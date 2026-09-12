ब्रिक्स समिट 2026गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'बेसिक बातें तो सीखो', सलमान खान की 'हीरो' के पोस्ट में क्रेडिट न मिलने पर भड़के अमाल मलिक

'बेसिक बातें तो सीखो', सलमान खान की 'हीरो' के पोस्ट में क्रेडिट न मिलने पर भड़के अमाल मलिक

सिंगर और म्यूजिक कंपोजर अमाल मलिक ने 'हीरो' फिल्म की 11वीं एनवर्सरी की पोस्ट में क्रेडिट न दिए जाने पर सलमान खान फिल्म्स पर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि गाने बनाने वालों की भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 12 Sep 2026 10:43 AM (IST)
Preferred Sources

2015 में आई फिल्म 'हीरो' की 11वीं एनिवर्सरी पर हाल ही में सलमान खान प्रोडक्शन ने पोस्ट की थी. वहीं पोस्ट क्रेडिट में सिंगर और कंपोजर अमाल मलिक का नाम शामिल नहीं था. इस पर अमाल भड़क गए हैं. उन्होंने पोस्ट को लेकर सलमान खान फिल्म्स की टीम पर सवाल उठाए हैं और उस गाने के कंपोजर और लिरिसिस्ट का नाम शामिल न करने के फैसले पर नाराजगी जताई

‘बेसिक चीजें करना सीखो’
अमाल मलिक ने लिखा, “जो कोई भी एसके फिल्म्स ऑफिशियल का पेज या सोशल मीडिया संभाल रहा है, गाने के कंपोजर और लिरिसिस्ट का नाम न लिखकर आपने जो हिम्मत दिखाई है, उसकी मैं दाद देता हूं! यह अच्छा नहीं लगता कि जिस गाने को एक म्यूजिक कंपोजर और लिरिसिस्ट ने अपने दर्द, खून, पसीने और आंसुओं से बनाया हो, उसे बनाने वालों का सम्मान किए बिना या उनका जिक्र किए बिना ही उसका जश्न मनाया जाए.”

 उन्होंने आगे कहा, “बेसिक चीजें करना सीखो, वरना यह पेज डिलीट कर दो. मेरा कमेंट डिलीट मत करना, इसे सलमान सर को भी देखने दो, ताकि उन्हें पता चले कि आप लोगों ने कितनी बड़ी गड़बड़ की है.”


बेसिक बातें तो सीखो', सलमान खान की 'हीरो' के पोस्ट में क्रेडिट न मिलने पर भड़के अमाल मलिक

अमाल ने 'हीरो' का म्यूजिक किया था कंपोज
बता दें कि सलमान खान प्रोडक्शन हाउस ने निखिल आडवाणी की डायरेक्ट की हुई फिल्म 'हीरो' की 11वीं सालगिरह मनाई थी.  इस फिल्म से सूरज पंचोली और अथिया शेट्टी ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था. वहीं अमाल ने फिल्म का म्यूजिक तैयार किया था, जबकि कुमार ने 'मैं हूं हीरो तेरा' गाने के बोल लिखे थे, जो फिल्म के साउंडट्रैक के सबसे मशहूर गानों में से एक बन गया. यह गाना ओरिजनली अमाल के भाई अरमान मलिक ने गाया था, जबकि सलमान खान ने भी इसका अपना वर्जन रिकॉर्ड किया था. 

ये भी पढ़ें:-सूर्या की 200 करोड़ से ज्यादा कमाने वाली 'विश्वनाथ एंड सन्स' OTT पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें?

अमाल मलिक करियर
अमाल मलिक की बात करें तो, इस संगीतकार ने रोमांटिक धुनों और फिल्म साउंडट्रैक के साथ अपना करियर बनाया है. उनके काम में 'जय हो', 'रॉय', 'हीरो', 'एयरलिफ्ट', 'कपूर एंड सन्स', 'एम.एस. धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी', 'बद्रीनाथ की दुल्हनिया', 'बागी', 'कबीर सिंह' और 'वेदा' जैसी फिल्में शामिल हैं.  उनके इंडिपेंडेंट गाने जैसे 'मैं रहूं या ना रहूं', 'चल वहां जाते हैं' और 'जिंदगी आ रहा हूं मैं' को भी दर्शकों का खूब प्यार मिला है. 

अमाल मलिक म्यूजिक से ब्रेक किया था अनाउंस
इस साल की शुरुआत में, अमाल ने आरोप लगाया था कि कुछ पावरफुल लोगों ने उन्हें साइडलाइन कर दिया है और दावा किया था कि पिछले कुछ सालों में उन्हें 60 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स से हटा दिया गया.

कुछ दिन पहले अमाल ने घोषणा की थी कि वह अगले साल तक फिल्म म्यूजिक से ब्रेक ले रहे हैं.  उन्होंने कहा कि उन्हें अपने मन, शरीर, स्वास्थ्य और पूरी तरह से ठीक होने पर ध्यान देने के लिए समय चाहिए. उन्होंने कहा कि वह "धुनों से भरे दिल" के साथ वापसी करेंगे और फैंस से कहा कि ब्रेक के दौरान उन्हें परेशान न करें. 

