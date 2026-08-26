सिंगर डॉली पार्टन का 80 की उम्र में निधन, राष्ट्रपति ट्रंप ने जताया दुख

अमेरिकी दिग्गज सिंगर और एक्ट्रेस डॉली पार्टन का निधन हो गया है. उन्होंने 80 साल की उम्र में इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया. अमेरिकी म्यूजिक आइकॉन डॉली पार्टन ने नैशविले में अंतिम सांस लीं. उनके भतीजे ब्रायन सीवर ने एक वीडियो मैसेज के जरिए फैंस के साथ ये दुखद खबर शेयर की है.

कैंसर से जूझ रही थीं डॉली पार्टन

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, डॉली पार्टन के भतीजे ब्रायन सीवर ने कहा, 'बड़े दुख के साथ आपको ये सूचित किया जाता है कि दशकों तो हमें गर्व महसूस कराने वालीं हमारी प्रिय डॉली पार्टन अब इस दुनिया में नहीं रही हैं. नैशविले में उन्होंने आखिरी सांस ली है. इस काम के लिए उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि अगर भविष्य में कभी ऐसा समय आए तो मैं सभी को उनकी मौत की जानकारी दूं.'

बता दें कि डॉली पार्टन पिछले लंबे समय से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही थीं. इतना ही नहीं, बढ़ती उम्र की समस्याओं के चलते उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया बड़ा ऐलान

करीब छह दशकों तक अमेरिकी म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बनाने वाली डॉली पार्टन के निधन से उनके फैंस और पूरी इंडस्ट्री में शोक का माहौल है. डॉली पार्टन के निधन पर अमेरिकी म्यूजिक इंडस्ट्री के दिग्गजों ने शोक जताया है, जिनमें माइली साइरस, डायोन वॉरविक, केसी मुस्ग्रेव्स, जेन फोंडा और विंस गिल जैसे नाम शामिल हैं. उनके निधन पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी दुख जताया. उन्होंने डॉली पार्टन के सम्मान में एक खास ऐलान करते हुए कहा कि उनकी याद में एक सप्ताह तक अमेरिकी ध्वज आधा झुका रहेगा.

ये भी पढें- 'हनुमान अंश' पर पैसों की बारिश, 18वें दिन किया ओपनिंग डे से 1130% ज्यादा कलेक्शन

डॉली पार्टन के जैसा कोई नहीं...

उन्होंने लिखा, 'ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि डॉली पार्टन का निधन हो गया है. वो अब तक की सबसे महान कंट्री सिंगर्स में से एक थीं. ये लाखों लोगों के लिए सचमुच एक बड़ा नुकसान है. उनके जैसा कोई न कभी हुआ है और न कभी होगा. उनके सम्मान में, मैं आज रात 6:00 बजे से पूरे अमेरिका में एक हफ़्ते के लिए अमेरिकी झंडा आधा झुका रहा हूं. डॉली, आपकी आत्मा को शांति मिले. दुनिया आपसे प्यार करती है.'

डॉली पार्टन ने दिए कई हिट सॉन्ग

डॉली पार्टन ने अपने करीब छह दशक लंबे करियर में म्यूजिक इंडस्ट्री को 'जोलीन', 'कोट ऑफ मेनी कलर्स' और 'आई विल ऑलवेज लव यू' जैसे कई हिट गाने दिए. उन्होंने अपनी मेहनत, स्ट्रगल और म्यूजिक के दम पर एक अलग मुकाम हासिल किया और आने वाली पीढ़ियों के कलाकारों के लिए भी मिसाल कायम की. यही वजह है कि उन्हें अमेरिकी म्यूजिक आइकॉन के तौर पर जाना जाता था. सिंगर माइली साइरस के साथ भी उनका खास रिश्ता था और माइली उन्हें अपनी गॉडमदर मानती थीं.

ये भी पढ़ें- Toxic Movie Release Live: यश की फिल्म का ओपनिंग डे पर धमाका, बॉक्स ऑफिस पर टूटेंगे रिकॉर्ड