तलाक की खबरों के बीच मौनी रॉय ने सूरज नांबियार को किया फॉलो, दिशा पाटनी को यूजर्स ने किया ट्रोल

एक्ट्रेस मौनी रॉय इन दिनों अपने पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. बीते कई दिनों से पति सूरज नांबियार संग रिश्ते को लेकर कई खबरें सामने आई कि दोनों का तलाक हो गया है और दोनों ने इंस्टाग्राम पर भी एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया हैं. हालांकि हाल ही में मौनी और सूरज ने इन खबरों पर चुप्पी तोड़ी थीं और कहा था कि 'हमने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया है.' इसी बीच अब मौनी ने सूरज को फिर से फॉलो कर लिया है.

मौनी ने किया सूरज को फॉलो

जब सूरज और मौनी ने एक दूसरे को अनफॉलो किया था. तब सूरज ने मौनी की दोस्त और एक्ट्रेस दिशा पाटनी को भी अनफॉलो कर दिया था. हालांकि अब मौनी फिर से सूरज को फॉलो कर रही हैं, लेकिन सूरज की फॉलोइंग में वो नहीं हैं. वहीं दिशा और सूरज भी एक-दूसरे को फॉलो नहीं करते हैं. खबरों के मुताबिक, मौनी ने अपनी शादी की तस्वीरें भी सोशल मीडिया से हटा दी हैं. हालांकि ऐसा नहीं हैं. इसी के साथ अब उनकी तस्वीरें फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

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लोगों ने जोड़ा दिशा का नाम

सूरज और मौनी के टूटते रिश्ते के बीच दिशा को भी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा हैं. तलाक की खबरों के बीच ही दिशा ने सूरज को अनफॉलो कर दिया था, जिससे कई तरह की बातें होने लगीं. कुछ यूजर्स ने बिना किसी सही कारण के दिशा को भी इस मामले से जोड़ दिया. लेकिन दिशा और मौनी बहुत अच्छी दोस्त हैं और कई इवेंट्स में भी दोनों साथ नजर आती हैं. इसी वजह से कुछ लोगों ने अपनी कहानियां बनाने लगे.

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2 दिन पहले मौनी ने तोड़ी चुप्पी

दो दिन पहले मौनी और सूरज ने पोस्ट कर बताया था कि 'मीडिया के हमारी निजी जिंदगी में दखल देने से हम काफी दुखी हैं. हम साफ करना चाहते हैं कि हमने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया है और हम इस मामले को निजी और शांत तरीके से सुलझाने के लिए समय ले रहे हैं. हमारी निजी जिंदगी को लेकर कई तरह की झूठी कहानियां और गलत बातें फैलाकर उसे सनसनीखेज बनाने की कोशिश की गई है, जो हमारे रिश्ते की असली सच्चाई को नहीं दिखातीं. हमने आपसी सम्मान और समझ के साथ अलग-अलग रास्ते चुनने का फैसला किया है.'

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4 सालों में अलग हुए मौनी और सूरज

बता दें कि मौनी और सूरज ने 2022 में शादी की थीं, जो उस वक्त खूब सुर्खियों में रहीं. सूरज दुबई के एक बिजनेसमैन और बैंकर हैं, वहीं मौनी नागिन, देवों के देव... महादेव, क्योंकि सास भी कभी बहू थी और कस्तूरी जैसे टीवी शोज में नजर आ चुकी हैं. साथ ही गोल्ड, ब्रम्हास्त्र पार्ट 1: शिवा और सलाकार जैसी फिल्में भी कर चुकी हैं.

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