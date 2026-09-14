गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडआमिर खान-माधुरी दीक्षित का 36 साल पुराना गाना, डायरेक्टर को नहीं था पसंद, फिर बना कल्ट

आमिर खान-माधुरी दीक्षित का 36 साल पुराना गाना, डायरेक्टर को नहीं था पसंद, फिर बना कल्ट

1990 के दशक में आमिर खान और माधुरी दीक्षित की उस फिल्म के कल्ट सॉन्ग के बारे में बता रहे हैं, जो आज भी आशिकों के दिलों में राज करता है. इसे पहले डायरेक्टर ने रिजेक्ट कर दिया था लेकिन बाद में कल्ट हुआ.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 14 Sep 2026 05:35 PM (IST)
Preferred Sources

1990 के दशक में ना केवल फिल्में ही कल्ट होती थीं बल्कि कई फ्लॉप और हिट फिल्मों के गाने भी कल्ट रहे हैं, जो आज भी सालों साल के बाद भी लोगों के दिलो में रहे हैं. खासकर रोमांटिक सॉन्ग तो आज भी आशिकों के पसंदीदा गाने हैं. ऐसे में आज आपको आमिर खान और माधुरी दीक्षित के रोमांटिक सॉन्ग के बारे में बता रहे हैं, जो 36 साल पहले रिलीज किया गया था और कल्ट साबित हुआ था लेकिन इसे डायरेक्टर अपनी फिल्म में लेना नहीं चाहते थे क्योंकि उनका मानना था कि इस गाने की लाइन काफी पुरनी थी. चलिए बताते हैं इस किस्से के बारे में...

दरअसल, आमिर खान और माधुरी दीक्षित के जिस रोमांटिक गाने के बारे में बता रहे हैं, वो साल 1990 में आई फिल्म 'दिल' का है. इसका टाइटल 'मुझे नींद ना आए चैन ना आए...' है. गीतकार समीर अंजान हाल ही में कोमल नाहता के पॉडकास्ट में पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने काफी कुछ शेयर किया. इसी बातचीत में उन्होंने आमिर और माधुरी की रोमांटिक फिल्म 'दिल' के सॉन्ग 'मुझे नींद ना आए' का भी जिक्र किया. 

यह भी पढ़ें: 'मिर्जापुर द मूवी' 250 करोड़ कमाने के बाद भी इस तेलुगु फिल्म का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, जानें कलेक्शन

कैसे तैयार हुआ 'दिल' का कल्ट सॉन्ग?

वो बताते हैं, 'इंद्र कुमार एक फिल्म बना रहे थे दिल. इसके म्यूजिक डायरेक्टर नदीम श्रवण थे, तो आमिर खान ने उन्हें महबूब स्टूडियो में बुलाया. वो कोई शूट कर रहे थे. इंद्र कुमार गए तो उन्होंने कहा देखो मैं नदीम को किसी को नहीं जानता. मेरी पिक्चर में म्यूजिक उसी का होगा, जिसने कयामत से कयामत तक का दिया था. म्यूजिक आनंद मिलिंद का होगा. तुमको पिक्चर बनानी है तो आनंद मिलिंद को लो. अब एक्टर ने कहा तो उनको मजबूरी में करना पड़ेगा.'

समीर अंजान बताते हैं, 'म्यूजिक देने की बात तय हो गई थी. फिर ये हुआ कि राइटर किसको लें? इंद्र ने बक्शी साहब का नाम सुझाया. तो आनंद ने बोला कि किसी को भी ले लो. ये समीर जी हैं तो मैंने इनके साथ बहुत काम किया है. आप आओ घर पर आपको कुछ गाने सुनाते हैं. वो उसी वक्त आए और उन्होंने पहला गाना ही सुना दिया खंबे जैसी खड़ी है लगता है कि जैसे छड़ी है. वो उनको जम गया. बोले गाना अच्छा है. देखिए समीर जी ये गाना पसंद है लेकिन बाद में करेंगे. अभी एक रोमांटिक गाना करना है उस पर काम करो.'

यह भी पढ़ें: तेलुगु फिल्म 'इरुमुडी' की OTT रिलीज कंफर्म, बॉक्स ऑफिस पर कमाया था 555% प्रॉफिट

यूं कल्ट बना 'मुझे नींद ना आए...'

समीर 'मुझे नींद ना आए' सॉन्ग को लेकर कहते हैं, 'फिर हमें रोमांटिक गाने की सिचुएशन दी गई और हमने गाना लिख दिया, मुझे नींद ना आए चैन ना आए...हमने इसे पूरे जोश के साथ इंद्र कुमार को सुनाया. लेकिन वो अटक गए. बोले ये लाइन मुझे नींद ना आए 500 गानों में सुन चुका हूं. इसे बदल दो. मैंने बोला बात तो सही कह रहे हैं लेकिन बदलेंगें कैसे क्योंकि उसका मुखड़ा ही उससे कनेक्ट था. मैंने बहुत कोशिश की लेकिन उससे बेहतर लाइन नहीं मिल पाई. यहां तक झगड़ा हो गया कि नहीं समझ आ रहा है तो रिकॉर्ड कर लेते हैं. अगर नहीं चला तो इसे स्क्रैप कर देंगे. इस बिनाह पर तो ये गाना रिकॉर्ड हुआ और वो गाना फिल्म रिलीज के बाद कल्ट हो गया.' 
 
