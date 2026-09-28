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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडमंदिर में देर रात तेज आवाज में भजन-कीर्तन पर भड़के अभिनेता अल्लू शिरीष, हैदराबाद पुलिस से की शिकायत

मंदिर में देर रात तेज आवाज में भजन-कीर्तन पर भड़के अभिनेता अल्लू शिरीष, हैदराबाद पुलिस से की शिकायत

तेलुगु अभिनेता अल्लू शिरीष ने हैदराबाद के एक मंदिर में देर रात तक तेज आवाज में भजन-कीर्तन को लेकर हैदराबाद पुलिस को शिकायत दी है.

Written By : रेखा त्रिपाठी |  Updated at : 28 Sep 2026 03:39 PM (IST)
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साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के भाई और एक्टर अल्लू शिरीष ने हैदराबाद के एक मंदिर में देर रात तक तेज आवाज में भजन-कीर्तन को लेकर हैदराबाद पुलिस को शिकायत दी है. उन्होंने कहा है कि कई रातों से लगातार कीर्तन की आवाज से लोगों को परेशानी हो रही है. 

अल्लू शिरीष ने अपने कंप्लेन में कहा है कि निर्धारित डेसिबल सीमा से अधिक तेज आवाज में भजन-कीर्तन के कारण बुजुर्गों और बच्चों को काफी परेशानी हो रही है. उन्होंने पुलिस से इस मामले पर ध्यान देने का आग्रह किया है. 

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अभिनेता ने रविवार रात सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा, ‘हैदराबाद पुलिस, मैं शेखपेट स्थित अपर्णा वन का निवासी हूं. पिछले कुछ दिनों से विनोभा नगर स्थित हनुमान मंदिर में देर रात दो से तीन बजे तक निर्धारित सीमा से अधिक तेज आवाज में भजन-कीर्तन किया जा रहा है. मैंने फिल्म नगर थाने में शिकायत की थी. उन्होंने हमसे 25 सितंबर को गणेश विसर्जन तक सहयोग करने को कहा था. पर्व समाप्त हो चुका है लेकिन समस्या जस की तस है.’

 

उन्होंने कहा, ‘हमारी सोसाइटी के कई बुजुर्ग, बच्चे और कामकाजी लोग इससे परेशान हैं और अतीत में भी कई शिकायतें दर्ज करा चुके हैं. लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई. आपसे अनुरोध है कि कृपया इस मामले को देखें.’

शिरीष ने अपनी पोस्ट के साथ एक वीडियो भी साझा किया. अभिनेता की इस पोस्ट के बाद हैदराबाद पुलिस ने कहा कि आवश्यक कार्रवाई के लिए मामला फिल्म नगर के थाना प्रभारी को भेज दिया गया है.

 

 

बाद में पुलिस ने इस मामले को सुलझा लिया. उसके बाद अल्लू शिरीष ने पुलिस को थैंक्यू भी कहा.

इस कंप्लेन के बाद उन्हें ट्रोल भी किया गया. एक्टर ने एक फोटो डालकर सफाई में कहा, 'दोस्तों.. मैं खुद धार्मिक हूं और भगवान हनुमान की पूजा करता हूं. रात के 2 बजे डीजे लगाकर तेज आवाज में म्यूजिक बजाना भक्ति नहीं है. मैंने जो शिकायत की थी, वो सिविक सेंस (नागरिक समझ) को लेकर थी, न कि आस्था या भक्ति को लेकर. समझने के लिए धन्यवाद..'

About the author रेखा त्रिपाठी

रेखा त्रिपाठी एक अनुभवी पत्रकार हैं और वर्तमान में ABP News में एंटरटेनमेंट एडिटर हैं. वे पिछले 11 वर्षों से ABPLive.com का हिस्सा हैं. जिनकी कलम मनोरंजन के साथ-साथ राजनीति, चुनाव, सामाजिक सरोकार और महिला अधिकार जैसे मुद्दों पर बिना रुके, बिना झुके रवां दवां है. मनोरंजन पत्रकारिता में उनका अनुभव सिर्फ़ रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि वे लंबे समय से फिल्मों की समीक्षा (Film Reviews) भी कर रही हैं. Content Strategy ABP Live की एंटरटेनमेंट कलस्टर की पूरी कंटेंट स्ट्रैटजी, कवरेज प्लानिंग और टारगेट एग्जीक्यूशन की ज़िम्मेदारी पवन रेखा की है. इवेंट्स की कवरेज कैसे करनी है, किन ट्रेंड्स को फॉलो किया जाएगा और कौन सी स्टोरीज़ डिजिटल ऑडियंस को सबसे ज़्यादा कनेक्ट करेगी. टीम में काम का बंटवारा कैसे होगा और किस स्ट्रैटेजी से टारगेट हासिल करना है. यही हुनर उनकी असल ताकत है. Celebrity Interviews रेखा ने दिव्या दत्ता,  वरुण ग्रोवर, विद्युत जामवाल, सुधीर बाबू, फाजिलपुरिया, स्वानंद किरकिरे, कौसर मुनीर और फारुक कबीर जैसे दिग्गजों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं.   Digital Skills  डिजिटल युग की मांग को समझते हुए पवन रेखा ने SEO, G4 ट्रेनिंग, AI आधारित कंटेंट वर्कफ्लो और डेटा एनालिटिक्स में अलग-अलग ट्रेनिंग और कोर्स के जरिए अपनी दक्षता को एक नई ऊंचाई दी है. रंग और तस्वीरों की बेहतरीन समझ रखने वाली रेखा Canva जैसे डिज़ाइन टूल्स में एक्सपर्ट हैं, जो उन्हें विज़ुअल कंटेंट प्लानिंग और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में एक बेहतरीन लीडर के तौर पर उभारता है. Expertise उनका जुड़ाव थिएटर और सिनेमा से बहुत पुराना है, वे सिर्फ़ ट्रेंड्स नहीं, ओटीटी की कंटेंट गहराई, कहानियों के प्लॉट और इसके सांस्कृतिक प्रभावों को समझती हैं और उन्हें बेहतरीन अंदाज़ से प्रस्तुत करने की कला रखती हैं. Professional Degree पवन रेखा ने बायोलॉजी में स्नातक और पत्रकारिता में MA Mass Communication किया है. साइंस की पढ़ाई ने उन्हें जहां वैज्ञानिक तथ्यों, किस्से और फैक्ट की समझ दी, वहीं पत्रतकारिता के क्षेत्र में ऊंच शिक्षा ने इस फील्ड की बारिकियों से रू-ब-रू कराया.  Publication पवन रेखा की लेखनी को ‘योजना’, ‘जनसत्ता’ जैसे मंचों पर जगह मिलती रही, जो उनके लेखन की गहराई को दर्शाता है. 'मेरा काम सिर्फ़ लिखना नहीं, समझाना भी है- और कभी-कभी, महसूस कराना भी' Social Media Instagram- https://www.instagram.com/rekhatripathii/ X- https://x.com/ Facebook - https://www.facebook.com/rekhatiwarip
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Published at : 28 Sep 2026 03:31 PM (IST)
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