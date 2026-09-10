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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'बस करो अब...', हार्दिक पांड्या संग डेटिंग की खबरों पर अमीषा पटेल ने तोड़ी चुप्पी

'बस करो अब...', हार्दिक पांड्या संग डेटिंग की खबरों पर अमीषा पटेल ने तोड़ी चुप्पी

एक्ट्रेस अमीषा पटेल और क्रिकेटर हार्दिक पांड्या का एक वीडियो वायरल होने के बाद दोनों की डेटिंग की खबरें चर्चा में आ गईं. अब अमीषा ने इन अफवाहों पर रिएक्ट किया है. चलिए जानते हैं उन्होंने क्या कहा.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 10 Sep 2026 01:12 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल का हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वो बेंगलुरु के एक होटल में हुई पार्टी में क्रिकेटर हार्दिक पांड्या के साथ नजर आईं. वीडियो में अमीषा को हार्दिक के कंधे पर हाथ रखे देखा गया. दोनों को यूं साथ देखकर इंटरनेट पर तरह-तरह की बातें होने लगीं. कुछ लोगों ने तो अमीषा और हार्दिक का नाम भी जोड़ना शुरू कर दिया. अब अमीषा ने हार्दिक संग डेटिंग की खबरों पर रिएक्ट किया है.

'बहुत ज्यादा वायरल हो गया...'
अमीषा पटेल को हाल ही में मुंबई में स्पॉट किया गया. इस दौरान पैपराजी ने उन्हें घेर लिया. एक फोटोग्राफर ने एक्ट्रेस से हार्दिक पांड्या के साथ वायरल हुए उनके वीडियो को लेकर सवाल किया और पूछा कि वो इस बारे में क्या कहना चाहती हैं. इस पर अमीषा ने हंसते हुए कहा, 'बहुत ज्यादा वायरल हो गया. बस करो अब.'

 
 
 
 
 
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आखिर क्या है पूरा मामला?
बता दें कि हाल ही में एक यूजर ने अमीषा पटेल और हार्दिक पांड्या का वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था. बेंगलुरु के एक होटल में हुई इस पार्टी में दोनों साथ नजर आए थे. इस दौरान अमीषा ने हार्दिक के कंधे पर हाथ रखा हुआ था. यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'अमीषा पटेल ने जिस तरह पार्टी में हार्दिक पांड्या के कंधे पर हाथ रखा हुआ है, उसे देखकर लग रहा है कि रेडिट पर चल रहे रूमर्स सही हैं. ये बेंगलुरु की पार्टी का वीडियो है.' 

बस करो अब...', हार्दिक पांड्या संग डेटिंग की खबरों पर अमीषा पटेल ने तोड़ी चुप्पी

बाद में यूजर के इस पोस्ट पर अमीषा पटेल ने रिएक्ट किया. उन्होंने तंज कसते हुए लिखा, 'बिल्कुल सही कहा. हे भगवान, तुम सही हो... सच में, मेरा हाथ उस पर बहुत रोमांटिक अंदाज में था.' इसके साथ ही उन्होंने कई हंसी वाले इमोजी भी लगाए.

माहिका शर्मा को डेट कर रहे हैं हार्दिक पंड्या
बता दें कि हार्दिक पांड्या इस समय मॉडल और एक्ट्रेस माहिका शर्मा को डेट कर रहे हैं. नताशा स्टेनकोविक से अलग होने के करीब दो साल बाद हार्दिक ने माहिका के साथ अपने रिश्ते को सोशल मीडिया पर ऑफिशियल किया था. दोनों अक्सर इंस्टा पर एक-दूसरे के साथ तस्वीरें और वीडियो शेयर करते रहते हैं और अपने प्यार का इजहार करते नजर आते हैं. फैंस अब दोनों की शादी का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 10 Sep 2026 01:12 PM (IST)
Tags :
Ameesha Patel HARDIK PANDYA
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