1990 की सबसे कमाऊ फिल्म थी 'दिल'

गौरतलब है कि आमिर खान की फिल्म 'दिल' साल 1990 में रिलीज हुई थी और ये उस साल की सबसे कमाऊ फिल्मों में से एक रही थी. इसने नंबर 1 पर कब्जा जमाया हुआ था. सैकनिल्क के अनुसार, इसने 2 करोड़ के बजट में वर्ल्डवाइड 17 करोड़ का कलेक्शन किया था. जबकि ओवरसीज में 5 करोड़ और इंडिया नेट कलेक्शन 7 करोड़ रहा था. इस फिल्म के जरिए आमिर खान और माधुरी दीक्षित सुपरस्टार बन गए थे.

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
Read More
Published at : 14 Sep 2026 05:35 PM (IST)
Tags :
Madhuri Dixit Amir Khan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
बप्पा के स्वागत में झूमे बॉलीवुड सितारे, रितेश-जेनेलिया से अनन्या तक ने मनाई गणेश चतुर्थी
बप्पा के स्वागत में झूमे बॉलीवुड सितारे, रितेश-जेनेलिया से अनन्या तक ने मनाई गणेश चतुर्थी
बॉलीवुड
बीना भाभी’ के बाद टाइपकास्टिंग का था डर? रसिका दुग्गल बोलीं- ‘मंटो’ और ‘दिल्ली क्राइम’ ने बचाया‘
बीना भाभी’ के बाद टाइपकास्टिंग का था डर? रसिका दुग्गल बोलीं- ‘मंटो’ और ‘दिल्ली क्राइम’ ने बचाया‘
बॉलीवुड
बेटी टीना के साथ नई मर्सिडीज लेने पहुंचीं सुनीता आहूजा, दिखा स्टाइलिश अंदाज
बेटी टीना के साथ नई मर्सिडीज लेने पहुंचीं सुनीता आहूजा, दिखा स्टाइलिश अंदाज
बॉलीवुड
रणबीर कपूर कैसे पिता हैं? सास सोनी राजदान बोलीं- आलिया का बहुत सपोर्ट करते हैं
रणबीर कपूर कैसे पिता हैं? सास सोनी राजदान बोलीं- आलिया का बहुत सपोर्ट करते हैं
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: प्रमोशन का नया अंदाज! गणेश उत्सव के मौके पर शुरू हुआ फिल्म 'रामायण' का म्यूजिकल कैंपेन (14.09.26)
Yeh Fitoor Tera: Saumya के घर बुलावा और छा गया सन्नाटा! माँ के फैसले से सहम गई Saumya!
The Revolutionaries: Nikkhil Advani ने Bhuvan Bam, Rohit Saraf और Pratibha Ranta की Casting पर की बात
Salman Khan की Maatrubhumi को लेकर बड़ा Update, जल्द CBFC Clearance के बाद आएगी Release Date?
Hanuman Ansh ने ₹200 करोड़ कमाए, फिर भी Oscars 2026 की Race से बाहर, Producer ने बताई वजह
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'काजू की बोरी...', रणधीर जायसवाल के वायरल वीडियो पर केरल कांग्रेस का तंज
'काजू की बोरी...', रणधीर जायसवाल के वायरल वीडियो पर केरल कांग्रेस का तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुलायम ने सौंपी थी जिम्मेदारी, अखिलेश ने ली वापस; अब क्या करेंगे चाचा शिवपाल?
मुलायम ने सौंपी थी जिम्मेदारी, अखिलेश ने ली वापस; अब क्या करेंगे चाचा शिवपाल?
बॉलीवुड
'मिर्जापुर द मूवी' 250 करोड़ कमाने के बाद भी इस तेलुगु फिल्म का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, जानें कलेक्शन
'मिर्जापुर द मूवी' 250 करोड़ कमाने के बाद भी इस तेलुगु फिल्म का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, जानें कलेक्शन
क्रिकेट
भारत का दौरा करेगी PAK टीम, चैंपियंस ट्रॉफी में मुकाबला; जारी हुआ शेड्यूल 
भारत का दौरा करेगी PAK टीम, चैंपियंस ट्रॉफी में मुकाबला; जारी हुआ शेड्यूल 
इंडिया
BJP को बड़ा झटका, पूर्व MLA नरेंद्र बाबू कांग्रेस में शामिल, पार्टी बोली- 'उनका स्वागत'
BJP को बड़ा झटका, पूर्व MLA नरेंद्र बाबू कांग्रेस में शामिल, पार्टी बोली- 'उनका स्वागत'
इंडिया
नेपाल हादसे के बाद 'हिमालय रिपोर्ट' में बड़ी चेतावनी - भारत पर मंडरा रहा खतरा
नेपाल हादसे के बाद 'हिमालय रिपोर्ट' में बड़ी चेतावनी - भारत पर मंडरा रहा खतरा
एग्रीकल्चर
बांस की खेती में सालों तक होती है कमाई, जानें 1 साल का हिसाब?
बांस की खेती में सालों तक होती है कमाई, जानें 1 साल का हिसाब?
इंडिया
TMC के 17 बागी सांसद BJP में होंगे शामिल, NCPI नेता का चौंकाने वाला बयान
TMC के 17 बागी सांसद BJP में होंगे शामिल, NCPI नेता का चौंकाने वाला बयान
ENT LIVE
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
ENT LIVE
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
ENT LIVE
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
ENT LIVE
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
ABP NEWS
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
Embed widget