आलिया भट्ट की 'अल्फा' का बॉक्स ऑफिस पर तूफान, ओपनिंग डे पर इन 10 फिल्मों के टूटेंगे रिकॉर्ड

आलिया भट्ट और शरवरी वाघ फिल्म 'अल्फा' में नजर आने वाली है. ये फीमेल सेंट्रिक फिल्म है. इस फिल्म में आलिया और शरवरी को एक्शन अवतार में देखा जाएगा. फिल्म 3 जुलाई को रिलीज होने वाली है. फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर भी धमाकेदार ओपनिंग की खबरें हैं. ऐसे में आइए नजर डालते हैं बॉक्स ऑफिस पर प्रीडिक्शन पर.

'अल्फा' का बॉक्स ऑफिस प्रीडिक्शन

पिंकविला के मुताबिक, फिल्म के पहले दिन कम से कम 4.50 करोड़ और ज्यादा से ज्यादा 7.50 करोड़ तक की कमाई करने की उम्मीदें हैं. फिल्म के एवरेज 6.50 करोड़ तक कमाने की उम्मीदें हैं.

इन 10 फिल्मों का टूटेगा रिकॉर्ड

अगर फिल्म साढ़े 6 और 7 करोड़ के बीच में कलेक्शन करती है तो इन 10 फिल्मों का रिकॉर्ड आसानी से तोड़ देगी. कोईमोई के मुताबिक, 'हॉन्टेड 3डी' ने पहले दिन 2.5 करोड़ कमाए थे. वहीं कंगना रंनौत की 'भारत भाग्य विधाता' ने 1 करोड़ की कमाई की थी. 'गवर्नर' ने 1.1 करोड़ की ओपनिंग की थी. 'मैं वापस आऊंगा' ने 1.15 करोड़ का बिजनेस किया था.

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'पेद्दी' के हिंदी वर्जन ने 3 करोड़ का कलेक्शन किया था. 'चांद मेरा दिल' 3.31 करोड़ कमाए. वहीं आयुष्मान खुराना की 'पति पत्नी और वो दो' 4.38 करोड़ का बिजनेस किया. फिल्म 'इक्कीस' ने पहले दिन 7 करोड़ कमाए. बॉबी देओल की 'बंदर' ने पहले दिन 50 लाख का कलेक्शन किया था. फिल्म 'दादी की शादी' ने 60 लाख का कलेक्शन किया था.

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कितना है फिल्म रन टाइम?

फिल्म को सीबीएफसी से U/A 16+ सर्टिफिकेट मिला है. फिल्म का रनटाइम 140 मिनट 48 सेकंड है. फिल्म का पहला हाफ 73 मिनट का होगा और दूसरा हाफ 67 मिनट का होगा.

फिल्म को शिव रवैल ने डायरेक्ट किया है. इस फिल्म में आलिया भट्ट, शरवरी वाघ, बॉबी देओल और अनिल कपूर जैसे स्टार्स दिखेंगे. फिल्म में ऋतिक रोशन कैमियो रोल प्ले करते नजर आएंगे. फिल्म के ट्रेलर और टीजर को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला. इस फिल्म में आलिया भट्ट एक्शन रोल में नजर आएंगी.

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