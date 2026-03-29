अमीषा पटेल ने बर्थडे सेलिब्रेशन की थ्रोबैक तस्वीरें की शेयर, सलमान खान संग दिखी क्यूट बॉन्डिंग
Ameesha Patel Post: अमीषा पटेल ने लॉस एंजेलिस में हुए अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की थ्रोबैक तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें सलमान खान भी नजर आ रहे हैं. तस्वीरों में दोनों की केमिस्ट्री फैंस को पसंद आ रही है.
हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने अपने फैंस के साथ कुछ थ्रोबैक तस्वीरें शेयर की हैं, जो उनके बर्थडे सेलिब्रेशन की हैं. ये सेलिब्रेशन लॉस एंजेलिस में हुआ था, जहां उनके साथ सलमान खान भी मौजूद थे. जैसे ही ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर आईं, फैंस के बीच तेजी से वायरल हो गईं. दोनों सितारों की केमिस्ट्री और मस्ती भरा अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है.
अमीषा पटेल ने सलमान को बताया क्यूट
तस्वीरों में अमीषा और सलमान एक साथ बहुत खुश नजर आ रहे हैं. पहली फोटो में दोनों साथ खड़े हैं, जहां अमीषा मुस्कुराती दिख रही हैं, वहीं सलमान अपने मजाकिया अंदाज में नजर आ रहे हैं. इस खास मौके पर केक कटिंग भी की गई, जिसमें उनके साथ कुछ और लोग भी शामिल थे. दूसरी तस्वीर में सलमान, अमीषा के कान में कुछ कहते नजर आ रहे हैं, जिससे दोनों के बीच की दोस्ती और बॉन्डिंग दिखाई दे रही है. अमीषा ने इन तस्वीरों के साथ प्यारा सा कैप्शन भी लिखा, 'लॉस एंजेलिस में मेरे बर्थडे सेलिब्रेशन की यादें और वर्ल्ड टूर के समय का खास पल है. सबसे प्यारा केक कटिंग, जहां सलमान खान हमेशा की तरह अपने सबसे क्यूट अंदाज में थे.'
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अमीषा का करियर
बता दें, साल 2000 में 'कहो न प्यार है' से अमीषा पटेल ने बॉलीवुड में कदम रखा था, जिसमें उनके साथ ऋतिक रोशन लीड रोल में थे. इसके बाद उन्होंने गदर: एक प्रेम कथा, हमराज, भूल भुलैया और रेस 2 जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया. आखिरी बार वो 2023 में आई गदर 2 में 'सकीना' के किरदार में दोबारा नजर आई थी. वहीं सलमान खान इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' को लेकर सुर्खियों में है, जिसका टाइटल अब 'मातृभूमि' कर दिया गया है. इस फिल्म में उनके साथ चित्रांगदा सिंह नजर आने वाली है, जो इस साल सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.
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Source: IOCL