है तो रिकॉर्ड कर लेते हैं. अगर नहीं चला तो इसे स्क्रैप कर देंगे. इस बिनाह पर तो ये गाना रिकॉर्ड हुआ और वो गाना फिल्म रिलीज के बाद कल्ट हो गया.'



1990 की सबसे कमाऊ फिल्म थी 'दिल'

गौरतलब है कि आमिर खान की फिल्म 'दिल' साल 1990 में रिलीज हुई थी और ये उस साल की सबसे कमाऊ फिल्मों में से एक रही थी. इसने नंबर 1 पर कब्जा जमाया हुआ था. सैकनिल्क के अनुसार, इसने 2 करोड़ के बजट में वर्ल्डवाइड 17 करोड़ का कलेक्शन किया था. जबकि ओवरसीज में 5 करोड़ और इंडिया नेट कलेक्शन 7 करोड़ रहा था. इस फिल्म के जरिए आमिर खान और माधुरी दीक्षित सुपरस्टार बन गए थे.