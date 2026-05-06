बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल हाल ही में बहुत मुश्किलों के बाद मुंबई पहुंची है. वेस्ट एशिया में चल रहे तनाव के बीच उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, हालांकि अब वो सुरक्षित अपने देश पहुंच चुकी है. फैंस भी उनके आने के बाद राहत की सांस ले रहे हैं. इस बीच उन्होंने एक्स पर अपने फैंस के साथ पल-पल की खबरें शेयर की थी और आपबीती सुनाई.

सोमवार को अमीषा पटेल न्यूयॉर्क से मुंबई आ रही थी. जब फ्लाइट दुबई पहुंचने वाली थी, तब ईरान और UAE के बीच बढ़ते तनाव के बीच फ्लाइट्स को मस्कट ले जाया गया. प्रोड्यूसर कुणाल गूमर और डीजे चेतस भी अमीषा के साथ ही थे.

मिसाइल हमले से एयरस्पेस हुआ बंद

इस मुश्किल समय में अमीषा ने सभी को जानकारी देते हुए एक्स पर पोस्ट किया, 'मैं न्यूयॉर्क से एमिरेट्स की फ्लाइट से मुंबई वापस आ रही थी. जैसे ही हम दुबई उतरने वाले थे. यूएई में मिसाइल हमलों की वजह से एयरस्पेस बंद कर दिया गया. अब हमें मस्कट की ओर मोड़ दिया गया है और आगे की जानकारी का इंतजार कर रहे हैं. ये युद्ध आखिर कब खत्म होगा... प्रार्थना कर रही हूं.'

On my way back to

MUMBAI from NEW YORK on Emirates! As we were about to land in DUBAI the airspace closed in UAE due to fresh missile Attacks! We have now been diverted to MUSCAT n are awaiting further updates !! When will this WAR end 🙏🏻🙏🏻!! Praying 🙏🏻🙏🏻🙏🏻❤️ — ameesha patel (@ameesha_patel) May 4, 2026

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24 घंटे से ज्यादा फंसी रहीं अमीषा

थोड़ी देर बाद अमीषा ने एक और पोस्ट शेयर कर लिखा, 'न्यूयॉर्क से निकले 24 घंटे हो गए हैं और अभी भी मुंबई पहुंचने का इंतजार कर रही हूं. एयरपोर्ट लाउंज में लंबा इंतजार चल रहा है.'

इन मुश्किलों के बीच अमीषा ने परेशान होते हुए लिखा, 'कई घंटों से दुबई एयरपोर्ट पर फंसी हुई हूं और इंतजार अभी भी जारी है. बस अब जल्दी से जल्दी मुंबई घर पहुंचने का इंतजार है.'

Been hours n hours at DUBAI airport !! And the wait continues …. Can’t wait to get home to MUMBAI ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/Kcmrro3fyf — ameesha patel (@ameesha_patel) May 5, 2026

मुश्किलों के बाद पहुंचीं मुंबई

हालांकि जब वो मुंबई पहुंची, तो उन्होंने तुरंत फैंस को जानकारी दी कि 'आखिरकार मुंबई पहुंच गई!!! आप सभी की दुआओं के लिए दिल से धन्यवाद.'

Finallyyyyyyy MUMBAI!!! Thank u everyone for all@it prayers !! 🙏🏻🙏🏻🙏🏻❤️!! ⁦@goomerkuunal1⁩ pic.twitter.com/hKptzRP73e — ameesha patel (@ameesha_patel) May 5, 2026

मिसाइल और ड्रोन से हो रहे हमले

बता दें कि पिछले कई महीनों से मिडिल ईस्ट में तनाव चल रहा है. मिसाइल और ड्रोन से हमले हो रहे है, जिसके कारण एयरलाइंस को भी अपने रूट बदलने पड़ रहे हैं, ताकि सभी यात्री सुरक्षित रहें. दुबई और दोहा जैसे जगहों पर इसका बहुत असर देखने को मिल रहा है. अमीषा से पहले लारा दत्ता, सायना नेहवाल और ईशा गुप्ता जैसे सेलेब्स भी इस मुश्किल का सामना कर चुकी है.

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