ये भी पढ़ें:-'घमासान' से 'विश्वनाथ एंड सन्स' तक, फ्राइडे को OTT पर रिलीज हुईं 6 नई फिल्में-सीरीज, वीकेंड पर करें बिंज वॉच

Published at : 12 Sep 2026 10:43 AM (IST)
Tags :
Amaal Malik SALMAN KHAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'खुद को स्क्रीन पर देखना बहुत अजीब लगता है...', प्रीति जिंटा नहीं देखतीं अपनी फिल्में
प्रीति जिंटा नहीं देखतीं अपनी फिल्में, जानिए आखिर क्या है इसकी वजह
बॉलीवुड
अमीषा पटेल की मां के घर से 5 लाख के डायमंड कंगन गायब, 40 साल की हाउस हेल्प गिरफ्तार
अमीषा पटेल की मां के घर में हुई लाखों के गहनों की चोरी, हाउस हेल्प गिरफ्तार
बॉलीवुड
फ्राइडे को 'हनुमान अंश' ने 'मिर्जापुर' को भी दी मात, आते ही फुस्स हुई 'हैवान', जानें-कलेक्शन
फ्राइडे को 'हनुमान अंश' ने 'मिर्जापुर' को भी दी मात, आते ही फुस्स हुई 'हैवान'
बॉलीवुड
करीना ने बहन करिश्मा के 'जुबैदा' लुक किया रीक्रिएट, बोलीं- 'हम दोनों का टेस्ट अच्छा है'
करीना ने बहन करिश्मा के 'जुबैदा' लुक को किया रीक्रिएट, तस्वीर हुई वायरल
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कैमरे में कैद... थार का खतरनाक खेल !,DM का 'जबरिया' बुलावा
BRICS 2026: Putin- Modi की दोस्ती दमदार, Trump के छूटे पसीने !। BRICS Summit 2026
Janhit : ट्रंप की दादागीरी का जवाब BRICS से | BRICS Summit 2026 | PM Modi | Putin | XI Jinping
Janhit With Chitra Tripathi: Iran के चक्रव्यूह में फंसे Trump!। Iran-Israel War
Bharat ki Baat with Pratima Mishra: Mukhtar 9/11 का असली मास्टर माइंड !।
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
BRICS में नहीं बुलाया तो सुलगा बांग्लादेश, रिश्ते बिगाड़ रहा, बोला- '101 MoU...'
BRICS में नहीं बुलाया तो सुलगा बांग्लादेश, रिश्ते बिगाड़ रहा, बोला- '101 MoU...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
‘क्योटो बनाम स्पेन की लड़ाई', वाराणसी में जलभराव पर अखिलेश यादव ने कसा तंज
‘क्योटो बनाम स्पेन की लड़ाई', वाराणसी में जलभराव पर अखिलेश यादव ने कसा तंज
इंडिया
CJP ने 5 राज्यों 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बनाई कमेटी, जारी कर दी लिस्ट
CJP ने 5 राज्यों 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बनाई कमेटी, जारी कर दी लिस्ट
साउथ सिनेमा
170 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी 'हनुमान' अंश' अब तेलुगु में मचाएगी धमाल, इस दिन होगी रिलीज
'हनुमान' अंश' अब तेलुगु में मचाएगी धमाल, इस दिन होगी रिलीज
क्रिकेट
रणजी ट्रॉफी के लिए कप्तान नियुक्त हुए मोहम्मद सिराज, HCA का एलान
रणजी ट्रॉफी के लिए कप्तान नियुक्त हुए मोहम्मद सिराज, HCA का एलान
इंडिया
अब क्या करने जा रहे सोनम वांगुचक? अभिजीत दीपके भी साथ, किया बड़ा ऐलान
अब क्या करने जा रहे सोनम वांगुचक? अभिजीत दीपके भी साथ, किया बड़ा ऐलान
महाराष्ट्र
हथिनी माधुरी की कोल्हापुर के नंदनी मठ में वापसी, हुआ भव्य स्वागत
हथिनी माधुरी की कोल्हापुर के नंदनी मठ में वापसी, हुआ भव्य स्वागत
एग्रीकल्चर
गमले में उगानी है शकरकंद? इन बातों का रखें खास ध्यान
गमले में उगानी है शकरकंद? इन बातों का रखें खास ध्यान
ABP NEWS
भारत मंडपम बना अभेद्य किला...छावनी में बदला प्रगति मैदान
भारत मंडपम बना अभेद्य किला...छावनी में बदला प्रगति मैदान
ABP NEWS
18वें BRICS शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रीय राजधानी पोस्टरों और बैनरों से सज गई है।
18वें BRICS शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रीय राजधानी पोस्टरों और बैनरों से सज गई है।
ABP NEWS
अनुप्रिया नागर ने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर से मुलाकात की.
अनुप्रिया नागर ने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर से मुलाकात की.
ABP NEWS
सीकर के चार नगर निकायों में मतदान शुरू, मतदाता लंबी कतारों में दिखे।
सीकर के चार नगर निकायों में मतदान शुरू, मतदाता लंबी कतारों में दिखे।
ABP NEWS
सीकर में वोटिंग का दूसरा चरण शुरू, सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम।
सीकर में वोटिंग का दूसरा चरण शुरू, सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम।
Embed widget