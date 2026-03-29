हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअमीषा पटेल ने बर्थडे सेलिब्रेशन की थ्रोबैक तस्वीरें की शेयर, सलमान खान संग दिखी क्यूट बॉन्डिंग

अमीषा पटेल ने बर्थडे सेलिब्रेशन की थ्रोबैक तस्वीरें की शेयर, सलमान खान संग दिखी क्यूट बॉन्डिंग

Ameesha Patel Post: अमीषा पटेल ने लॉस एंजेलिस में हुए अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की थ्रोबैक तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें सलमान खान भी नजर आ रहे हैं. तस्वीरों में दोनों की केमिस्ट्री फैंस को पसंद आ रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 29 Mar 2026 10:12 PM (IST)
Preferred Sources

हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने अपने फैंस के साथ कुछ थ्रोबैक तस्वीरें शेयर की हैं, जो उनके बर्थडे सेलिब्रेशन की हैं. ये सेलिब्रेशन लॉस एंजेलिस में हुआ था, जहां उनके साथ सलमान खान भी मौजूद थे. जैसे ही ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर आईं, फैंस के बीच तेजी से वायरल हो गईं. दोनों सितारों की केमिस्ट्री और मस्ती भरा अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है.

अमीषा पटेल ने सलमान को बताया क्यूट 

तस्वीरों में अमीषा और सलमान एक साथ बहुत खुश नजर आ रहे हैं. पहली फोटो में दोनों साथ खड़े हैं, जहां अमीषा मुस्कुराती दिख रही हैं, वहीं सलमान अपने मजाकिया अंदाज में नजर आ रहे हैं. इस खास मौके पर केक कटिंग भी की गई, जिसमें उनके साथ कुछ और लोग भी शामिल थे. दूसरी तस्वीर में सलमान, अमीषा के कान में कुछ कहते नजर आ रहे हैं, जिससे दोनों के बीच की दोस्ती और बॉन्डिंग दिखाई दे रही है. अमीषा ने इन तस्वीरों के साथ प्यारा सा कैप्शन भी लिखा, 'लॉस एंजेलिस में मेरे बर्थडे सेलिब्रेशन की यादें और वर्ल्ड टूर के समय का खास पल है. सबसे प्यारा केक कटिंग, जहां सलमान खान हमेशा की तरह अपने सबसे क्यूट अंदाज में थे.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ameesha Patel (@ameeshapatel9)

अमीषा का करियर 

बता दें, साल 2000 में 'कहो न प्यार है' से अमीषा पटेल ने बॉलीवुड में कदम रखा था, जिसमें उनके साथ ऋतिक रोशन लीड रोल में थे. इसके बाद उन्होंने गदर: एक प्रेम कथा, हमराज, भूल भुलैया और रेस 2 जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया. आखिरी बार वो 2023 में आई गदर 2 में 'सकीना' के किरदार में दोबारा नजर आई थी. वहीं सलमान खान इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' को लेकर सुर्खियों में है, जिसका टाइटल अब 'मातृभूमि' कर दिया गया है. इस फिल्म में उनके साथ चित्रांगदा सिंह नजर आने वाली है, जो इस साल सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

