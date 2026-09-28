साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के भाई और एक्टर अल्लू शिरीष ने हैदराबाद के एक मंदिर में देर रात तक तेज आवाज में भजन-कीर्तन को लेकर हैदराबाद पुलिस को शिकायत दी है. उन्होंने कहा है कि कई रातों से लगातार कीर्तन की आवाज से लोगों को परेशानी हो रही है.

अल्लू शिरीष ने अपने कंप्लेन में कहा है कि निर्धारित डेसिबल सीमा से अधिक तेज आवाज में भजन-कीर्तन के कारण बुजुर्गों और बच्चों को काफी परेशानी हो रही है. उन्होंने पुलिस से इस मामले पर ध्यान देने का आग्रह किया है.

अभिनेता ने रविवार रात सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा, ‘हैदराबाद पुलिस, मैं शेखपेट स्थित अपर्णा वन का निवासी हूं. पिछले कुछ दिनों से विनोभा नगर स्थित हनुमान मंदिर में देर रात दो से तीन बजे तक निर्धारित सीमा से अधिक तेज आवाज में भजन-कीर्तन किया जा रहा है. मैंने फिल्म नगर थाने में शिकायत की थी. उन्होंने हमसे 25 सितंबर को गणेश विसर्जन तक सहयोग करने को कहा था. पर्व समाप्त हो चुका है लेकिन समस्या जस की तस है.’

Respected @hydcitypolice . I'm a resident of Aparna One, Shaikpet. For the last few days the Hanuman temple at Vinobha Nagar is playing loud music, beyond allowed decibels till night 2/3am. I complained the Film Nagar PS.



They asked us to bear till 25th Sept as its Ganesh… pic.twitter.com/ggJp4U4hdU — Allu Sirish (@AlluSirish) September 27, 2026

उन्होंने कहा, ‘हमारी सोसाइटी के कई बुजुर्ग, बच्चे और कामकाजी लोग इससे परेशान हैं और अतीत में भी कई शिकायतें दर्ज करा चुके हैं. लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई. आपसे अनुरोध है कि कृपया इस मामले को देखें.’

शिरीष ने अपनी पोस्ट के साथ एक वीडियो भी साझा किया. अभिनेता की इस पोस्ट के बाद हैदराबाद पुलिस ने कहा कि आवश्यक कार्रवाई के लिए मामला फिल्म नगर के थाना प्रभारी को भेज दिया गया है.

Friends.. I am religious myself and pray to Lord Hanuman. Blasting music with DJ setup at 2am is not Bhakti. What I complained is abt civic sense not devotion. Thank you for understanding.. pic.twitter.com/frOgcSl09m — Allu Sirish (@AlluSirish) September 28, 2026

बाद में पुलिस ने इस मामले को सुलझा लिया. उसके बाद अल्लू शिरीष ने पुलिस को थैंक्यू भी कहा.

इस कंप्लेन के बाद उन्हें ट्रोल भी किया गया. एक्टर ने एक फोटो डालकर सफाई में कहा, 'दोस्तों.. मैं खुद धार्मिक हूं और भगवान हनुमान की पूजा करता हूं. रात के 2 बजे डीजे लगाकर तेज आवाज में म्यूजिक बजाना भक्ति नहीं है. मैंने जो शिकायत की थी, वो सिविक सेंस (नागरिक समझ) को लेकर थी, न कि आस्था या भक्ति को लेकर. समझने के लिए धन्यवाद..'