तलाक की खबरों के बीच मौनी रॉय ने सूरज नांबियार को किया फॉलो, दिशा पाटनी को यूजर्स ने किया ट्रोल

तलाक की खबरों के बीच मौनी रॉय ने सूरज नांबियार को किया सोशल मीडिया पर फॉलो, दिशा पाटनी को यूजर्स ने किया ट्रोल
Mouni Roy Divorce: मौनी रॉय और सूरज नांबियार के रिश्ते को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच मौनी ने फिर से सूरज को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लिया है. वहीं दिशा पाटनी को भी इस मामले में ट्रोल किया जा रहा है.
एक्ट्रेस मौनी रॉय इन दिनों अपने पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. बीते कई दिनों से पति सूरज नांबियार संग रिश्ते को लेकर कई खबरें सामने आई कि दोनों का तलाक हो गया है और दोनों ने इंस्टाग्राम पर भी एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया हैं. हालांकि हाल ही में मौनी और सूरज ने इन खबरों पर चुप्पी तोड़ी थीं और कहा था कि 'हमने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया है.' इसी बीच अब मौनी ने सूरज को फिर से फॉलो कर लिया है.
मौनी ने किया सूरज को फॉलो
जब सूरज और मौनी ने एक दूसरे को अनफॉलो किया था. तब सूरज ने मौनी की दोस्त और एक्ट्रेस दिशा पाटनी को भी अनफॉलो कर दिया था. हालांकि अब मौनी फिर से सूरज को फॉलो कर रही हैं, लेकिन सूरज की फॉलोइंग में वो नहीं हैं. वहीं दिशा और सूरज भी एक-दूसरे को फॉलो नहीं करते हैं. खबरों के मुताबिक, मौनी ने अपनी शादी की तस्वीरें भी सोशल मीडिया से हटा दी हैं. हालांकि ऐसा नहीं हैं. इसी के साथ अब उनकी तस्वीरें फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
View this post on Instagram
लोगों ने जोड़ा दिशा का नाम
सूरज और मौनी के टूटते रिश्ते के बीच दिशा को भी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा हैं. तलाक की खबरों के बीच ही दिशा ने सूरज को अनफॉलो कर दिया था, जिससे कई तरह की बातें होने लगीं. कुछ यूजर्स ने बिना किसी सही कारण के दिशा को भी इस मामले से जोड़ दिया. लेकिन दिशा और मौनी बहुत अच्छी दोस्त हैं और कई इवेंट्स में भी दोनों साथ नजर आती हैं. इसी वजह से कुछ लोगों ने अपनी कहानियां बनाने लगे.
ये भी पढ़ें: विजय-रश्मिका ने रचा ग्लोबल रिकॉर्ड, शादी और हनीमून वीडियो ने छोड़ा मेसी-रोनाल्डो को पीछे
2 दिन पहले मौनी ने तोड़ी चुप्पी
दो दिन पहले मौनी और सूरज ने पोस्ट कर बताया था कि 'मीडिया के हमारी निजी जिंदगी में दखल देने से हम काफी दुखी हैं. हम साफ करना चाहते हैं कि हमने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया है और हम इस मामले को निजी और शांत तरीके से सुलझाने के लिए समय ले रहे हैं. हमारी निजी जिंदगी को लेकर कई तरह की झूठी कहानियां और गलत बातें फैलाकर उसे सनसनीखेज बनाने की कोशिश की गई है, जो हमारे रिश्ते की असली सच्चाई को नहीं दिखातीं. हमने आपसी सम्मान और समझ के साथ अलग-अलग रास्ते चुनने का फैसला किया है.'
View this post on Instagram
4 सालों में अलग हुए मौनी और सूरज
बता दें कि मौनी और सूरज ने 2022 में शादी की थीं, जो उस वक्त खूब सुर्खियों में रहीं. सूरज दुबई के एक बिजनेसमैन और बैंकर हैं, वहीं मौनी नागिन, देवों के देव... महादेव, क्योंकि सास भी कभी बहू थी और कस्तूरी जैसे टीवी शोज में नजर आ चुकी हैं. साथ ही गोल्ड, ब्रम्हास्त्र पार्ट 1: शिवा और सलाकार जैसी फिल्में भी कर चुकी हैं.
ये भी पढ़ें: इब्राहिम अली खान संग फिल्म देखने पहुंचीं पलक तिवारी, साथ में नजर आईं सारा अली खान, देखें वीडियो
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL