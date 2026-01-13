जापान में 250 स्क्रीन पर रिलीज होगी 'पुष्पा 2: द रूल', टोक्यो पहुंचे अल्लू अर्जुन

आइकॉन स्टार अल्लू अर्जुन आज देश के सबसे बड़े पैन-इंडिया एक्टर में से एक हैं. अपनी शानदार एक्टिंग, स्टाइल और करिश्मे के दम पर उन्होंने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में बड़ी फैन फॉलोइंग बनाई है. अब वो अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म पुष्पा 2: द रूल की जापान रिलीज की तैयारी कर रहे हैं.

जापान में ‘पुष्पा कुनरिन’ का वेलकम

फिल्म का जापान में नाम ‘पुष्पा कुनरिन’ रखा गया है और ये 16 जनवरी को रिलीज होगी. ये वो हीरो और वो कहानी है जिसे पूरी दुनिया पहले से जानती है और जिसने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है.

टोक्यो में भव्य स्वागत

अल्लू अर्जुन अपने परिवार के साथ टोक्यो पहुंचे. उनके साथ उनकी पत्नी अल्लू स्नेहा रेड्डी, बेटे अयान और बेटी अरहा भी थीं. जापानी फैंस ने उन्हें बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया. फैंस ने फूल और पोस्टर लेकर उनका स्वागत किया और अल्लू अर्जुन ने भी उनका प्यार स्वीकार किया. इस पल का वीडियो फिल्म टीम ने सोशल मीडिया पर शेयर किया.

जापान में फिल्म की रिलीज का इंतजाम

फिल्म को जापान में गीक पिक्चर्स और शोचिकु डिस्ट्रीब्यूटर्स द्वारा मिथ्री मूवी मेकर्स और सुकुमार राइटिंग्स के साथ मिलकर बड़े स्तर पर रिलीज किया जाएगा. ये फिल्म लगभग 250 सिनेमाघरों में दिखाई जाएगी. जापानी लोग भारतीय फिल्मों के प्रति हमेशा उत्साहित रहते हैं इसलिए मेकर्स को पूरा भरोसा है कि ये फिल्म वहां भी हिट होगी.

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ता स्टारडम

जापान रिलीज के साथ अल्लू अर्जुन का ग्लोबल स्टारडम और मजबूत होता दिख रहा है. इससे पहले भी उनकी फिल्में विदेशों में खास पसंद की गई हैं. मेकर्स और फैंस को उम्मीद है कि जापान में भी पुष्पा का जादू चलेगा और अल्लू अर्जुन की फैन फॉलोइंग वहां और तेजी से बढ़ेगी.

पुष्पा 2 के रिकॉर्ड और आने वाले प्रोजेक्ट्स

अल्लू अर्जुन ने पुष्पा 2: द रूल के साथ कई नए रिकॉर्ड बनाए हैं. फिल्म ने हिंदी में 800 करोड़ और दुनियाभर में लगभग 1800 करोड़ की कमाई की है. आने वाले प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वो मशहूर निर्देशक एटली के साथ नई एक्शन-थ्रिलर फिल्म AA22XA6 पर काम कर रहे हैं जिसमें उनके साथ दीपिका पादुकोण भी नजर आएंगी.