और पढ़ें
Published at : 29 Mar 2026 10:12 PM (IST)
Tags :
Ameesha Patel SALMAN KHAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
अमीषा पटेल ने बर्थडे सेलिब्रेशन की थ्रोबैक तस्वीरें की शेयर, सलमान खान संग दिखी क्यूट बॉन्डिंग
अमीषा पटेल ने बर्थडे सेलिब्रेशन की थ्रोबैक तस्वीरें की शेयर, सलमान खान संग दिखी क्यूट बॉन्डिंग
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 Box Office Day 11 Live Updates: संडे को बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर 2' का धमाका, 10 बजे तक कमाई हुई 800 करोड़ के पार
LIVE: संडे को बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर 2' का धमाका, 10 बजे तक कमाई हुई 800 करोड़ के पार
बॉलीवुड
आदिनाथ जैन मंदिर में दर्शन करने पहुंचीं मलाइका अरोड़ा, एक झलक पाने के लिए जुटे लोग
आदिनाथ जैन मंदिर में दर्शन करने पहुंचीं मलाइका अरोड़ा, एक झलक पाने के लिए जुटे लोग
बॉलीवुड
Entertainment News Live 29th March: 'धुरंधर 2' को प्रोपेगेंडा बताने पर भड़के प्रियदर्शन, प्रभास करेंगे जल्दी ही 'कल्कि 2' की शूटिंग शुरू
Live: 'धुरंधर 2' को प्रोपेगेंडा बताने पर भड़के प्रियदर्शन, प्रभास करेंगे जल्दी ही 'कल्कि 2' की शूटिंग शुरू
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary:युद्ध का 1 महीना पूरा , ट्रंप-नेतन्याहू का सपना रह गया अधूरा | Seedha Sawal
Iran-Israel War: बुशहर पर हमला, अरब देश की बढ़ी बेचैनी | Middle East | Iran-Israel War | abp News
Chitra Tripathi: विनर बन रहे 'लूजर्स'? | Trump | America | No Kings | Middle East War | Mahadangal
Iran- Israel War: ईरान युद्ध में बुरे फंसे ट्रंप, अपने ही देश में विरोध झेल रहे अमेरिकी राष्ट्रपति?
शाहिद कपूर या सलमान खान कौन होगा आने वाली फिल्म Duffer का लीड एक्टर?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2026
महिलाओं-बुजुर्गों को 2000 रुपये महीना, फ्री बिजली और 35 लाख छात्रों को लैपटॉप... तमिलनाडु में DMK ने जारी किया मेनिफेस्टो
महिलाओं-बुजुर्गों को 2000 रुपये महीना, फ्री बिजली... तमिलनाडु में DMK ने जारी किया मेनिफेस्टो
गुजरात
Gujarat Earthquake News: भूकंप के झटकों से कांपी धरती, अमरेली में 3.1 की तीव्रता से महसूस हुए झटके
गुजरात: भूकंप के झटकों से कांपी धरती, अमरेली में 3.1 की तीव्रता से महसूस हुए झटके
विश्व
पाकिस्तान में LPG और डीजल-पेट्रोल की किल्लत, अब पड़ी एक और मार, दवाओं के दाम में भारी बढ़ोतरी
पाकिस्तान में LPG और डीजल-पेट्रोल की किल्लत, अब पड़ी एक और मार, दवाओं के दाम में भारी बढ़ोतरी
मनोरंजन
बंगाली फिल्मों के अभिनेता राहुल अरुणोदय का निधन, ओडिशा के बीच पर डूबने से गई जान
बंगाली फिल्मों के अभिनेता राहुल अरुणोदय का निधन, ओडिशा के बीच पर डूबने से गई जान
आईपीएल 2026
MI या KKR, आज किसकी होगी जीत? जानें मुंबई और कोलकाता में किसका पलड़ा भारी
MI या KKR, आज किसकी होगी जीत? जानें मुंबई और कोलकाता में किसका पलड़ा भारी
विश्व
छात्र राजनीति पर बैन के साथ कई बड़े फैसले, बालेन शाह ने नेपाल का PM बनते ही शिक्षा व्यवस्था में किए ये बदलाव
छात्र राजनीति पर बैन के साथ कई बड़े फैसले, बालेन शाह ने नेपाल का PM बनते ही शिक्षा व्यवस्था में किए ये बदलाव
ट्रेंडिंग
Video: जू में गलती से खुला पिंजरे का दरवाजा, महिला जू कीपर के पीछे दौड़ा दरिंदा, वीडियो देख कांप जाएगी रूह
जू में गलती से खुला पिंजरे का दरवाजा, महिला जू कीपर के पीछे दौड़ा दरिंदा, वीडियो देख कांप जाएगी रूह
Results
Bihar Board 10th Result: बिहार बोर्ड ने जारी किया 10वीं का रिजल्ट, जानें बीते पांच साल में कैसे रहे हैं नतीजे?
बिहार बोर्ड ने जारी किया 10वीं का रिजल्ट, जानें बीते पांच साल में कैसे रहे हैं नतीजे?
ENT LIVE
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
ENT LIVE
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
ENT LIVE
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
Embed widget